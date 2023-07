Masterchef: Aquiles prefirió a Rodolfo, ninguneó al resto de sus compañeros y el karma se lo cobró

Este martes en Masterchef se adelantaron a los Martín Fierro. Con Vero Lozano como invitada de lujo, los participantes tenían que preparar, en duplas, un menú digno de una celebración como es la histórica entrega de premios de la telelvisión argentina. Como quedan 7, Aquiles hizo de “comodín”, por haber ganado la prueba del domingo, y cocinó con todos las duplas. A la hora de presentar el plato, se quedó con el que pensó que era el mejor equipo y no fue una muy buena decisión.

El jurado decidió las duplas y fue así que Antonio cocinó con Estefanía, Silvana con Daniela, y Rodolfo con Rodrigo. Con algunos imponiendo sus estilos por sobre el otro, empezaron a cocinar con el desafío de pensar un menú “comible” en un evento de estas características. Según el jurado debían ser porciones pequeñas, que de bien en cámara y que sea instagrameable. Nada de verdes que se queden en los dientes o pastas largas que dejen imágenes grotescas de los comensales.

Antonio y Estefanía optaron por vieiras gratinadas, lomo sellado con puré de manzanas y mil hojas de papa, y de postre, el plan B que consistía en una reducción de moras con crema. Por su parte, el catering de Silvana y Daniela constó de una ensalada de queso frito, filet de mero con mousse de palta y de postre, creme brulêe de dulce de leche.

Rodolfo, en su rol de periodista especializado en la realeza, siempre se ha jactado de haber estado en grandes y pomposos eventos, así que creyó que ésta era SU prueba. El menú elegido por él constaba de una sopa Vichyssoise como entrada, un Tournedó de lomo con vegetales y de postre, un apple pie (tarta de manzanas). Fiel a su estilo, mandoneó a Rodrigo como quiso y no aceptó ninguna de las sugerencias del cordobés.

A la hora de las definiciones, Aquiles tenía que elegir un equipo y con esa dupla, ahora trío, pasaría al frente a presentar el plato. Después de haber visto todas las preparaciones y conocer las diferentes propuestas, el participante eligió la de Rodolfo y Rodrigo porque, según explicó, es lo mismo que hubiese preparado él.

Y ahí fueron los tres, con la sopa en vaso y la soberbia de creer que eran los mejores de la noche. Bueno, Rodrigo no. Lo que no esperaban era que el jurado los liquidara con la devolución. Primero, Martitegui no entendió lo del vaso. Rodolfo lo defendió a capa y espada diciendo que así se presenta en los grandes eventos, pero el jurado no le dio la derecha. Damián Betular destacó que la masa del postre estaba cruda, algo que, por supuesto, Rodolfo negó a morir.

El jurado, por otro lado, se deshizo en halagos con las demás duplas y al momento de elegir a los ganadores hubo una sorpresa. No hubo una dupla que se ganó estrellas, hubo dos. Por lo tanto, la jugada de Aquiles fue pésima y su equipo fue el único que recibió estrellas. “Ganan estrellas todos, menos los dos pelotudos que elijo”, reflexionó Aquiles al final del programa.

Rodolfo se quedó con la sangre en el ojo y en sus redes sociales subió dos postales que contradicen al jurado. En una de las imágenes, una sopa en vaso, y en la otra, una foto del mismo postre con el texto que dice “sí, un verdadero apple pie lleva ¡mucha canela!”.

Rodolfo quedó enojado con el jurado y en sus historias demostró que él no estaba equivocado

