Martha Artaza rescata el color local en una muestra de simetrías hipnóticas

Martha Artaza es una de las artistas plásticas mendocinas que, luego de años de dedicación a la función pública como directora del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, vuelve a exponer con la misma intensidad y frescura que la caracterizó siempre en sus obras, esta vez, con “Percepción e Identidad”, una muestra que inauguró el 15 de noviembre en ArteH (Espacio Hipercerámico) y que permanecerá abierta hasta mediados de febrero.

“En principio yo había pensado llamarla ‘Color local’ pero quedó “percepción e identidad” que fue el nombre que me propuso Daniel Rueda, director de la sala, y me encantó”, confiesa Martha.

.

El nombre surge a partir de un concepto que adoptó en sus años de estudiante “cuando estudiábamos historia del arte, vimos el tema del color local, que es el color propio de un objeto o un lugar. No es lo mismo estar en la costa chilena, el olor que se siente la atmósfera que hay, que estar acá. Nuestro clima con este sol ardiente y cielo azul espléndido, tórrido, la tierra blanca y cuando corre viento Zonda el ambiente se vuelve terroso, se pierden los límites, los horizontes. Me he encariñado mucho con nuestro clima y porque es donde soy yo”, detalla.

La muestra, compuesta de 20 obras, remite al espectador al infinito espectro de las hojas. “El disparador que me inspira es la naturaleza y como forma primigenia la hoja me maravilla. Cómo crece una primera hojita que luego puede convertirse en un árbol o en un prado”, explica la artista, y completa “si uno la mira milimétricamente, esa cosa simétrica tan asimétrica, es una cosa rítmica, en contraposición con el caos del paisaje, me resulta muy inspirador”.

Artaza estuvo casi 30 años dedicada a la función pública, sin embargo nunca dejó de dedicarle algún momento al arte. “He estado exponiendo muy esporádicamente por una cuestión de tiempo, en algunas exposiciones colectivas” recuerda. “Quizá hace 6 años participé en la última. Anteriormente una muestra de joyas en las Galerías de Arte Libertad, en Buenos Aires. Después de jubilarme recuperé mi tiempo y me aboqué a volver a esto que me encanta que lo tenía un poco relegado -un poco, porque siempre estaba haciendo algo- pero ahora me dediqué de lleno”, cuenta.

El trabajo como directora del museo requería una dedicación que no dejaba tiempo disponible para su verdadera pasión. “Trabajar en Cultura para mí fue muy enriquecedor porque me permitió trabajar con artistas de otros medios nacionales e internacionales, entonces era acumular ganas de todo lo que había visto y encontrarme en esto es sumamente satisfactorio, pero se trabaja de lunes a lunes, entonces no tenía tiempo. Ahora volví con una pulsión irrefrenable”, explica.

Muestra "Percepción e Identidad", en Espacio ArteH

Martha Artaza egresó en 1985 de la Facultad de Artes de la UNCuyo como Profesora de Artes Plásticas y posteriormente formó parte del staff de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mendoza, durante la gestión del Dr. Víctor Fayad. En 1997 asumió la Dirección del MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza) hasta el año 2006.

En 1999 viajó a Europa a la feria Art Basel, allí se contactó con la Fundación Suiza para la Cultura Pro Helvetia, gestionando intercambios con importantes artistas. En el año 2000 fue quien concretó la primera participación del MMAMM en la Feria de Arte Internacional ArteBA, en la ciudad de Buenos Aires.

Entre otras distinciones, en 2002 recibió un premio por su gestión frente al MMAMM como la Institución Cultural del año, otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Entre 2003 y 2005 organizó Puro Arte, la primera feria de arte internacional en la región oeste. Desde 2013 hasta el 2019 gestionó la Dirección de Cultura de la Ciudad de Mendoza.

En cuanto a la muestra actual, Artaza se dedicó en los últimos meses a contactar con esa naturaleza que tanto la convoca para plasmar sus impresiones en papel obra, que es el soporte de la exposición. “La gente me pregunta si he hecho a mano cada hojita y sí, yo soy muy manual. Es un proceso que me parece absolutamente placentero”, describe.

Por su parte, Daniel Rueda, director de ArteH Espacio Hipercerámico se refirió a Artaza como una hacedora de la cultura tanto desde su función pública como desde su obra: “Definitivamente hay artistas y gestores que siempre imaginaron futuros posibles. Martha es precisamente una de esas protagonistas en esta escena. Ella es parte de quienes promovieron las realizaciones de los artistas en nuestra provincia. También quién generó nuevas posibilidades al ámbito local para el desarrollo artístico y profesional de nuestros creativos”.

Muestra "Percepción e Identidad", en Espacio ArteH

En este sentido, Rueda recordó que los espacios de arte, anteriormente estaban destinados en otras ciudades y que gracias al trabajo de la expositora, ese circuito hoy también incluye a Mendoza. “Es sabido que en nuestro país se estructuraron circuitos de visibilidad y legitimación artísticos en las principales ciudades, concentrándose históricamente los espacios de exhibición y difusión aunque con mayor visibilidad en la ciudad de Buenos Aires. De igual modo Mendoza no estuvo ausente, gracias al trabajo sostenido de sus artistas e importantes referentes de la cultura, quienes son los que han generado modificaciones en esas dinámicas de distribución”.

Finalmente apuntó a la sensibilidad y vocación de la artista que buscó enlazar a los hacedores de arte con la cultura “en busca de construcciones sólidas y horizontes más amplios implementando lógicas significativas con valores más humanos e igualitarios, que nos permitieron dar importantes pasos hacia un modelo diferente de producción cultural y definitivamente ser parte”, concluyó.

Ficha