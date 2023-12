Marta Lértora, la maestra de la danza que celebra sus 50 años en Mendoza

Lograr cincuenta años de trayectoria no es nada simple, y menos en una disciplina artística. Pero Marta Lértora, una de las maestras referentes de la danza en nuestra provincia, junto con su escuela se convirtió en un pilar fundamental en formación y crecimiento de la disciplina en Mendoza.

Y quiso celebrar cinco décadas de historia con múltiples festejos. En junio pasado realizó un espectáculo especial en el teatro Independencia. Y este fin de semana, lo hará con dos funciones, en el teatro Mendoza con “Bodas de Oro con la Danza en Mendoza”. El sábado 16 y domingo 17 de diciembre. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.

La maestra Marta Lértora celebra cincuenta años con la danza.

Una vida dedicada a su pasión, la danza

Aunque Marta Lértora es santafesina, se siente mendocina por adopción. A los 21 años llegó a la provincia dispuesta a no dejar de lado su pasión por la danza y todo lo que aprendió desde los 3 años en el baile.

Fue así que fundó el Instituto Superior de Danza Marta Lértora, el cual ha formado a miles de jóvenes y bailarinas que adoptaron la disciplina como parte de sus vidas, y se animaron a continuar un camino profesional.

“Es un año hermoso para mí. Porque tenía mucha ilusión de celebrarlo con varios eventos, son muchas las egresadas que tienen su propio estudio y es como una proyección del trabajo en ellas. En el Independencia participaron seis y ahora el domingo van a participar otros”, comenta la maestra y coreógrafa Marta Lértora sobre los espectáculos que cerrarán la celebración por sus 50 años en la danza.

Por un lado, el sábado 16 de diciembre con dirección general de María Valentina Fernández Lértora y la coreografía de todo el equipo de profesores de la academia, se desarrollará un espectáculo Aniversario y Homenaje. El argumento de la puesta recorre la vida y camino de la maestra de danza, desde sus inicios hasta la actualidad. En el espectáculo actuarán alumnos de la academia y bailarines invitados.

La maestra Marta Lértora celebra cincuenta años con la danza.

Y el domingo 17, también en el Teatro Mendoza, el espectáculo contará de diferentes cuadros y géneros de la danza, a cargo de bailarines y egresados de la Academia. La puesta reúne al grupo Flamencas que interpretará un cuadro de flamenco, el grupo De Sapotada, el ballet de la Inclusión de Andrés Garbin, el Instituto Vanina Gispert, el Studio de Danza Romina Vera y el Coro del Centro Cultural Matesis dirigido por Carina Chignigliori.

Con solo 3 años, Marta Lértora dio sus primeros pasos en la disciplina de la mano de su maestra Raquel Porrero, en su Santa Fe natal. Y en 1973 se afincó en Mendoza donde inició una valiosa tarea en el arte, que en la actualidad transita cinco décadas, manteniendo un extenso legado.

“Es una profesión que te forma un tesón y un carácter que te permite competir con vos y superarte. Y eso te ayuda a aplicarlo en el camino de esta vida. Yo soy una fanática de la disciplina, el respeto al otro, el compañerismo. He sido exigente, primero conmigo y después con los alumnos. Pero hay cosas que tuve que negociar, porque las épocas cambiaron, nuestra generación se tuvo que aggiornar a la tecnología que nos fue cambiando todo. Y la danza evoluciona tal cual nuestra vida y el mundo. Y la danza usa mucho de todo. Soy una apasionada de la danza y soy agradecida de poder hacer lo que amo. No me imagino trabajando en una oficina”, confiesa la maestra que formó y sigue formando a miles de niñas y jóvenes durante cincuenta años, en danza clásica, jazz, contemporánea y danza española.

-En algún momento ¿pensó en dejar de enseñar y tirar la toalla?

-Sí, muchas. Incluso te enojas por muchas cosas que te replanteas todo. Pero tengo una anécdota que siempre me acuerdo. Una de las funciones de fin de año cuando tenía seis años, nos toca bailar y yo bailo mirando el telón de atrás porque no cambié de frente en el escenario. Mi maestra me retó y llegué a mi casa y lloraba como una loca. Entonces mi mamá me dijo que no iba a bailar más. Y yo le decía que quería bailar, que ya había aprendido a donde mirar (ríe). Pero eso me enseñó a mostrarle a mis alumnas más pequeñas como se tienen que mover en el escenario. Hay cientos de enseñanzas.

La maestra Marta Lértora celebra cincuenta años con la danza.

-¿Cuál es su mayor legado?

-Tengo una gratitud por todas las personas que nos hemos formado juntas. Yo comencé muy joven, y aprendo de mis alumnos, la vida es un aprendizaje continuo. Me ha pasado con varias alumnas que en la adolescencia dejan de bailar. Y me encuentro por la calle cuando ya son adultas, me saludan, y me dicen: “¿Por qué no me obligaste a seguir bailando?”. Y yo no puedo obligar a nadie a seguir, aunque sabes que son etapas donde no están dispuestos a dar una entrega como requiere la danza, en un camino profesional.

Tuve la suerte que Mendoza me abrió sus puertas y fue difícil en un comienzo cuando abrí la escuela, generar la confianza en la gente para que manden a sus hijos a aprender. Pero logré un camino hermoso, hice grandes amigas en la danza. Y hay egresadas como Laura Hidalgo, Agustina Benturin, Iren Reportela que luego de una beca se quedaron bailando en Europa.

Cincuenta años con la danza en Mendoza

La maestra y coreógrafa Marta Lértora celebra sus cinco décadas con la danza, con dos espectáculos.

El sábado 16 de diciembre, a las 20 horas, y el domingo 17 de diciembre, a las 19 horas, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.