Markama festeja casi medio siglo de vida en el Teatro Independencia con un esperado show entre lo clásico y lo nuevo

Esta noche a las 21:30, Markama se presentará en el Teatro Independencia con su espectáculo titulado “Ahora y Siempre” para celebrar casi cinco décadas desde su formación para lo cual, adelantaron, ofrecerán un repertorio que combina obras clásicas del folklore latinoamericano y composiciones originales, con algunas sorpresas y los temas más emblemáticos que marcaron la trayectoria de esta singular banda. Las entradas, que tienen un costo de 7.000 pesos, están a la venta en la boletería del teatro y entradaweb.com.ar.

Markama competirá por el Mejor Álbum en los Premios Gardel 2016

Markama, cuyo nombre significa “Al pueblo” en quechua, se formó en Mendoza en 1975, uniendo a talentosos músicos como Archi Zambrano, Mingo Casciani, Pablo Salcedo, Fabrizio Amicarelli y Diego Ferreira. A lo largo de su carrera, el grupo ha sabido fusionar las ricas tradiciones musicales de la región andina con una estética propia, convirtiéndose en un referente del folklore en el continente.

Para esta ocasión especial, Markama contará con la participación del reconocido bajista Carlos Frites como músico invitado. Además, el espectáculo se enriquecerá con la actuación de destacados bailarines como María Guadalupe Franco, Candela Mariel García, Valentina Casciani, los Caporales de Tunuyán Juvenil y el Ballet Juvenil Municipal Ciudad de Mendoza, bajo la dirección de Gabriela Cánovas. Esta combinación de música y danza promete ser un festín cultural que celebrará la diversidad y la riqueza del folklore latinoamericano.

Hasta la fecha, han lanzado quince álbumes, incluyendo uno editado en Japón, mientras que la actividad por los escenarios ha sido vasta tanto en el interior de la Argentina como en el exterior; comprende numerosos recitales y festivales en el país y giras por varias ciudades de Estados Unidos y Europa. En 1980 realizaron veintiséis actuaciones en Estados Unidos, que se repitieron en 1981 y culminaron con tres actuaciones en el Lincoln Center de Nueva York. En mayo y junio de 1985, el grupo se presentó en Europa, con mucho éxito en Italia y Suecia. A su regreso presentaron en Buenos Aires su álbum Al Pueblo en el Teatro Presidente Alvear, luciendo durante 6 días el cartel: “No hay más localidades”. Markama ha sido aclamado también en otros países como Honduras, México, Brasil y Chile.

A partir de su presentación en la gira por la Argentina de Amnesty International (octubre de 1988) donde compartieron escenario con Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Sting y Tracy Chapman, el reconocimiento artístico llegó en forma de nombramientos como “ciudadanos ilustres” de numerosas ciudades del país y del exterior, y de premios como el ACE ‘92 para mejor trabajo de folklore por su noveno trabajo discográfico En Vivo y la nominación al Kónex (1995) como mejor agrupación folklórica de la década. En el año 2002 realizan intensa gira por Estados Unidos, dictando clases y brindando conciertos en la Universidad de Ohio y el Club Argentino en Miami, entre otros.

Además, su compromiso social y artístico se manifiesta en proyectos como Ama al Mundo, que promueve valores de respeto y amor hacia la naturaleza y la humanidad. El último álbum del grupo, titulado “Siempre”, lanzado en 2021, muestra una evolución continua en su propuesta musical, combinando piezas originales con arreglos de autores contemporáneos.

En una charla con Pablo Salcedo, manifestó en nombre del grupo encontrarse “muy contentos de volver a presentarnos en el Teatro Independencia con todo el público de Mendoza”

Markama

-¿Por qué festejan un 49 años y no esperan hasta los 50?

En realidad no, no es tan tan así en el sentido de que quisimos poner los 49 años en la gacetilla, pero no por una cuestión de festejos, sino más que nada como para decir bueno estamos en los albores de los 50, claro no es por festejar en sí, los 49 y bueno, sí, vamos a hacer un repaso de toda la historia del grupo a través del repertorio y al mismo tiempo vamos a comenzar a presentar algunos temas nuevos que esta parte es algo que vamos a concretar en toda su dimensión el año que viene. Tenemos ganas de tocar para el público de Mendoza y en cierta manera encontrarnos con nosotros mismos también arriba del escenario.

-A pesar de ser tan joven sos uno de los más antiguos en el grupo ¿Como han sido los cambios con la llegada de cada nuevo integrante?

Lo vemos como si fuéramos una familia de distintas generaciones y te diría que los cambios de quienes están en el grupo, son por décadas. El Archi, por ejemplo, es quien ha estado casi cinco décadas en el grupo. Luego está el domingo que hace cuatro décadas que están marcadas. Después vengo yo con tres décadas, luego aparece Fabricio Micarelli con casi dos décadas y el último, Diego Ferreira que hace diez años que está.

Cada uno ha tenido un contacto muy grande en cada uno de esos momentos y bueno, y por supuesto que todos vamos compartiendo un poco los valores del grupo que exceden lo musical, es una cuestión de compromiso desde el medio ambiente los derechos humanos y por supuesto con el arte latinoamericano.

-Al integrarse uno por década, ¿se van sumando y moldeando de acuerdo a la cultura interna del grupo o cada uno le aporta algo nuevo y lo transforma?

Es como un poquito de las dos cosas en el sentido de que desde el grupo siempre que se une un integrante nuevo, por un lado se le transmiten los valores y todo el cuidado que el grupo tiene a nivel musical, es decir, el espíritu original de hacer música latinoamericana, de hacer arreglos sobre música de otros autores, pero al mismo tiempo tener siempre obras propias para proponer. Siempre mantuvimos la idea de ir transmitiendo y exigiendo ese espíritu. Y por otro lado es indudable que cada cada integrante que llega al grupo de a poquito, va empezando a aportar cosas nuevas y cosas personales que justamente le dan vida. Por ejemplo, en el show vamos a hacer temas nuevos de Fabricio Micarelli y Diego Ferreira. El Archi ha sido muy prolífico con sus obras, pero también es hermoso ver que los integrantes más nuevos también empiezan a aportar y de alguna manera entre esos dos polos se va construyendo la identidad del grupo.

-¿Cómo manifiestan el compromiso de la banda con temas ambientales?

Mira por un lado con un fuerte compromiso cada vez que subimos a un escenario. Yo he sido organizador del Festival para Defender el Agua, donde Markama ha estado siempre presente por la importancia de defender ese tesoro natural que tenemos, sumándonos a lo que la misma población ya hace, y por otro lado desde la música misma porque tenemos temas que que hablan de eso y en cierta manera está presente todas esas temáticas. El solo hecho de subirse a un escenario con un charango, con una quena andina… la cultura latinoamericana a veces se puede hacer a través de una palabra o del nombre de un tema. Pero ya con el hecho energético de hacer cierto tipo de música es como que hay un compromiso que se transmite

-¿Están trabajando en un nuevo disco para el año próximo?

En este momento estamos trabajando sobre cuatro temas. La idea es ir lanzándolos de manera individual, más como singles. Uno de ellos, es “El gatito de la llovizna”, en el en el teatro lo va a bailar el Ballet Juvenil de la Municipalidad de la Capital, que se va a sumar al espectáculo.

No sabemos si terminarán en un disco, porque ha cambiado tanto el tema de la distribución de la música que el último disco que sacamos fue “Siempre” hace un par de años, y a partir de ahí decidimos sumarnos a lo que se está utilizando. No sabemos si al finalizar ocho o nueve vamos a decidir que forme parte de un álbum completo. A mí me encanta el concepto de álbum y nos ha costado bastante desprendernos de eso, pero también es cierto que cada álbum, por lo menos en el caso de Markama, nos lleva entre tres y cinco años. Es demasiado tiempo como para no ir compartiendo otras cosas, porque la gente pierde contacto. Se trata también de ir acomodándose a los tiempos e ir compartiendo nueva música. Por ahora estamos abocados a terminar estos temas y de cara al próximo año para festejar los 50.

-Se podría decir que van precalentando el encuentro de las cinco décadas

Lo que pasa es que sentimos que a nivel social este es un año complejo,un año de sostenimiento en todo sentido, con lo cual, lo que más nos interesa es mantenernos juntitos creando, produciendo cosas nuevas y sumándonos también energéticamente a un montón de reclamos que hay: por la universidad pública, por la salud pública… Entendemos que no es una cuestión musical pero “Markama” significa “al pueblo”, entonces es imposible estar separado. Vamos a decir de lo bueno pero también del sufrimiento que el pueblo va teniendo.

-¿Qué van a presentar esta noche?

Vamos a hacer temas de toda la historia del grupo algunos, que hace bastante que no tocábamos como “Perlas Challay”, que estuvo presente en el disco aguas claras, vamos a volver a hacer un tema que tocamos durante muchos años que fue el primero que Markama hizo con el saxofón que es “Estate quieto Juan” una zamacueca peruana, vamos a tener la presencia de un ballet boliviano, el Ballet de la juvenil de la Municipalidad de la Capital que ya mencioné y también un van a ver dos bailarinas que van a bailar peruano. También la presencia de Valentina Cassiani que es la hija del Mingo que nos va a acompañar con las castañuelas.

-Teniendo en cuenta que vos entraste en la mitad de esta historia de vida, ¿Cómo veías a Markama en ese momento y cómo lo ves hoy?

Cuando yo ingresé, por un lado era el grupo de mi maestro, por otro lado, tenía todo el aura, que para mí sigue teniendo el grupo. Y creo que al mantenerse este respeto que hablábamos antes, la esencia del grupo, sentimos la responsabilidad de continuar el proyecto. Es muy interesante como Markama ha logrado sortear todos los vaivenes de la Argentina porque realmente cada uno o dos años parece que todo se viene abajo. Entonces yo lo que siento es que el grupo tiene mucho para dar y en cierta manera se va acomodando un poco a las épocas. Es un camino que por momentos es más fácil, por momentos más complejo, pero cuando uno ama un proyecto sigue adelante y eso es Markama.