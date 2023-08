Mariana Nannis redobló la apuesta y fulminó a su hijo, Alex Caniggia, tras sus polémicas declaraciones

Mariana Nannis redobló la apuesta y fue tajante al contestarle a su hijo, Alex Caniggia, luego de que apuntó contra ella en las redes. En A La Tarde, programa emitido por América TV, la mediática se refirió a la pelea familiar con su hijo y su nuera, y fue picante en sus declaraciones.

Cabe recordar que hace muy pocas horas, el hijo de Claudio Paul Caniggia lanzó unas polémicas declaraciones para su madre a través de su cuenta oficial de Tik Tok. “Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento’”, dijo.

Posteriormente, el mediático continuó: “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento”. Luego, comentó que Nannis ni siquiera se preocupó por el nacimiento de su nieta, Venezia y que todo eso “no se lo va a perdonar”. Según cuenta Alex, iniciará acciones legales contra ella.

La palabra de Mariana Nannis sobre las declaraciones de Alex Caniggia

Ante estas palabras, durante el programa A La Tarde, emitido en América TV, la ex esposa de Caniggia, aprovechó y le contestó de forma tajante a su hijo. “Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo”, le escribió Diego Estévez, panelista.

Después, siguió explicando a través del mensaje: “El departamento me lo dejaron detonado y me vendieron los muebles, que eran carísimos”. Agregado a esto, continuó: “Alex habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tetas”.

Alex Caniggia anunció en TikTok que no perdonará más a su madre.

Luego, Nannis declaró: “Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Hotel Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos”. De esta forma, aclaró que ella si se muestra interesada y que está pendiente de sus hijos.

Por último, sobre el nacimiento de su nieta, Venezia, Mariana reveló que, a día de hoy, su nuera Melody Luz no se la deja ver bajo ningún contexto. De esta forma, la mediática confirmó que existe una fuerte interna en la familia Caniggia y que por lo que se percibe, seguirá escribiendo capítulos.

