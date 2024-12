Mapeo Cultural: Por primera Mendoza tiene datos de cómo se distribuye la cultura en la provincia

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, oficializó los resultados del Mapeo Cultural 2024, lo que permite contar con un análisis integral de la situación cultural a nivel provincial, regional y departamental, y se presenta como un recurso clave para optimizar la planificación y ejecución de políticas públicas en este ámbito. Es importante destacar que Mendoza es pionera en este sentido, ya que si bien estos estudios se hacen en casi todos los paises de Latinoamérica, solo son una mirada general sobre todo el territorio del país, mientras que en la provincia se hizo un estudio pormenorizado por sector, por región, por departamento, y segmentando grupos etarios y nivel educativo.

Sebastián Ladrón de Guevara

Quien estuvo a cargo de este trabajo, es el economista Sebastián Ladrón de Guevara, quien es el director de Industrias Creativas de la provincia, y que considera fundamental contar con datos duros acerca de los distintos sectores culturales para, una vez identificados, poder destinar recursos y activar políticas coherentes para cada sector, región y municipio.

La presentación tuvo lugar en un encuentro con los directores de Cultura municipales y otros funcionarios del área. Además de exponer los resultados del mapeo, la reunión sirvió como cierre del año, destacando el trabajo conjunto realizado durante los últimos meses y proyectando iniciativas para el próximo 2025.

Un hito para la cultura mendocina

Provincia de Mendoza

Ladrón de Guevara subrayó la relevancia de este trabajo, que por primera vez ofrece un mapeo cultural con enfoque en industrias creativas. Este documento no solo proporciona una “foto del presente” de la cultura provincial en términos generales, sino que también detalla la situación cultural de cada departamento y su región correspondiente.

“Nosotros hemos hecho 24 mapeos porque cada municipio tiene su mapeo cultural, cada una de las cinco regiones también tiene su mapeo y la provincia también tiene el suyo, eso da total 24 mapeos. Son como tres lupas”, detalló.

“La que hemos mostrado y anunciado públicamente que está colgada en la página de Cultura es la primera lupa, que es el mapeo provincial, porque básicamente hay tres campos de información: uno es que hoy podemos tener la foto de cómo es la persona de la cultura de Mendoza. ¿En qué aspectos? en cómo está dividido en género, edad y nivel de formación, entre muchísimas otras variables. Lo principal es que en ese perfil o ese sujeto de la cultura actual, el 68.3% son mujeres, pero este es el dato provincial”, destacó en charla con Los Andes.

Aporte económico de la cultura a la provincia

El proceso implicó un trabajo de siete meses con un grupo interdisciplinario que contó con la participación de sociólogos, profesionales de la cultura y equipos municipales. Uno de los datos más significativos que este mapeo ofrece es la incidencia económica de la cultura en Mendoza, un aspecto que hasta ahora no había sido calculado. El dato es fundamental, ya que gracias a este trabajo se detectó que la incidencia económica, en solo 965 encuestados, asciende a 1.211.720.123 pesos, con lo cual el aporte de las industrias creativas a la provincia es del 0,7% del PBG. “Si el aporte se encuentra entre el 0,5 y el 3% se considera que el sector es relevante económicamente”, destacó el director de Industrias Creativas.

Además, el mapeo permite acercar una matriz cultural regional y departamental que sirve como base para reflexionar sobre las prácticas existentes y, de ser necesario, modificar el rumbo de las políticas culturales.

Una enfoque minucioso

“Si miramos la lupa en las regiones, nos encontramos que esos datos van variando y por ejemplo en el Valle de Uco, el 77,4% son mujeres. Sin embargo en el sur provincial ese porcentaje baja y las mujeres son el 60%. Es decir que tenemos el sujeto cultural de la provincia, los sujetos culturales de las cinco regiones, y el de cada uno de los municipios. “Todo ese trabajo hemos hecho yendo presencialmente a todos los departamentos”, destacó Ladrón de Guevara.

Valle de Uco

Esta práctica ya se había realizado en Godoy Cruz, como una experiencia piloto en 2022. “Los datos del mapa cultural en todos los países son una herramienta básica de política pública cuando tenés que manejar un presupuesto y optimizar los recursos, para saber a dónde dirigirlos necesitas tener información del sector”, subrayó Ladrón de Guevara.

Por otro lado explicó la implicancia de una política cultural “eventista”, es decir, enfocada en lo que los privados pueden ofrecer: “Desde la teoría de la economía y la cultura se dice que solamente se hace política pública desde la oferta. ¿Qué significa eso? Yo ofrezco hacer tal evento, pero no sabes si hay demanda para ese evento, o por qué destinar un 70% del presupuesto al sector de la música, si el sector prioritario de tu matriz cultural es, por ejemplo, el diseño o las artes visuales. Entonces esto permite reorientar un poco esa brújula, como hacen muchos sectores de la economía en forma permanente. Y la cultura, en materia de estadísticas, está un poco más rezagada”.

Noreste

Por otro lado, el funcionario destacó un valor intangible que, al no estar cuantificado, resulta difícil visibilizar: “Hay varias corrientes desde cómo se aborda lo cultural. Hay una corriente muy fuerte y muy eventual que habla de la cultura más que como un entretenimiento, pero, a diferencia de otros sectores, tiene unas variantes que tienen que ver con lo educativo, con los patrimonial, con la identidad. O sea, estamos hablando de cuestiones muy sensibles que, no porque sean muy sensibles, no se pueden cuantificar. Existen métodos para analizar la incidencia económica que tienen todos esos intangibles”, explicó y completó: “Lo que eso genera en la sociedad, cuando por ejemplo sabès que está la muestra de Fader en Arizu, aunque no vayas, saber que eso existe, ya es un beneficio para la persona a nivel de identidad, de educación y de generación en generación, porque uno quiere seguir transmitiendo. Eso es un intangible o un simbólico, como la experiencia o el recuerdo que se lleva la persona en un recital, supera lo que esa persona pagó para ir”.

En este sentido concluyó: “A veces los que trabajamos estrictamente la política pública, nos olvidamos de todo ese anillo de valoración que existe. Por eso esto es una gran noticia”.

Sector Noreste

Análisis paso por paso.

Del grupo que respondió la encuesta, el 76% se encuentran entre 31 y 60 años, “o sea que es población económicamente activa, y otro dato importante es que el 50% tienen universitario completo y tercero completo, o sea que un sector muy calificado. “Según la OIT, el sector más difícil de insertarse en el mercado laboral es el de las mujeres entre 25 y 50 años. O sea que este sector cultural da respuesta a esa problemática”, destacó.

Valle de Uco

-En Capital, el mayor porcentaje son universitarios recibidos, ¿Son de carreras afines o son profesionales de otras áreas que no encuentran trabajo y se vuelcan a las actividades culturales?

Son carreras afines, y hay una variable explicativa muy clara: las universidad que concentran la mayoría de las carreras relacionadas a la cultura es la Universidad Nacional de Cuyo, que está en Ciudad. Entonces obviamente la zona metropolitana es la que va a estar más afectada por eso. En cambio cuando vas a las regiones donde hay mucha presencia de los Institutos de Educación provinciales, públicos, gratuitos, que tienen carreras de la cultura, el mayor porcentaje se modifica y lo que encontrás en la Región Metropolitana, en esas zonas se da un porcentaje alto de terciarios.

-¿Cómo fue el trabajo del mapeo?

Nosotros no vamos a tocar timbres ni a golpear puertas. El mapeo es voluntario, o sea que esto no es un censo y no refleja la totalidad del sector cultural, pero sí necesitábamos llegar a cierto número de respuestas para que fuera confiable el resultado. Nosotros nos basamos en un trabajo que nos facilitó un colega de México que se llama Ernesto Piedras, es economista de la cultura de Latinoamérica. Él hizo este estudio en muchas regiones de ese país. Yo contextualicé el formulario para Mendoza del que él aplicó en Jalisco y Puebla. Nosotros obtuvimos 965 respuestas de personas que voluntariamente completaron el la encuesta.

Zona Este

-¿Cómo sigue el trabajo una vez obtenida esta información?

Hay una instancia posterior, que aun no lo terminamos todavía de definir, pero si hay una intención de que el mapeo se transforme en un registro permanente para que todas las personas que no alcanzaron a registrarse ahora, lo hagan en cualquier momento. Entonces nosotros vamos haciendo cortes de información y volvemos a mostrar datos actualizados.

-De acuerdo a los resultados, ¿cuál es el sector cultural predominante en Mendoza?

Los principales sectores de las industrias creativas de Mendoza, nuestro ADN principal son estos sectores el diseño con un 25%, que albergan cuatro categorías de un total de casi 20, que son de diseño de producto, gráfico, de interiores y de indumentaria. Hay que agruparlas porque es el sector de diseño, pero sigue un sector muy fuerte y bien nuclear de la cultura que son las artes visuales con un 20%. En música tenés popular y acadèmica con un 15%, y después la escénicas de movimiento: danza, folklore, tango, con 9.5%. Esas son las principales, no es que las otras no están, pero fueron las que mostramos en la presentación. Después vienen por ejemplo teatro con 7.4% audiovisual 5%, editorial 4.5% y gastronomía 6.5%

Gran Mendoza

-Llama la atención gastronomía dentro del concepto de Cultura

Lo que pasa que la gastronomía, sobre todo en Mendoza, además de que es una categoría dentro de las Industrias Creativas, el movimiento que genera no lo tiene ni Buenos Aires en este momento. Tenemos más menciones Michelin que la capital del país. Y además la dinámica que hay entre la universidad, con un observatorio de lo que se hace gastronómicamente, cómo se trabaja, lo que hacen los productores mendocinos, cómo llega eso a algunos restaurantes, creo que ni siquiera el propio sector lo tiene identificado. Además del hecho de estar vinculado a otros sectores productivos como la enología, que es el sector madre de la provincia.