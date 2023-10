Magali Tajes enmudeció a sus seguidores con su triste confesión: “Lo decidió y lo respeto”

Magalí Tajes abrió su corazón de par en par y afrontó una situación muy íntima, absolutamente compleja e intentó compartir la experiencia para enviar un mensaje reflexivo.

La escritora y psicóloga se animó a contar el dolor inmenso que la atraviesa por la muerte de su padre, Alfredo, quien, por lo que afirma Magali Tajes, decidió quitarse la vida.

La influencer contó el triste momento que le toca atravesar.

Con la sensibilidad del caso, la dificultad de procesar una decisión de este calibre, la ex pareja de Flor Jazmin prendió la cámara de su celular y grabó un video muy fuerte y conmovedor. “Mi papá falleció la semana pasada. Para mí es importante decirlo. Mi papá se quitó la vida, no fue algo natural. Lo decidió y lo respeto”.

“Tengo muchas preguntas en este momento, pero también tengo mucha claridad y me siento tranquila, también. En algún punto”, reflexionó Tajes. Además, añadió: “Muchas cosas de esto pertenecen a mi esfera privada y no me interesa hacerlas públicas”.

Asimismo, exteriorizó su búsqueda de concientizar y sostuvo: “Pero sí me interesa no hacer de cuenta que esto no pasó. Tomo la vida con esto. La vida es esto también. Desde mi lugar quiero comunicar lo importante que es la salud mental”.

“Lo importante que es saber pedir ayuda, lo importante que es tener una red, sanar cosas que uno tiene atragantadas. Lo importante que es estar abierto”, reflexionó. Y culminó: “Esto me pasó en medio del proceso de escribir un libro... Pero no desconfío de la potencia de la vida, no desconfío de que la vida siempre nos cuida y que siempre pasa lo mejor, aunque lo mejor parece una bosta”.

La relación de Magali Tajes y su padre

En “Arde la vida”, uno de sus libros, Magalí Tajes le dedicó un fuerte capítulo a su padre, Alfredo, en el que lo definió como Voldemort. Y explicó el por qué.

En el texto, la influencer contó que sufrió el abandono de su papá a los 11 años. Alfredo desapareció de su casa e hizo una nueva vida, lejos de ella, dejando importantes deudas. Doce años después, se reencontraron y con el correr del tiempo sanaron heridas.

