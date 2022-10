Lucy Lawless, la actriz de Xena, estrena temporada de “My life is murder” con un crimen argentino

Cuando dicen que la realidad supera la ficción, se piensa en un hecho puntual, no en toda una vida de hechos extraordinarios. Lucy Lawless, la actriz internacionalmente conocida por interpretar a Xena, la Princesa Guerrera, tiene una vida tan rica y colorida como sorprendente. En una reciente entrevista realizada con Los Andes, la actriz habló de la nueva temporada de My life is murder, una serie policial con estilo de comedia que se puede ver en la plataforma británica Acorn TV.

Pero a lo largo de su vida, Lucy estudió música, anduvo de mochilera por Europa, pasó hambre, fue Miss Nueva Zelanda, se accidentó en un conocido programa de televisión -del cual se recuperó-, recibió varios premios Emmy, un planeta fue bautizado con el nombre de su personaje, fue considerada una de las personas más hermosas del mundo, y se dedicó a la búsqueda y extracción de oro. Todo esto mientras se convertía en un ícono del feminismo y era venerada en todo el mundo gracias a su interpretación de Xena.

Lucy Lawless es la quinta hija de siete hermanos. Siempre inclinada hacia las artes, estudió ópera, violín y varios idiomas (entre ellos francés, alemán e italiano) que le permitieron viajar por Europa con el sueño de convertirse en cosechadora de uvas del Rhin. Claramente, esta era una empresa inviable para la hija de un banquero y alcalde de pueblo.

Sin embargo, al quedarse sin dinero en Europa decidió volver a Australia para ganarse el sustento. Así fue que firmó un contrato con una empresa minera de búsqueda y extracción de oro donde realizó los mismos trabajos que sus compañeros.

El personaje Xena fue una adelantada para su época

Poco tiempo después, entre 1987 y 1989, se casó, nació su primera hija y fue coronada “Señorita Nueva Zelanda”, tras lo cual decidió viajar a Canadá a estudiar teatro. Al año siguiente volvió a Nueva Zelanda donde consiguió un trabajo en televisión que le duró poco: renunció al enterarse que ganaba menos que su compañero.

Este hecho fue el principio de todo. Al quedarse sin trabajo aceptó el papel de Lysia en la serie “Hércules y la mujer amazona”, que fue la base del personaje que la llevaría a la fama. La actriz elegida originalmente para el rol de Xena, la Princesa Guerrera, se enfermó antes de comenzar el rodaje y los productores recordaron la interpretación de Lucy Lawless como Lysia.

Con su debut en 1994, Xena tuvo un rating sorprendente. La naturaleza sexual de Xena con Gabrielle colaboró para ganarse la admiración de la audiencia con diferentes orientaciones sexuales y de género convirtiendo a Xena en un icono feminista de la década de 1990.

Así, la Princesa Guerrera se volvió un fenómeno de masas y Lawless obtuvo importantes premios, entre los que se incluyen los Premios Emmy.

En octubre de 1996, se fracturó la pelvis al caerse del caballo mientras rodaba un sketch para el programa The Tonight Show with Jay Leno, pero se rehabilitó favorablemente haciendo pilates. Al año siguiente fue elegida por la revista People como una de las 50 personas más hermosas del mundo, y se casó nuevamente, esta vez con Robert Tapert, cocreador y productor ejecutivo de Xena.

Lawless quedó embarazada de su segundo hijo, Julius, poco antes de empezar el rodaje de la quinta temporada de Xena. Este hecho fue introducido como argumento dentro de la serie y, por ello, Xena es la primera heroína embarazada de la historia.

En 2003, el astrónomo Michael Brown bautizó con el nombre de Xena a un planeta enano recién descubierto. Cuando se determinó que este objeto era más grande que Plutón, ganó la atención internacional y forzó un debate durante todo un año entre los astrónomos quienes finalmente lo llamaron Eris.

En la entrevista realizada con Los Andes, la actriz estuvo relajada y divertida. “Estoy muy bien, el sol brilla, el verano está llegando” comenzó diciendo tras el saludo. La charla giró en torno al estreno de la tercera temporada de My Life is Murder, una serie de misterio policial, asesinatos y comedia criminal en la que Lawless interpreta a Alexa Crowe, una viuda y ex detective de homicidios que colabora con la Policía en la resolución de casos. La serie, con sus homicidios en mansiones y asesinos que se creen más inteligentes que la protagonista, tiene el encanto despreocupado de los viejos policiales. El tono media entre el humor y el engaño a flor de piel.

My Life is Murder. Temporada 3. Elenco completo

¿Cómo es Alexa y cuánto de vos hay en su forma de ser?

Alexa es una investigadora atrevida a la que no le importa romper las reglas a veces para descubrir al asesino y este papel probablemente se parece más a mí que cualquier otro papel que haya hecho. Quiero decir, siempre te pones en un papel. Eso es lo que hace que funcione. Pero en este soy bastante yo misma, una versión un poco mejorada de mí.

En el primer episodio de esta tercera temporada, tenés que bailar tango. ¿Tomaste clases previamente?

No, nunca tuve clases. Yo solo, cada vez que me dicen “tienes que bailar” digo “¡hagámoslo!”, aunque en realidad no lo disfruto, para ser honesta contigo. Pero en este episodio realmente encontré el tango tan interesante psicológicamente, que realmente me atrajo bastante, ya sabes, la historia. Lo que hay detrás es tan fascinante que fue una experiencia muy diferente para mí y de repente entendí lo que se supone que es el baile. Es muy difícil, imposible para mí. Se necesitan años (de práctica) y mucha sensibilidad. Siempre pensé que era una forma de baile cerebral, no solamente pasarla bien sino que estás usando tu instinto, tu cerebro y comunicándote con la otra persona muy de cerca.

¿Cómo fue esa experiencia?

Bueno, hermosa. Muy, muy desafiante porque tienes que usar tu cerebro y tu corazón así como tus pies. Para mí, por lo general, el baile se trata solo de manos y pies. Pero el tango, tienes que usar tu mente y todo tu cuerpo para sentir a la otra persona. Así que disfruté la naturaleza mental que tiene aprender ese baile.

En este episodio, ocurre un crimen que involucra a una chica argentina, un profesor de tango y su madre. Pero además este capítulo toca un tema muy sensible de la historia argentina. ¿Cuánto, cuánto sabes de esa historia?

Nada en absoluto. Nada. De hecho, hubiera deseado que fuera mucho más largo porque quería explorar todo ese mundo y los personajes. Esta serie no es un espectáculo pesado. Tiene que ser sobre la justicia y siempre se trata de un crimen, pero no es una lección de historia, ciertamente fue un telón de fondo muy fértil e interesante para nuestro misterio de asesinato.

- My Life is Murder_Season 3, Episode 1- Photo Credit: Matt Klitscher/AcornTV

¿Cómo es que “Mi vida es asesinato” traspasó las fronteras de Australia?

Hace un tiempo se me acercó una mujer australiana que me dijo: “¿Querés hacer una serie que sea de misterio de asesinatos conmigo?” Y dije, “Sí, tal vez. Hablemos de eso”. Y decidimos hacerlo. Tal vez nadie quiera verlo, pero lo intentaremos. Y terminamos haciendo este pequeño espectáculo encantador sobre la justicia y gente divertida con la que quieres pasar el rato en un entorno hermoso y colorido.

Pasó por Reino Unido primero y ahora está en Latinoamérica

Sí. Estoy muy emocionada, es agradable. Siempre supe que tenía seguidores de Xena en América Latina y eso me encanta. Me alegra poder estar de alguna forma allí y estoy encantada de que ustedes estén interesados.

¿Por qué crees que a la gente le interesan las series de crímenes?

Creo que nos hace sentir mejor acerca de nosotros mismos, cuando ves a alguien tan estúpido como para cometer un asesinato. Quieres castigarlo y pensás “incluso en mi peor día, no soy ese tipo”.El asesinato es uno de esos tabúes en la sociedad. Así que estamos interesados en el tipo de personas que lo hacen, ya sea un crimen real o un crimen ficticio También queremos que las cosas se arreglen en el mundo, no hay mucha justicia real a veces y es deprimente. Así que queremos darle a la gente un buen momento y un ambiente hermoso donde el malo es castigado al final. Entonces obtienes la sensación de justicia por una vez. Todo el mundo tiene hambre de eso.

En el último capítulo compartis pantalla con Temura Morrison y Martin Henderson. ¿Cómo es trabajar con ellos?

Siempre es un placer, los conozco a ambos desde hace mucho tiempo y son maravillosos. Temuera acaba de llegar y le dio un gran corazón al papel, puede cantar y entretener, que es lo que más le gusta. Y Martin Henderson lo es, no solo es un actor apasionado, realmente divertido y talentoso, sino que es tan buena persona, es el hombre más amable, cálido y sin pretensiones que jamás hayas conocido. Me siento honrada de tenerlo en mi vida de una manera muy pequeña. Soy muy afortunada.

My Life is Murder: Temporada 3 Episodio 6- Photo Credit: Matt Klitscher/AcornTV

¿Cómo es la relación entre Alexa y su hermano?

Amor - odio. No quiero decir que amo u odio la relación porque ella no lo odia a él, pero odia su criminalidad. Y ella lo ama tanto, y piensa que él tiene tanto potencial que el hecho de que haga cosas para engañar a la gente simplemente la decepciona a muchos niveles. Él es su pequeño hermano, y aunque es una relación encantadora, él de la los problemas que ningún otro personaje puede.

En cuanto a Martín (Henderson, quien hace el personaje del hermano de Alexa) y su personaje, se mantendrán de forma permanente en la serie. Martín tiene una carrera muy ocupada en Estados Unidos, además de estar en uno de los programas número uno de Netflix. Así que dependemos de su disponibilidad. Él lo hace por nosotros, pero no necesita hacerlo. Estamos tan agradecidos de que él esté en Nueva Zelanda en ese momento y que nos dé un par de días de su tiempo precioso y su magnífico talento.

Pero hay un par de personajes adicionales ya que el hermano pequeño de Alexa trae un equipaje extra a su vida y ese pequeño equipaje va a causar muchos problemas. Y vamos a ver a Alexa enamorarse de una manera completamente nueva de esta persona que el hermano trae a su vida. Persona problemática, pero es una muy buena noticia para Alexa.