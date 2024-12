Los fanáticos de Cami Homs explotaron en las redes sociales luego de la final de Bake Off

La esperada final de Bake Off Famosos fue uno de los eventos televisivos más importantes en este cierre de año. El evento culminó con Cande Molfese como ganadora, mientras Cami Homs se llevó el segundo puesto, aunque se ganó el cariño del público y el título simbólico de “la ganadora del pueblo”. En una noche llena de emociones, la modelo compartió en sus redes sociales un mensaje conmovedor que reflejó cuánto significó para ella esta experiencia. “No puedo explicar con palabras lo feliz que me hizo este programa”, escribió Homs en Instagram, donde destacó cómo el certamen se convirtió en un refugio en momentos difíciles.

La modelo agradeció a la programación de Bake Off a través de sus redes sociales. Foto: Instagram (@camihoms)

Homs acompañó su publicación con fotos memorables de su paso por el reality. Una de las imágenes la mostró emocionada, donde se la veía mirar el cielo con las manos juntas en señal de gratitud. Otras capturaron su dedicación mientras sostenía una torta de tres niveles decorada con rosas en tonos pastel, una de sus creaciones más destacadas.

La gran final fue entre Cami Homs y Cande Molfese.

También incluyó una foto junto a Molfese, donde celebró la amistad que formaron durante la competencia, y una postal grupal con el equipo de producción, que mostraba la unión detrás del programa. En sus palabras para la ganadora, Homs expresó: “Trabajaste mucho para conseguirlo y es tuyo. Te adoro, amiga”. Molfese respondió con igual afecto: “Te quiero, Camila. Conocerte fue hermoso. ¡Es tuyo también!”.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su apoyo a la subcampeona. Mensajes como “La ganadora de nuestros corazones” y “Nuestra Barbie pastelera” llenaron su publicación en Instagram, mientras que su nombre se posicionó entre las tendencias de X (antes Twitter). Por su parte, Molfese también agradeció a sus seguidores: “De a poco cayendo, soy la ganadora de Bake Off y no lo puedo creer. Gracias, gracias y más gracias”. La actriz destacó el valor personal de esta experiencia, que describió como algo que “le llena el corazón”.