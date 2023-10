Las series más vistas de HBO en Argentina para hoy

¡Hey, fanático de las series! ¿Estás listo para sumergirte en el apasionante mundo del streaming? Hoy te traemos una noticia que te va a volar la cabeza. Resulta que cada vez más personas invierten su tiempo de ocio en disfrutar de los mejores contenidos en HBO. ¡Sí, así como lo escuchás! Y no es para menos, porque esta plataforma se ha convertido en el paraíso de las series más populares y adictivas del momento.



Si sos de los que no pueden resistirse a una buena maratón de episodios, te invitamos a que no te pierdas el ranking de lo más visto de series en Argentina. Vas a encontrar los títulos que están en boca de todos y que no podés dejar de ver. Desde dramas intensos hasta comedias que te harán reír a carcajadas, HBO tiene todo lo que necesitás para pasar un buen rato.



Así que, ¿qué estás esperando? Prepará las palomitas, acomodate en tu sillón favorito y sumérgete en el fascinante universo de las series más populares. No te quedes afuera y descubrí por qué el streaming se ha convertido en la forma preferida de entretenimiento de millones de personas en Argentina. ¡No te lo podés perder!

Top 10 series de Argentina

Superman & Lois

Sigue a la periodista y al superhéroe más famosos del mundo y los cómics, como lidian con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual.

2.- Those Who Kill: Shadow of the Past

La detective Katrine Ries Jensen y el psiquiatra Thomas Schaeffer forman una unidad especial de la policía de Copenhague para investigar asesinatos en serie. Siendo un joven psicólogo, Schaeffer evitó que un soldado con problemas de conducta terminase ingresado. Este tenía por costumbre dibujar escenas de asesinatos. (FILMAFFINITY)

3.- Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

4.- Hora de Aventura con Fionna & Cake

Fionna y Cake -con la ayuda de Simon Petrikov, el antiguo Rey Helado- se embarcan en una aventura a través de multiversos.

5.- 30 Monedas

En un mundo donde nada es lo que parece, Vergara, Paco y Elena librarán una batalla por el control de las treinta monedas por las que Judas traicionó a Jesús.

6.- The Leftovers

Cuando el 2% de la población mundial desaparece de forma literal y abrupta, sin explicación alguna, quedando sólo sus ropas en el sitio en el que sus cuerpos de evaporaron, el resto de la población de la Tierra comienza a intentar comprender lo que ha pasado y sobre todo lo que se supone que deben hacer al respecto. Uno de estas personas es el jefe de la policía de un pequeño suburbio de Nueva York, padre de dos hijos, que trata de mantener cierta apariencia de normalidad.

7.- Scooby Doo dónde estas !

Clásica serie de televisión creada en 1969 y que ha continuado emitiéndose y realizándose en diferentes versiones hasta la actualidad. La original, "Scooby-Doo, ¿dónde estás tú?" fue creada para Hanna-Barbera Productions por los guionistas Joe Ruby y Ken Spears, el ejecutivo Fred Silvermann y el diseñador de personajes Iwao Takamoto. Si bien el formato de la serie se ha mantenido casi inalterado, el más popular es el que incluye a un perro parlante llamado Scooby-Doo y a cuatro jóvenes: Fred "Freddie" Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley y Norville "Shaggy" Rogers.

8.- El asombroso mundo de Gumball

Narra las divertidas aventuras de Gumball y su peculiar familia en el idílico pueblecito de Elmore. Un papá conejo rosa de 1,95 metros, una madre que se gana la vida vendiendo arco iris, un gato azul muy torpe y una conejita con un cerebro superdotado componen la familia protagonista. No hay que olvidar a Darwin, un pez rojo que se convirtió en miembro del clan el día en que le crecieron piernas y pulmones. Así es el asombroso mundo de Gumball.

9.- Sobrenatural

Cuando eran niños, Sam y Dean Winchester, perdieron a su madre debido a una misteriosa y demoníaca fuerza supernatural. Posteriormente, su padre los crió para que fueran soldados. Él les enseño sobre el mal que vive en los rincones obscuros y en las carreteras secundarias de América.. y también les enseñó como matarlo. Ahora los hermanos Winchester recorren el país en su Chevy Impala del '67, luchando contra todo tipo de amenaza sobrenatural que encuentran en el camino.

10.- Somos osos

Pardo, Panda y Polar son tres osos hermanos adoptivos que se enfrentan a sus instintos animales para encajar en el civilizado mundo moderno de los humanos.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y desde entonces se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. Sus producciones más famosas incluyen series como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld", que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Estas producciones de HBO se caracterizan por su calidad y originalidad. Cada una de ellas cuenta con guiones bien elaborados, actuaciones destacadas y una producción impecable. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temáticas diversas y arriesgadas, lo que ha generado un gran impacto en la audiencia. Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los enganchan y los hacen reflexionar. Las historias complejas y los personajes profundos permiten que los espectadores se sumerjan en mundos ficticios y se identifiquen con las situaciones que se presentan. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que le interese. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas de streaming más exitosas gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para entretener y enganchar a los usuarios. Con series icónicas y temáticas diversas, la plataforma continúa sorprendiendo y generando expectativa en el público