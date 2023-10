Las series más vistas de HBO en Argentina para hoy

¡Hey, fanático de las series! ¿Estás listo para sumergirte en el apasionante mundo del streaming? Hoy te traemos una noticia que te va a volar la cabeza. Resulta que cada vez más personas invierten su tiempo de ocio en disfrutar de los mejores contenidos en HBO. ¡Sí, así como lo escuchás! Y no es para menos, porque esta plataforma se ha convertido en el paraíso de las series más populares y adictivas del momento.



Si sos de los que no pueden resistirse a una buena maratón de episodios, te invitamos a que no te pierdas el ranking de lo más visto de series en Argentina. Vas a encontrar los títulos que están en boca de todos y que no podés dejar de ver. Desde dramas intensos hasta comedias que te harán reír a carcajadas, HBO tiene todo lo que necesitás para pasar un buen rato.



Así que, ¿qué estás esperando? Prepará las palomitas, acomodate en tu sillón favorito y sumérgete en el fascinante universo de las series más populares. No te quedes afuera y descubrí por qué el streaming se ha convertido en la forma preferida de entretenimiento de millones de personas en Argentina. ¡No te lo podés perder!

Top 10 series de Argentina

Hora de Aventura con Fionna & Cake

Fionna y Cake -con la ayuda de Simon Petrikov, el antiguo Rey Helado- se embarcan en una aventura a través de multiversos.

2.- Doom Patrol

Reimaginación de uno de los grupos de superhéroes más emblemáticos de DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Girl y Crazy Jane, liderados por el científico loco Dr. Niles Caulder. Los miembros de esta peculiar patrulla rememoran las circunstancias que les llevaron a obtener sus habilidades sobrehumanas, causando toda clase de cicatrices y desfiguraciones que les impiden llevar una vida normal. Desesperados, proponen a su Caulder defender el planeta Tierra de los mayores peligros que jamás se hayan conocido. Siguiendo con los acontecimientos que tienen lugar en "Titans", la patrulla recibe un encargo de Cyborg que no podrán rechazar, aunque cumplirlo implica que sus vidas nunca volverán a ser como antes.

3.- VGLY

Un cazatalentos llevará a la fama a dos jóvenes amantes del rap, cambiando totalmente su vida.

4.- La Narcosatánica

La versión de Aldrete Villarreal, indicó que en el proyecto se narra cómo se involucró la aún detenida en los asesinatos ocurrido en Tamaulipas, en 1989 y todo lo que la llevó a la secta "Los Narcosatánicos", liderada por Adolfo Constanzo.

5.- 30 Monedas

En un mundo donde nada es lo que parece, Vergara, Paco y Elena librarán una batalla por el control de las treinta monedas por las que Judas traicionó a Jesús.

6.- Dos vidas

Julia es una mujer de 30 años que, en la actualidad, vive una vida que su madre y su futuro marido han planificado para ella y justo cuando está a punto de casarse descubre un gran secreto familiar que le cambiará para siempre. Al borde de un ataque de nervios decide separarse de ellos. Julia halla refugio en un apartado pueblo de la sierra de Madrid en el que tendrá una complicada misión: hacerse con las riendas de su propio destino. En el pasado, su abuela, Carmen es una joven de 21 años que abandona las comodidades de la metrópoli para reunirse con su padre en la exótica colonia de la Guinea Española a mediados del siglo pasado. Carmen descubre que África guarda una cara mucho más dura y salvaje de la que jamás imaginó y su vida queda removida desde los cimientos. Se enfrentará a una difícil disyuntiva: acatar las injustas reglas establecidas o seguir a su propio corazón.

7.- Scooby Doo dónde estas !

Clásica serie de televisión creada en 1969 y que ha continuado emitiéndose y realizándose en diferentes versiones hasta la actualidad. La original, "Scooby-Doo, ¿dónde estás tú?" fue creada para Hanna-Barbera Productions por los guionistas Joe Ruby y Ken Spears, el ejecutivo Fred Silvermann y el diseñador de personajes Iwao Takamoto. Si bien el formato de la serie se ha mantenido casi inalterado, el más popular es el que incluye a un perro parlante llamado Scooby-Doo y a cuatro jóvenes: Fred "Freddie" Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley y Norville "Shaggy" Rogers.

8.- Boruto: Naruto La Pelicula

Han pasado algunos años desde el final de la Guerra Shinobi. Naruto Uzumaki es el séptimo Hokage de Konoha, en esta nueva era. Su hijo, Boruto Uzumaki, pronto entrará en los exámenes de Chunin, junto Sarada Uchiha y el misterioso Mitsuki.

9.- Love is in the Air

Eda planea terminar sus estudios como arquitecta en el extranjero cuando Serkan Bolat, un joven empresario -y uno de los solteros más cotizados de Estambul-, se interpone en su camino cuando él decide cortar su financiación para los estudios a nivel internacional. Bolat le propone entonces un trato: si ella acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, volverá a pagar sus estudios. Aunque Eda está convencida de odiarlo profundamente, a medida que pasan los días su relación comienza a cambiar.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y desde entonces se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. Sus producciones más famosas incluyen series como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld", que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Estas producciones de HBO se caracterizan por su calidad y originalidad. Cada una de ellas cuenta con guiones bien elaborados, actuaciones destacadas y una producción impecable. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temáticas diversas y arriesgadas, lo que ha generado un gran impacto en la audiencia. Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los enganchan y los hacen reflexionar. Las historias complejas y los personajes profundos permiten que los espectadores se sumerjan en mundos ficticios y se identifiquen con las situaciones que se presentan. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que le interese. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas de streaming más exitosas gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para entretener y enganchar a los usuarios. Con series icónicas y temáticas diversas, la plataforma continúa sorprendiendo y generando expectativa en el público