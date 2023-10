Las películas más vistas de Prime Video en Argentina para hoy miércoles, 4 de octubre de 2023

¡Atenti, cinéfilos y seriéfilos! El streaming está en pleno auge y los argentinos no se quedan atrás. ¿Sabías que cada vez más espectadores invierten su tiempo de ocio en disfrutar de los mejores contenidos en Prime Video? ¡Así es, el gigante del streaming se ha convertido en el favorito de muchos y no es para menos! Desde la comodidad de nuestros hogares, podemos acceder a una amplia variedad de películas y series de renombre, con tan solo un clic. Y lo mejor de todo, ¡podemos hacerlo cuando queramos y donde queramos! Ya no hay necesidad de esperar a que una película llegue a los cines o a que una serie sea emitida en televisión. Ahora, el control está en nuestras manos.

Top 10 películas de Argentina

1.- Un paraíso peligroso

Ryan Swan debe abrirse camino a través del mundo del crimen hawaiano para vengarse del capo que asesinó a su padre.

2.- A millones de kilómetros

Narra la historia de José Hernández, el primer trabajador agrícola migrante en viajar al espacio. Una historia de perseverancia, comunidad y sacrificio para lograr un sueño imposible.

3.- Apex

Cinco cazadores de élite pagan para cazar a un hombre en una isla desierta. Pero cuando su presa comienza a defenderse, los roles de cazadores y de la presa cambian de lado..

4.- John Wick: Capítulo 3 - Parabellum

John Wick (Keanu Reeves) regresa a la acción, solo que esta vez con una recompensa de 14 millones de dólares sobre su cabeza y con un ejército de mercenarios intentando darle caza. Tras asesinar a uno de los miembros del gremio de asesinos al que pertenecía, Wick es expulsado de la organización, pasando a convertirse en el centro de atención de multitud de asesinos a sueldo que esperan detrás de cada esquina para tratar de deshacerse de él.

5.- Tiburón negro

Las idílicas vacaciones familiares del petrolero Paul Sturges se convierten en una pesadilla cuando se encuentran con un feroz tiburón megalodón que no se detendrá ante nada para proteger su territorio. Varados y bajo constantes ataques, Paul y su familia deben encontrar la manera de llevar a su familia de vuelta a la costa con vida antes de que estalle de nuevo en esta épica batalla entre los humanos y la naturaleza.

6.- Misántropo

Baltimore, la noche de Año Nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del homicida.

7.- Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

8.- Marlowe

A finales de los años 30, en los bajos fondos de Los Ángeles, una rica y bella heredera encarga al detective privado Philip Marlowe que busque a su antiguo amante, que ha desaparecido. Pronto descubre que tras la desaparición de ese hombre hay una red corrupta que le pone en el punto de mira de algunos de los mandatarios más acomodados y peligrosos de la ciudad.

9.- First Love

Una mirada conmovedora a la difícil entrada de un joven en la edad adulta.

Orígenes de Prime Video una de las plataformas preferidas de los usuarios

Amazon Prime Video es una plataforma de streaming que ha revolucionado la forma en que consumimos contenido audiovisual. Fue lanzada en 2006 como parte del servicio de suscripción de Amazon Prime, pero no fue hasta 2011 que se expandió internacionalmente. Desde entonces, ha ganado popularidad gracias a su amplio catálogo de películas, series y documentales.Entre las producciones más famosas de Prime Video se encuentra “The Marvelous Mrs. Maisel”, una comedia que ha ganado múltiples premios, incluyendo varios Emmys. También destaca “Fleabag”, una serie británica que ha sido aclamada por la crítica y ha ganado varios premios BAFTA. Además, Prime Video ha producido exitosas series como “The Boys”, basada en el cómic homónimo y “The Man in the High Castle”, una distopía ambientada en un mundo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial.Los contenidos de Prime Video no solo entretienen a los usuarios, sino que también ofrecen una amplia variedad de géneros y temáticas para satisfacer los gustos de todos. Desde comedias románticas hasta thrillers psicológicos, la plataforma ofrece algo para cada espectador. Además, Prime Video ha apostado por producciones originales de alta calidad, lo que ha llevado a la creación de historias innovadoras y emocionantes que mantienen a los usuarios enganchados.En resumen, Prime Video ha logrado posicionarse como una de las plataformas de streaming más populares gracias a su amplio catálogo de producciones y a la calidad de sus contenidos. Con series como “The Marvelous Mrs. Maisel” y “Fleabag”, ha demostrado su capacidad para crear historias originales y cautivadoras. Sin duda, Prime Video seguirá siendo una opción atractiva para aquellos que buscan entretenimiento de calidad en la comodidad de sus hogares