Las películas más vistas de Netflix en Argentina para hoy

¡Atención, cinéfilos y seriéfilos! Si sos de los que disfrutan de invertir su tiempo de ocio en ver los mejores contenidos en Netflix, esta noticia es para vos. El streaming ha tomado por asalto nuestras pantallas y se ha convertido en la forma preferida de entretenimiento para muchos. Y es que, ¿quién puede resistirse a la comodidad de elegir qué ver y cuándo verlo? Hoy te invitamos a descubrir el ranking de lo más visto de películas en Netflix en Argentina. ¡Prepará las palomitas y sumergite en un mar de emociones cinematográficas!

Top 10 películas de Argentina

La conferencia

Una jornada de trabajo en equipo para los empleados municipales se convierte en una pesadilla cuando las acusaciones de corrupción comienzan a circular y perjudicar el ambiente laboral. Al mismo tiempo, una figura misteriosa comienza a asesinar a los participantes.

2.- El curandero

Un hombre que solía ser un respetado cirujano trata de recuperar la memoria y a la hija que no lo recuerda.

3.- Nowhere

Mía es una mujer embarazada que, junto a su marido, huye de un país totalitario escondida en un contenedor marítimo. Tras ser forzosamente separados, deberá luchar por su supervivencia cuando una violenta tormenta la arroja al mar. Sola y a la deriva en mitad del océano, Mía se enfrentará a todo para salvar la vida de su hija y reencontrarse con su pareja.

4.- Reptiles

Un intrépido detective descubre una compleja red de engaños mientras indaga en la verdad que se esconde tras el brutal asesinato de una joven agente inmobiliaria.

5.- Juego limpio

Recién comprometidos, Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), una próspera pareja de Nueva York, no se cansan el uno del otro. Cuando surge un codiciado ascenso en su despiadada empresa financiera, los intercambios de apoyo entre los amantes comienzan a agriarse hasta convertirse en algo más siniestro. A medida que la dinámica de poder cambia irrevocablemente en su relación, Luke y Emily deben enfrentarse al verdadero precio del éxito y a los desconcertantes límites de la ambición.

6.- El milagro de Tyson

Un chico con autismo y poco deportista se esfuerza por convertirse en un improbable campeón de maratón, lo que le da a su padre una segunda oportunidad de poner a su familia en primer lugar.

7.- La vida de un rey

Historia de drama y crimen basado en hechos reales donde veremos a un hombre ex-criminal conocido como Eugene Brown (protagonizado por Cuba Gooding Jr) decide dejar su pasado oscuro y criminal atrás para enfocarse en los jóvenes de su ciudad donde decide crear un club de ajedrez especialmente para ellos, ubicado especialmente en el centro urbano en Washington DC.

8.- Bailarina

Ok Ju solía trabajar como guardaespaldas. Destaca en actividades físicas como las artes marciales, la lucha con espadas, la puntería y la conducción de motos. Ok Ju es amiga de Min Hee, que es bailarina. Min Hee le pide a Ok Ju un favor. Quiere que Ok Ju se vengue de Pro Choi. Ok Ju pronto arriesga su vida por Min Hee.

9.- Los Croods: Una nueva era

Después de salir de su cueva, los Croods se encuentran con su mayor amenaza desde que se fueron: otra familia llamada Betterman, quienes afirman y demuestran ser mejores y evolucionados. Grug empieza a sospechar de los padres de Betterman, Phil y Hope, ya que planean en secreto separar a su hija Eep con su amado novio Guy para asegurarse de que su hija Dawn tenga un compañero amoroso e inteligente que la proteja.

10.- Chicas malas

Una joven adolescente, Cady, acostumbrada a vivir en África con sus padres, zoólogos, se encuentra una nueva jungla cuando se muda a Illinois. Allí acude a la escuela pública, donde se enamorará del ex-novio de la chica más popular del colegio. Las chicas comenzarán a hacer la vida imposible a Cady y ésta no tendrá otro remedio que usar sus mismas tácticas para mantenerse a flote.

