Las películas más vistas de Netflix en Argentina para hoy

¡Atención, cinéfilos y seriéfilos! Si sos de los que disfrutan de invertir su tiempo de ocio en ver los mejores contenidos en Netflix, esta noticia es para vos. El streaming ha tomado por asalto nuestras pantallas y se ha convertido en la forma preferida de entretenimiento para muchos. Y es que, ¿quién puede resistirse a la comodidad de elegir qué ver y cuándo verlo? Hoy te invitamos a descubrir el ranking de lo más visto de películas en Netflix en Argentina. ¡Prepará las palomitas y sumergite en un mar de emociones cinematográficas!

Top 10 películas de Argentina

Venganza bajo cero

En plenas montañas, viviendo entre la nieve, un apacible quitanieves vive tranquilamente en la naturaleza. Pero un día toda su paz se desmorona, pues recibe la terrible noticia de que su hijo ha muerto debido a una sobredosis. De esta forma acaba envuelto en una guerra de narcotraficantes, mientras busca venganza por lo sucedido. Hans Petter Moland (Redención: Los casos del departamento Q) dirige el remake de su propia película del 2014, que en esta ocasión cuenta con un guion escrito por Frank Baldwin (The Godmother) y con Liam Neeson (Un monstruo viene a verme) como protagonista.

2.- El negocio del dolor

Liza sueña con una vida mejor para ella y su hija, por lo que consigue un trabajo en una farmacia en bancarrota. La habilidad de Liza en los negocios catapulta a la compañía y a ella como profesional, sin saber que pronto estará en medio de una conspiración criminal.

3.- Soltera, casada, viuda, divorciada

Cuenta la historia del reencuentro de 4 amigas de la infancia que la vida y los años se encargó de separar. Una soltera, Lorena, una casada, Daniela, una viuda, Cecilia y una divorciada, Conny. La muerte del esposo de Cecilia las une en un inesperado viaje a Pacasmayo. Pero el viaje se convierte en una disparatada odisea que pone a prueba su amistad. En el camino por ayudar a su amiga a cerrar el duelo, deberán aprender a unirse para enfrentar los desafíos en sus vidas e intentarán darse una segunda oportunidad para sanar heridas, vencer miedos y aceptarse a sí mismas.

4.- Hermana Muerte

En la España de la posguerra civil, Narcisa, una novicia, llega a un antiguo convento, reconvertido en colegio de niñas, para convertirse en maestra.

5.- El lado dulce de la traición

En esta adaptación del libro de Sue Hecker, una contable ve la traición de su pareja como una oportunidad para vivir un despertar sexual.. con consecuencias peligrosas.

6.- Terremoto

En el año 1904 un terremoto de magnitud 5.4 en la escala de Richter sacudió a Oslo con el epicentro en la Fosa de Oslo que corre debajo de la capital noruega. En el presente, científicos comienzan a detectar señales que indican que un nuevo terremoto está en camino.

7.- Hatching: Cría siniestra

Una joven gimnasta que intenta desesperadamente complacer a su exigente madre, descubre un extraño huevo. Ella lo esconde y lo mantiene caliente, pero cuando sale del cascarón, lo que emerge los sorprende a todos.

8.- El mar del Norte

Una plataforma petrolífera se hunde dramáticamente en la costa noruega y los investigadores intentan averiguar qué ha pasado cuando se dan cuenta de que esto es solo el comienzo de algo aún más grave.

9.- Papás a la antigua

Tres amigos del alma que han sido padres un poco tarde deben vérselas con directores de guardería, CEOs millennials y cualquier cosa creada después de 1987.

10.- Simone vs Herself (Miniserie de TV)

En 'Simone vs Herself' —una nueva docuserie de siete partes de Facebook Watch dirigida por Chopra, quien ha realizado proyectos similares con atletas como Tom Brady y Steph Curry— los espectadores obtienen una visión cruda y tras los bastidores de lo que se necesita para ser la mayor gimnasta de todos los tiempos. Su frustración y sus luchas, en particular durante la pandemia de COVID-19, se exponen junto sus triunfos. (FILMAFFINITY)

