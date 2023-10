Las películas más vistas de HBO en Argentina para hoy miércoles, 4 de octubre de 2023

¡Presten atención, amantes del cine y las series! La tendencia del streaming está en su apogeo y los argentinos no se quedan atrás cuando se trata de dedicar su tiempo libre a disfrutar de los mejores contenidos. Y si hablamos de excelencia, no podemos dejar de mencionar a HBO, el líder absoluto en series y películas. ¿Te gustaría saber qué se está viendo actualmente en Argentina? ¡No te pierdas nuestro listado de las películas más populares! Prepara las palomitas de maíz y comienza a disfrutar de la diversión. ¡No puedes perdértelo!

Top 10 películas de Argentina

1.- Megalodón 2: La fosa

Una exploración submarina en las profundidades del océano se convierte en una espiral de caos cuando una malévola operación minera amenaza la misión y obliga al equipo de investigación a librar una arriesgada batalla por la supervivencia. Secuela de 'The Meg' (2018).

2.- R.I.P.D 2: La rebelión de los condenados

Ambientada en el oeste americano de 1876, 'R.I.P.D.2: Rise of the Damed' es una secuela espiritual de 'R.I.P.D.' de 2013. El sheriff Roy Pulsipher no está muy emocionado de encontrarse muerto después de un tiroteo con una notoria pandilla de forajidos, pero tiene una segunda oportunidad de regresar a la tierra después de ser reclutado por el R.I.P.D. (Rest In Peace Department.). Pero vengar su propio asesinato puede tener que pasar a un segundo plano para salvar el mundo cuando se abre una puerta al infierno en el antiguo pueblo minero de Red Creek que amenaza no solo a los lugareños.. sino a toda la humanidad.

3.- La Espada De Los 47 Ronin

En esta secuela de "47 Ronin", surge una nueva clase de guerreros entre los clanes samuráis para evitar que una codiciada espada caiga en manos equivocadas.

4.- The Fallout

Vada es una adolescente que trata de superar los efectos secundarios que sufre tras vivir una tragedia en su instituto. Tras esta experiencia, la relación con su familia y sus amigos, así como su forma de ver el mundo, cambiarán para siempre.

5.- Mamá para rato

Cosas de mamá mexicana: regresar del más allá para ayudar a sus hijitos. Por eso el día de muertos decide visitarlos y al ver que no han prosperado mucho desde su partida, se queda para ayudarlos desde el mundo de los muertos.

6.- Spider-Man: No Way Home

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

7.- Un hombre lobo entre nosotros

Cuando un oleoducto propuesto crea hostilidades entre los residentes de una pequeña ciudad, un guardabosques recién llegado debe mantener la paz después de que una tormenta de nieve confina a la gente del pueblo en un antiguo albergue. Pero cuando una criatura misteriosa comienza a aterrorizar al grupo, sus peores tendencias y prejuicios salen a la superficie y el guardabosques debe mantener con vida a los residentes, tanto entre ellos como con el monstruo que los atormenta.

8.- Soy leyenda

Año 2012. Robert Neville es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en unos mutantes nocturnos llamados "Darkseekers" y todos ansían beber su sangre. Durante el día vive en estado de alerta, como un cazador y busca a los muertos vivientes mientras duermen; pero durante la noche debe esconderse de ellos y esperar el amanecer. Esta pesadilla empezó hace tres años: Neville era un brillante científico, pero no pudo impedir la expansión de un terrible virus creado por el hombre. Él ha sobrevivido porque es inmune al virus; todos los días envía mensajes por radio con la esperanza de que haya otros supervivientes, pero es inútil. Lo único que puede hacer es buscar una fórmula que le permita utilizar su sangre inmune para devolverles a los hombres su naturaleza. Pero está en inferioridad de condiciones y el tiempo se acaba.

9.- Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Nueva adaptación al cine de los videojuegos de Capcom. La que fue una pujante ciudad sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un pueblo agonizante del Medio Oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad convertida en un erial… con un gran mal gestándose bajo la superficie. Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes deben unirse para destapar la verdad detrás de Umbrella y sobrevivir a la noche.

10.- Geostorm

Un ingeniero diseñador de satélites, tras un fallo en cadena de la mayor parte de los satélites meteorológicos de la Tierra, deberá formar equipo con su hermano, con quien hace años que no se habla, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas.. todo ello mientras en la superficie del planeta se está gestando un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares en la actualidad, tiene un origen que se remonta a la década de 1970. Fundada como Home Box Office, esta plataforma comenzó como un servicio de televisión por cable en Estados Unidos, ofreciendo películas y eventos deportivos en vivo. Con el paso del tiempo, HBO se ha convertido en un referente en la producción de series originales de alta calidad.Entre las producciones más famosas de HBO se encuentran “Game of Thrones” y “The Sopranos”. “Game of Thrones”, basada en la saga de novelas de George R.R. Martin, se convirtió en un fenómeno mundial, atrayendo a millones de espectadores con su trama épica y personajes memorables. Por su parte, “The Sopranos” revolucionó la televisión con su enfoque innovador y realista sobre la mafia italiana en Nueva Jersey.Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los enganchan con historias complejas y personajes bien desarrollados. Las series de HBO suelen abordar temas profundos y controversiales, explorando la condición humana desde diferentes perspectivas. Además, la plataforma se ha destacado por su apuesta por la calidad, invirtiendo en producciones de alto presupuesto y colaborando con talentosos directores y actores.En resumen, HBO ha logrado consolidarse como una plataforma de referencia en el mundo del entretenimiento gracias a su origen en la televisión por cable y a sus producciones originales de gran éxito. Sus series más famosas, como “Game of Thrones” y “The Sopranos”, han dejado huella en la cultura popular y han atraído a millones de seguidores en todo el mundo. Con contenidos de calidad y temáticas profundas, HBO continúa ofreciendo entretenimiento de primer nivel a sus usuarios