Las películas más vistas de HBO en Argentina para hoy

Top 10 películas de Argentina

1.- It

Un tranquilo y pequeño pueblo de Maine está siendo aterrorizado por una fuerza malévola oculta tras la máscara de un payaso y que tan sólo se la conoce como "Eso". Tras sus primeras víctimas, una pandilla formada por siete amigos de la infancia dedicen volver a reunirse para atacar el mal y destruirlo, intentando librar así del terror a su pueblo natal.

2.- Mente criminal: El caso del Bling Ring

Rachel Lee, el supuesto cerebro adolescente detrás de una serie de robos de celebridades de alto perfil en 2008 y 2009, comparte por qué la motivó a reunir a sus amigos para entrar en casas de celebridades en Hollywood para saquear y robar.

3.- Con premeditación

Tras la mortífera manifestación nacionalista blanca "Unite the Right" de Charlottesville, Virginia, en 2017, las abogadas Roberta "Robbie" Kaplan y Karen Dunn presentaron una demanda civil contra 17 líderes y organizaciones nacionalistas blancas en nombre de nueve demandantes que sufrieron lesiones físicas y emocionales mientras protestaban pacíficamente contra la manifestación. En la demanda se alegaba que el acto no fue una reunión aislada y espontánea, sino una conspiración bien planificada y coordinada para incitar a la violencia por motivos raciales y promover un programa antisemita y de guerra racial. Y el drama judicial que siguió puso a prueba esas ideas.

5.- El milagro del padre Stu

La historia real de un boxeador convertido en sacerdote. Cuando una lesión pone fin a su carrera como boxeador amateur, Stuart Long se muda a Los Ángeles en busca de dinero y fama. Mientras se las arregla como empleado de un supermercado, conoce a Carmen, una maestra de escuela dominical que parece inmune a su encanto de chico malo. Decidido a ganársela, el agnóstico de toda la vida comienza a ir a la iglesia para impresionarla. Sin embargo, un accidente de motocicleta lo deja preguntándose si puede usar su segunda oportunidad para ayudar a otros, lo que lo lleva a darse cuenta de que está destinado a ser un sacerdote católico.

6.- El señor de los anillos: Los anillos de poder

En un periodo de relativa calma, los personajes se enfrentan al resurgimiento del mal en la Tierra Media Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes esculpirán legados que perdurarán en el tiempo Serie de TV basada en los libros de J R R Tolkien, ambientada en la Tierra Media y que explora nuevas líneas argumentales en una época muy anterior a "La comunidad del anillo"

7.- El becario

La joven dueña de un exitoso negocio online dedicado a la moda no se toma demasiado bien el hecho de que la compañía contrate como becario a un hombre de 70 años, pero eso irá cambiando progresivamente, ya que poco a poco el hombre comienza a convertirse en alguien indispensable.

8.- Missing

Cuando su madre desaparece estando de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas por parte de June se ve entorpecida por la burocracia internacional. Atascada en Los Ángeles, a miles de kilómetros de distancia, June utiliza toda la tecnología a su disposición para intentar encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Pero cuanto más profundiza en su búsqueda, su investigación digital levanta más preguntas que respuestas… y cuando June revela secretos sobre su madre, se da cuenta de que nunca la conoció realmente. Secuela de 'Searching' (2018).

9.- La boda de mi mejor amiga

Annie (Kristen Wiig) es una treintañera soltera del Medio Oeste, con una vida sentimental más bien precaria, a la que Lilliam, su mejor amiga (Maya Rudolph), le pide que sea su dama de honor. Sin embargo, aunque nunca ha ejercido esa función, la pobre se esfuerza por dárselas de snob en la fiesta anterior a la boda. Mientras tanto, otra amiga de Lillian (Rose Byrne) hará todo lo posible por arrebatarle el papel a la inexperta Annie

10.- Joker

Arthur Fleck es un hombre ignorado por la sociedad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el mundo de otra forma. Película basada en Joker, el popular personaje de DC Comics y archivillano de Batman, pero que en este film toma un cariz más realista y oscuro.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y desde entonces se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. Sus producciones más famosas incluyen series como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld", que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Estas producciones de HBO se caracterizan por su calidad y originalidad. Cada una de ellas cuenta con guiones bien elaborados, actuaciones destacadas y una producción impecable. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temáticas diversas y arriesgadas, lo que ha generado un gran impacto en la audiencia. Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los enganchan y los hacen reflexionar. Las historias complejas y los personajes profundos permiten que los espectadores se sumerjan en mundos ficticios y se identifiquen con las situaciones que se presentan. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que le interese. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas de streaming más exitosas gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para entretener y enganchar a los usuarios. Con series icónicas y temáticas diversas, la plataforma continúa sorprendiendo y generando expectativa en el público