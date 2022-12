La victoria de la Selección Argentina se vivió a pura música en la primera noche de la Fiesta de la Cerveza

El feriado del viernes 9 de diciembre fue solamente una excusa más para pasar una excelente tarde y noche en el departamento de Godoy Cruz. Así se vivió la Fiesta de la cerveza.

Tensión, nervios e ilusión, fueron los sentimientos que colmaron gran parte de la jornada del día viernes. La Selección Argentina enfrentó a Países Bajos en cuartos de final y luchando por conseguir el pase a Semifinal.

El cruce fue tenso y complicado, dos tiempos de juego fueron poco y se jugó prórroga y penales. Tras varios minutos, la Albiceleste se consagró victoriosa y eso pudo verse en todas las calles mendocinas y el Parque San Vicente no fue la excepción.

Las puertas de la Fiesta de la Cerveza se abrieron a las 18 horas, pero quienes decidieron festejar allí llegaron algunos minutos después. Pasadas las 20 horas, VHS junto a su banda de músicos se paró sobre el escenario y comenzó un racha músical que culminó varias horas después.

Los cánticos clásicos hacia la Selección Argentina comenzaron con la primera artista y continuaron durante toda la noche. Algunos de los presentes se ubicaron en las cercanías a la valla porque querían estar cerca del broche de la noche, otros decidieron pasear por cada rincón del Parque.

Una gran variedad de oferta gastronómica se posó sobre varios foodtrucks que ofrecieron desde conos de chipá a lomos y tacos. Obviamente no faltaron los puestos cerveceros que se llevaron todas las ventas de la mano de todos aquellos mayores de edad que quisieron refrescarse y disfrutar de la noche.

A pesar de las altas temperaturas, la Blunty supo incendiar aún más a la audiencia y rompió la brecha entre la tarde y noche que se asomaba. Con varios familiares y amigos presentes, la joven mendocina presentó sus clásicos y estrenos para bailar.

Con 30 minutos de show aproximadamente, la tercera femenina en subir al espectacular escenario montando en el Parque San Vicente fue La Lucía. Para ese entonces el espacio verde ya se había pintado de fiesta absolutamente y todos esperaban ansiosos por la última artista pero no dejaban de disfrutar y apoyar a los increíbles músicos locales que presentaron una gran fiesta.

La previa real del show de Nicki Nicole estuvo en manos de Maurito and the Rufos primero, luego Alejo y Valentín. El excantante de La Skandalosa Tripulación hizo explotar la fiesta y muchos de los presentes ya comenzaban a amontonarse frente al escenario.

“De la mano de Lío Messi, todos la vuelta vamos a dar” y “Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar”, fueron algunas de las frases que durante su show no pararon de sonar. Es que la banda es mucho más que musical, también es muy futbolera y una ocasión así no pasaría desapercibida.

Pasadas las 22.30 horas llegó el momento del dúo mendocino, Alejo y Valentín. Los jóvenes de 21 años fueron los encargados de cerrar la lista de artistas locales que demostraron ser más que talentosos cómo para poder arrasar con cualquier escenario nacional.

Entre está última banda y la presentación de la esperada artista, hubo un receso y los presentes bailaron sin parar al son de canciones de Bad Bunny. La fiesta de la cerveza ya era una verdadera fiesta y aún no terminaba.

A media hora para que llegara el día sábado, Nicki Nicole explotó el parque con “Colocao” y los aplausos se escucharon en todos los alrededores del lugar. Su público fue más que variado con familias completas cantando junto a ella.

Su show superó los treinta minutos y estuvo conformado por algunas canciones como: Colocao, Otra noche, Intoxicao, Ella no es tuya, Nobody like yo, Entre nosotros. Cómo todos los artistas previos, Nicki también le cantó a la Selección y se mostró muy ilusionada con el Mundial de fútbol a tal punto de presentarse vestida con una camiseta de Lio Messi.

La simpatía y cariño a sus fans lo demostró a mitad de la noche cuando pidió que Juli, una pequeña nena de apenas ocho años, se subiera al escenario para bailar junto a ella la canción que comparte con Los Angeles azules. Algunos minutos después hasta se bajó de las alturas y caminó junto a la valla para alentar a su gente a cantar con ella.

Sin lugar a dudas, la felicidad de la victoria de Argentina en el Mundial y la música que se disfrutó en el Parque San Vicente fueron la mezcla justa para que La Fiesta de la Cerveza fuese el mejor plan de los mendocinos para el día viernes