La Tora y Nacho de Gran Hermano fueron víctimas de una estafa: “Confié mal en una persona”

Lucila “La tora” Villar, ex participante de Gran Hermano 2022, reveló en su programa de streaming que ella y su ex pareja, Nacho Castañares, fueron víctimas de una estafa piramidal. En una reciente transmisión, la ex participante del reality de Telefe confesó que perdieron una suma considerable de dinero, tras confiar en un esquema fraudulento.

La Tora explicó que inicialmente había tenido éxito con sus inversiones en el sistema, obteniendo ganancias. Ese fue el motivo para seguir apostando en ese negocio e invitar a Nacho a participar. Sin embargo, en una de las últimas transacciones, la persona a cargo dejó de responder y desapareció con el dinero invertido.

“Perdí mucha plata porque confié mal en una persona”, dijo La Tora, mientras que a Nacho se lo notaba incómodo. “Ni toquemos el tema”, había dicho anteriormente el subcampeón de Gran Hermano 2022.

Sin embargo, Nacho Castañares detalló que la estafa consistía en promesas de grandes retornos rápidos a través de prestamistas. Según Nacho, La Tora había invertido con éxito en el pasado, lo que la animó a seguir invirtiendo. “Hay gente que puso 10 y a la semana te daban 20. Lu lo hizo tres veces y le dieron la plata”, explicó.

Pero esta vez el esquema no funcionó, y ambos quedaron sin el capital invertido. “Todo el mundo se estaba haciendo millonario con esta estafa. Lu ya la había hecho y le habían pagado, así que me dijo que me metiera”, explicó Nacho. Lamentablemente, la situación no tuvo el mismo desenlace para ellos, y el estafador se esfumó sin dejar rastro.

“Che Nacho que onda? No me respondió más. ´A mi tampoco´ me dice”, comentó la influencer al final de video. “A mi lo peor es que me había contestado. Me mandó un mensaje diciendo que el sábado pasaba y me dejaba la plata. Sin problema dije ese entonces, si a todo el mundo le pagaba. Bueno, a mi no”, finalizó Nacho.