La Sparkling Big Band estrena repertorio en español en el Teatro Mendoza

Por primera vez en toda su trayectoria, la Sparkling Big Band hace un show en español. Reconocidos por su repertorio en inglés, dan un salto hacia un terreno que no es conocido, pero con el talento que hay en la banda, están más que preparados para el desafío. Y la cita es esta noche a las 21 horas en el Teatro Mendoza. Las entradas se consiguen a través del sitio EntradaWeb.

Diario Los Andes habló con Juan Pablo Moltisanti, creador y director de la banda y fue claro en cuanto a esta nueva aventura de la Sparkling. “Escuchamos, investigamos y encontramos mucho material para hacer. El condimento de que sea en español nos da la posibilidad de que muchas más personas nos acompañen cantando”. Bien pensado. Sabemos que es un vicio cantar gritando junto al artista que está sobre el escenario. En calidad de espectador, podemos dar fe de eso y de que ponemos toda la intención cuando se trata de una historia dramática que nos recuerda un amor fallido. Hacemos castarsis.

Sobre algunas particularidades del show, Moltisanti nos revela que van a tener invitados locales y nacionales. Esto le da otra magia, según el músico. “Logramos compartir con artistas con un nivel impresionante (que no son de nuesto palo) y tanto ellos como nosotros terminamos emocionados y muy felices de hermanarnos en el escenario”, confiesa entusiasmado.

En la elección del repertorio, los integrantes de la banda tienen plena participación. “Buscamos entre todos, algunos vienen con sugerencias concretas, pero en todos los casos tengo q adaptar los arreglos musicales a nuestra formación”. La Sparkling Big Band cuenta con voces soñadas. Valentina Grattón, Lorena Miranda, Fernando Costábile y Alejandro Cohen son increíbles en el escenario. “Me gusta además q los cantantes sientan que la canción es suya porque la viven y transmiten mejor” reconoce Moltisanti sobre el trabajo de su equipo.

El presente de la banda es precioso. Teatro que pisan, se llena. La Sparkling ya no tiene que demostrarle nada a nadie. A base de esfuerzo, trabajo, y por más que suene recurrente, talento, supo ganarse su lugar en la escena mendocina. “Es hermoso ver esos teatros llenos, que empresas y eventos nos convoquen a presentarnos, que la banda siente todo este impulso y apoyo de todos y lo potencian”, reconoce Moltisanti y agrega, “no podemos quejarnos. Somos una banda que sabemos que convoca, con seguidores fieles, repertorio variado, una cuidada imagen, y un dato no menor, un equipo de trabajo que acompaña a toda la banda y que hace el gran motor de que todo suceda cómo un reloj”.

Pero las cosas no siempre fueron de color rosa y el director de la banda sabe que ese pasado “oscuro” hace que el hoy brille más. “Cuando (la Sparkling) nació tuvimos comentarios de que duraríamos unos meses, tres a cuatro actuaciones, y ver todo esto no se puede creer. Es al día de hoy que lo vivo con mucha sorpresa, alegría y mucho orgullo por el grupo humano que compone la banda”.

Sobre cuál es el alma de la Sparkling, Moltisanti es contundente. La música. Ese es el motor y lo que los mueve a ser cada vez mejores. “Nos impulsa a ensayar con frío, lluvia, nos lleva a superarnos, a encontrarnos con amantes de ella. Nos hace vibrar con nuestro público. Nos transporta y eleva nuestra alma”.

La Sparkling Big Band en Español

Domingo 14 de agosto

21.00 hs

Teatro Mendoza

Las entradas se consiguen a través del sitio EntradaWeb