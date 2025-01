La reacción de Nicolás Cabré en medio del conflicto por la relación de la China Suárez con Icardi

El escándalo de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez salpica a otras personas que, de alguna manera, quedan involucradas por el lazo que los une. Ese es el caso de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, exparejas de la actriz con quienes tiene hijos en común y que no estarían de acuerdo con el nivel de exposición que tienen sus hijos por esta polémica.

La China hizo las valijas y se mudó a la casa que Icardi compró en Nordelta con sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, y -según Yanina Latorre- dos niñeras que se encargan de ayudarla con el cuidado de los niños. Sin embargo, quien no está con ella es Rufina Cabré, su hija mayor, quien está al cuidado de su padre y de vacaciones en Pinamar.

Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré.

Según trascendió, Cabré tomó la tajante decisión de alejar a su hija del escándalo en el que está involucrada la China Suárez, por su relación amorosa con Icardi. El actor, que siempre fue muy reservado y cuidadoso con su vida privada, principalmente con cuidar a Rufina de la exposición mediática, le habría pedido a la actriz dejar a su hija afuera de todo esto.

Luego de que Rufina comenzó a seguir a Icardi en Instagram, Cabré decidió que se cerrara el perfil de la niña en esta red social para evitar que la salpique aún más este escándalo del que habla el país. Como la China es quien maneja esta cuenta, porque su hija es menor, el actor pidió expresamente que este perfil quede desactivado, al menos por un tiempo.

Por otra parte, el periodista Lucas Bertero contó que “Cabré habló con sus abogados para que, de la manera más sencilla y menos brusca, Rufina pase todo el verano con él, que está haciendo temporada. Si la mamá la quiere ver, puede verla cuando quiera con una persona que la traiga a Buenos Aires o ella puede viajar a Mar del Plata”.

El posteo de Nicolás Cabré en medio del escándalo mediático de la China Suárez

Rufina Cabré está de vacaciones con su padre en Pinamar y con la pareja de Cabré, Rocío Pardo, alejada de todo lo que ocurre con su mamá y sus hermanos, quienes vivieron algunos días en Nordelta con Icardi y sus hijas, Francesca e Isabella.

“Nuestros días en Pinamar, Paz y mucho amor”, escribió el actor al pie de un posteo que realizó en su Instagram en las últimas horas con fotos y videos de sus vacaciones familiares.

Las reacciones de los usuarios no tardaron y rápidamente comentaron al respecto: “Dale la contención que la madre no puede darle”, “Lindos que son, no dejes que metan a Rufi en todo este show mediático”, “El que la vió y protegió a su hija tiempo”, “Que paz que esa niña esté con vos”, “Salvá a Rufi de semejante exposición.. SOS un padrazo”, “Se le puede criticar cualquier cosa, menos lo padrazo que es”.