La reacción de Dady Brieva tras la victoria de Milei: “Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo”

El domingo pasado marcó un momento histórico para Argentina con el balotaje que definió al próximo presidente del país. La atención de la nación se centró en la elección entre los dos candidatos finalistas: Sergio Massa, representando a Unión por la Patria, y Javier Milei, líder de La Libertad Avanza.

Finalmente, Javier Milei fue electo como el nuevo presidente de Argentina tras vencer en el balotaje a Sergio Massa con el 55,69 por ciento de los votos. Sin embargo, antes de conocerse el resultado final, el actor y militante kirchnerista Dady Brieva expresó su preocupación ante la posible llegada de Milei a la presidencia.

Javier Milei es el nuevo presidente electo por los argentinos.

En una entrevista con los periodistas Cynthia García y Víctor Hugo Morales en la AM750, Brieva afirmó: “Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. No es una exageración, no lo digo porque yo sea peroncho”.

“Me gustaría que todos lo vean así. Porque después recuerdo en el 83′ que mucha gente me decía que no sabían lo que hacían. Entonces no quiero después que vengan a decirme eso. Una cosa es ser ingenuo, otra ignorante y otra perverso”, remarcó.

En relación con las elecciones de octubre, Brieva compartió que repitió las mismas cábalas: “Yo pedí esta nota, porque es la cábala. Me hice una carne al horno con papas e iré a visitar algunos compañeros”. Además, mencionó su invitación al búnker de Sergio Massa “Estoy invitado al búnker (de Sergio Massa), pero no sé cómo me voy a sentir. Porque si me quiebro mucho me voy a caracolear y venir con la gorda acá” decía el humorista en la previa de los resultados finales de las elecciones.

