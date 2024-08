La película de Tom Hanks que no está en ninguna plataforma, pero podés ver gratis en Mercado Libre

Desde que llegaron a nuestras vidas las plataformas “on demand” se han convertido en una fuente inagotable de contenido audiovisual. La idea de podés ver los que queramos a la hora que queramos seduce y mucho.

Sin embargo, debido a los derechos de autor y los acuerdos comerciales que existen en las productoras y los estudios de cine, hay películas que solo se pueden ver en una plataforma especifica.

Entonces el usuario se enfrente a un dilema: resignar la película o contratar otro servicio streaming para poder verla. Así, cada usuario tiene hasta cinco cuantas distintas para podés satisfacer sus gustos.

No obstante, a veces esto no es suficiente ya que muchas veces se presenta un escenario aún peor. La película que tanto deseas ver, esa que viste hace años, esa que te recomendaron o viste pasar por algún blog de cine, no está en ninguna plataforma.

La buscás en Netflix, en Disney +, la buscas en MAX, en Paramount, en Amazon y no la encontrás. ¡Qué frustración enorme! ¿Qué se supone que deba hacer, esperar a que la pasen en la televisión? Quizás hay otra solución.

La película que querés puede estar en Mercado Libre y gratis

El Naufrago es una película multipremiada protagonizada por Tom Hanks. Aunque el 90% de la historia ocurre en una isla desolada con la sola presencia de su protagonista y su entrañable amigo Wilson entretiene y mucho.

Todos en algún momento hemos visto está película y quienes no la hayan visto debería. La buena noticia es que se trata de una de las tantas películas que están en el catálogo de Mercado Play.

Desde tu cuenta personal podés acceder a todo el contenido audiovisual de la plataforma y totalmente gratis. El único problema es que durante la reproducción vas a tener que ver algunas publicidades.

Así que si querés ver alguna película vieja y no la encontrás en ninguna de las plataformas de streaming, buscar en esta app y quizás la puedas ver si pagar un centavo más.

Qué es Mercado Play

Mercado Play, una plataforma de contenidos libre y gratuita con un gran catálogo de películas, series, documentales, contenido para niños y reality TV de estudios y productoras locales e internacionales.

No hay que pagar una suscripción, sólo es necesario tener una cuenta en Mercado Libre. El catálogo ya cuenta con cientos de títulos y miles de horas de contenidos. Está disponible en Argentina, Chile y México, y próximamente se hará extensivo a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.