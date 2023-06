“La omisión de la familia Coleman” tiene versión local: dónde y cuándo se podrá ver el clásico de Tolcachir

“La omisión de la familia Coleman” se transformó en un clásico teatral del off porteño. Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, desde su estreno en 2005 con la compañía Timbre 4 no dejó de estar en cartelera y recorrió varios países del mundo.

Después de este éxito permanente en Buenos Aires y en el extranjero, ahora estrena su versión con un elenco mendocino, bajo la dirección de Álvaro Benavente. Las primeras dos funciones serán el viernes 2 y sábado 3 de junio, a las 21, en el Espacio Julio Le Parc. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.

La obra escrita por Claudio Tolcachir estrena su versión local.

Un éxito del teatro realista

“La omisión de la familia Coleman” traza la historia de una familia que vive al límite de la disolución, una disolución evidente pero secreta, conviviendo en una casa que los contiene y los encierra, construyendo espacios personales dentro de los espacios compartidos, cada vez más complejos de conciliar. Una convivencia imposible transitada desde el absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo violento se instala como natural y lo patético se ignora por compartido. Con el humor como salvoconducto del ahogo, los Coleman tienen la virtud -o la desgracia- de encarnar a todas las familias posibles y a la vez a ninguna.

Para el actor y director mendocino Álvaro Benavente era una deuda pendiente ver la obra que recorrió más de quince países y lleva casi dos décadas en cartel. Hasta que el año pasado finalmente pudo ser parte de la experiencia.

“Siempre viajo a Buenos Aires a ver obras y fui a ver ‘La omisión...’ porque me debía verla. La vi en Timbre 4, y me generó mucho impacto, salí muy atravesado por la historia, y quería hacerla en Mendoza. Automáticamente le escribí a Willy Olarte para hacerla y en cuestión de días comenzamos los trámites para el derecho de autor. Y a partir de ahí nació el proyecto”, cuenta Benavente, quien dirigió “Pulsión”.

Al contar con los derechos de autor, el proceso continuó en buscar al elenco. Fue así que el director decidió convocar a la actriz Alicia Casares para el personaje de la abuela, uno de los roles principales de la trama.

El elenco mendocino que interpreta un clásico del teatro realista argentino.

“A partir de ahí fui dando con el elenco, pero lo principal era encontrar el personaje de la abuela y pensé en Alicia Casares. Yo la conozco, fue maestra mía y siempre nos llevamos muy bien, y le encantó la propuesta, dado que conocía la obra y el personaje. Luego pensé en Laura Preziosa, con quien ya trabajamos en ‘El Loco y la camisa’ y daba justo con el ‘physique du rol’”, comenta el director.

El elenco local se completa con Denis Arnaez, Cristian Castro, Pablo Cazorla, María Emilia Miralles, Florencia Penna Aruta y Gerónimo Scudeletti.

Una historia tan universal como la familia

“La omisión de la familia Coleman” es ya un clásico de un realismo que buscaba nuevos procedimientos para dar cuenta de una realidad fragmentada dentro de la sociedad y dentro de la familia que ya no era (nunca lo fue) la “familia Ingalls”. Las familias disfuncionales, que transgredían y transgreden el imaginario social instalado como la “normalidad”, donde, en cambio, los hijos se asumen de padres diferentes y las madres son mujeres solas que instalan un matriarcado.

“Me pareció increíble lo que puede generar el texto, porque la obra roza lo gracioso y lo terrible, todo el tiempo. Depende de dónde lo veas es lo que te puede generar. Y tiene una mezcla perfecta entre lo cotidiano y lo poético, porque los textos tienen algo de poesía, pero a la vez son personajes cotidianos. Tiene ese contrapeso permanente, entre la comedia y el drama. Desde esa perspectiva llega a una temática humana permanente, que tiene que ver con las relaciones humanas y la búsqueda individual. Temáticas que son trascendentales y por eso la considero un clásico”, resalta Benavente.

Álvaro Benavente y parte del equipo de la obra.

Para la versión local, solo ajustó algunos modismos del texto para acercarlo aún más al espectador y resaltó en la puesta ese realismo y el paso del tiempo, que da cuenta en la antigua casa familiar.

“El texto casi no lo he modificado. Sí cambié algunos modismos para que tenga un arraigo local. Y la puesta es similar a lo que se plantea originalmente, y es un pequeño homenaje que hago a la versión original, al no irme lejos de esa búsqueda. Tiene muchas similitudes, como el mobiliario, algunas puertas, el espacio concreto de acción, todo emula a esa casa de la abuela, que fue una casa bien vestida y se fue arruinando en el tiempo. Sugiere esa sensación de ruina en el espectador”.

¿Dónde y cuándo estrena?

La obra “La omisión de la familia Coleman” tendrá sus dos primeras funciones el viernes 2 y sábado 3 de junio, a las 21 horas, en la sala Tejada Gómez del Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com y en boletería una hora antes de la función.