La Mona Jiménez vuelve a Mendoza después de 10 años: “Mis seguidores no son mis fans, son mis amigos”, dice

Anticipa que ya viene con invitaciones a cenar y tomar un rico vino. “Y después veré a la hinchada, a los fans”, dice la Mona Jiménez (73), y después rectifica: “No, yo no digo ‘fans’: a los amigos y amigas, porque a mí no me gusta decir ‘fans’. No soy como los carteludos que dicen: ‘Ayyy, mis fans’”, entona de forma presumida. Lo de él con la gente que lo sigue es otra cosa. La Mona abre los brazos y enfatiza: “Son amigos y amigas que me vienen a ver a Córdoba porque me extrañan, y ahora yo voy a Mendoza porque también los extraño y quiero verlos”.

En este par de minutos que el Mandamás se sienta en el estudio de grabación para hablar con Los Andes remarca el amor por su público, que lo verá este sábado 13 de julio en el Estadio Aconcagua Arena (son más de 10 años que no venía). La fiesta está asegurada, porque viene con retraso y expectativas: recordemos que el show del 22 de junio fue reprogramado por indicación médica, ya que Juan Carlos Jiménez Rufino (que tal es su verdadero nombre) sufrió una gastroenteritis aguda.

La Mona Jimenez Bum Bum en el Estadio Kempes . (José Gabriel Hernández / La Voz)

Claro que, al pisar la provincia, todo gira en torno a la bebida nacional. “Llego, hago una picadita y me tomo un vino”, dice riendo sobre esas escapadas al pie de la montaña. “Una copita de vino mendocino me relaja, me pone muy divertido. Pero ojo, no una botella: una copita”, dice quien no se toma todo el vino.

La Mona, de hecho, supo sacar provecho a su canción más popular. Publicitó a más de un vino en su vida, y a principios del año pasado lanzó su propio tetra, llamado Mandamás (el apodo que le dan en Córdoba cariñosamente).

Amigos y salud

“Sientan atrás, son los músicos que están ensayando. ¿Para qué? Para ir a Mendoza”, se lo escucha decir en un video que publicó en sus redes sociales. “Estoy ardiendo, estoy loco, estoy caliente para irme el 13 y cantarles porque les fallé, pero el 13 no les fallo, ¿eh? Estoy allí con ustedes, con toda mi energía cantando los grandes éxitos y algunos temitas que no conocen”, anunció.

Ahora, se sincera más: “Aparte, extraño mucho Mendoza”, confiesa. “Tengo muchos amigos allá. He ido mucho a visitar a Roberto Zaldívar, tengo mucha amistad con él y con su hijo”, remarca el rey del cuarteto, refiriéndose al oftalmólogo de prestigio internacional que lo operó en 2013.

¿Y sus fans? “Siempre cuando voy el hotel se llena de gente, y no me dejan salir, con sus banderas. Hay un contacto de amor, de felicidad, de alegría. Es muy difícil de explicar, hay que vivirlo”, suspira detrás de sus anteojos oscuros.

Carlos La Mona Jiménez encabezó la grilla del Festival Bum Bum. (Nicolás Bravo / La Voz)

Hace pocos días se supo que La Mona quedó en el cuarto puesto entre los músicos argentinos con mayor fortuna. Y cómo no, si es un ídolo de masas. Además, infatigable: sus presentaciones semanales en Córdoba ya son parte de la identidad de esa provincia.

Por eso, cuando el año pasado se lo internó de urgencia, en una situación que en principio se informó erróneamente que había sido un ACV pero terminó siendo otra cosa, la provincia se paralizó. Los fans (esos “amigos y amigas”) acamparon afuera del sanatorio en una vigilia llena de angustia y fervor.

La Mona recuerda el episodio con calma, aún sorprendido por ver lo que genera en la gente: devoción, nada menos. “Aparte de la neumonía bilateral que había pasado antes, en la pandemia, sucedió que el año pasado me sacaron el bazo. Pero nadie supo explicarme, ni los médicos, por qué se rompió el bazo, porque no tuve un accidente ni nada me pegó en la panza, no choqué en un auto. Nadie sabe por qué se rompió. ¡Yo me salvé la vida por media hora!”, dice, agradecido también por el cuidado de su esposa Juana.

Cómo será el show

Como adelantó en sus redes, el repertorio llega con novedades. Una de ellas es nada menos que la marcha “Borom Bom Bom”, el último tema que compuso y grabó junto a los músicos de las hinchadas de Instituto, Belgrano, Racing y Talleres para homenajear a la Selección Argentina en la Copa América 2024.

El artista genera una gran expectativa entre el público local ya que miles de fanáticos esperan reencontrarse con su ídolo después de más de 10 años desde la última vez que visitó nuestra provincia. Están dadas todas las condiciones para vivir una experiencia impresionante, con una gran producción escénica y un viaje musical que combinará los éxitos icónicos de La Mona y la pasión cuartetera.

“Estamos convencidos de que La Mona llega al corazón de la gente y este show viene a revolucionar la pista de Mendoza convirtiéndose en el recital del año”, destacan desde la organización.

Para tener en cuenta

Seguridad al 100: El show contará con un importante operativo de seguridad y presencia de la Policía de Mendoza para custodiar a quienes asistan al festejo. Además habrá seguridad privada para reforzar tanto el perímetro externo como el sector interno del Aconcagua Arena. El personal que cumple ese rol ha planificado un servicio que garantiza la tranquilidad de todos los asistentes con tres controles para su ingreso: requisa; un anillo donde habrá lectores de QR para quien ingrese tenga un ticket válido; y por último acreditación. Asimismo, personal de tránsito estará controlando el orden vehicular de la zona.

Playa privada: Para mayor comodidad del público que asista en autos particulares estará habilitado el estacionamiento oficial del estadio.

Apertura e ingresos: Las puertas del Aconcagua Arena, en el Parque General San Martín, se abrirán a las 21. Habrá dos accesos para entrar al recinto. Por un lado, quienes asistan al sector Mandamás y al Campo deberán ingresar por el portón ubicado en avenida del Libertador, mientras que el acceso a Plateas será por avenida San Francisco de Asís.

Teloneros: Bye Bye, la banda que lidera Martín Daga y Camila Coccia más el cuarteto de La Klave comenzarán a calentar motores en la previa. Mientras tanto, el público también podrá disfrutar de las propuestas gastronómicas argentinas, como el choripán o la hamburguesa -delicias infaltables de todo evento popular- en un atractivo patio de comidas a cielo abierto.

Prohibido llevar camisetas de fútbol: Desde la producción aclararon explícitamente que está prohibido llevar camisetas de fútbol, banderas y ropa deportiva al baile de La Mona Jiménez en el Aconcagua Arena.

¡Un brindis por La Mona!: Durante la noche habrá barras en distintas zonas con una amplia oferta de tragos y el infaltable fernet. Vale destacar que el único sector donde no se venderá alcohol es en el espacio de platea alta. Importante: No podrán ingresar menores de 18 años.

La tienda del Universo Jiménez, presente: El referente indiscutido de la música nacional llega a Mendoza con todo el merchandising oficial de Universo Jiménez. Habrá stands donde se podrán adquirir productos de su tienda: buzos, remeras, gorras, pilusos, medias, accesorios, mates, tazas, cartas, lonas playeras, y el infaltable vaso fernetero, entre otros, estarán disponibles para llevarte un gran recuerdo.

Entradas y Ubicaciones: Las últimas locaciones se consiguen a través de la plataforma tuentrada.com. Todas las ubicaciones son por orden de llegada. El sector Mandamás incluye beneficios exclusivos: un menú con hamburguesa y Pritiado de ½ litro; playa de estacionamiento con seguridad, baños preferenciales y vaso de recuerdo. Habrá además un punto de venta físico en el estadio para quienes no hayan podido adquirir sus entradas por la web. Los precios van desde los 30 mil a los 70 mil pesos, sin contar la comisión de la plataforma.