La historia de Yolanda, la canción más popular de Pablo Milanés

El mundo de la música se vio conmocionada por la muerte del reconocido cantautor cubano Pablo Milanés. El artista falleció esta madrugada a sus 79 años. Hace un par de semanas había ingresado a un hospital local a causa de “una serie de infecciones recurrentes”. En ese momento, recibió una oleada de cariño por parte de sus fans y otros compañeros de profesión, los mismos que hoy se despiden de él. Si bien ya no tendremos la oportunidad de disfrutar su voz en directo siempre quedará su legado.

“Si me faltaras no voy a morirme. Si he de morir quiero que sea contigo”, cantaba Pablo en uno de sus temas más populares: “Yolanda”. ¿Quién era aquella mujer en la que el cantautor cubano se inspiró para escribir la canción? Su nombre completo es Yolanda Benet, la segunda esposa del artista y madre de sus tres hijas.

Pablo Milanés / AP/Archivo.

Se conocieron en 1969, se casaron y se divorciaron, pero su buena relación no terminó. Yolanda fue una de las mujeres de su vida y así lo plasmó en su arte. El cantautor cubano compuso el tema solo unos días después de que naciera la primera de las tres hijas de la pareja, Lynn. “¿Yolanda? Yolanda es toda magia. Ella se me aparece, es un espíritu delicado y me acompaña. No te puedes imaginar a qué lugares del mundo llega, los recónditos sitios en los que yo he estado y me he encontrado con esa canción”, así describía el propio Milanés a su musa.

“Yo fui esa muchacha de la que él se enamoró y podía haber sido otra, no creo que tenga ningún mérito personal, el talento, por supuesto, es de él”, responde Yolanda Benet cuando le preguntan por la canción que el cantautor cubano le dedicó.

La letra completa de “Yolanda”

Esto no puede ser no más que una canción

Quisiera fuera una declaración de amor

Romántica sin reparar en formas tales

Que ponga un freno a lo que siento ahora a raudales

Te amo

Te amo

(Eternamente te amo)

Si me faltaras no voy a morirme

Si he de morir quiero que sea contigo

Mi soledad se siente acompañada

Por eso a veces sé que necesito

Tu mano

Tu mano

(Eternamente tu mano)

Cuando te vi sabía que era cierto

Este temor de hallarme descubierto

Tú me desnudas con siete razones

Me abres el pecho siempre que me colmas

De amores

De amores

Eternamente de amores

Si alguna vez me siento derrotado

Renuncio a ver el sol cada mañana

Rezando el credo que me has enseñado

Miro a tu cara y digo en la ventana

Yolanda

Yolanda

Eternamente, Yolanda

Yolanda

Eternamente, Yolanda

Eternamente, Yolanda

La muerte de Suylén, una de las hijas de Pablo y Yolanda.

La muerte de Suylén, una de las hijas de Pablo y Yolanda

La cantante y productora musical Suylén Milanés falleció el pasado 31 de enero a causa de un accidente cerebrovascular. Suylén era una de las tres hijas del matrimonio de Pablo y Yolanda. Tenía 50 años cuando perdió la vida.

Yolanda Benet, para recordarla, escribió en su perfil de Facebook: “Hoy, tu primer cumpleaños lejos de esta tierra y el dolor de tu ausencia me corroe el alma. Hoy más que nunca he sentido la falta que me haces, tu abrazo cálido y cariñoso y tú interés por saber siempre si era feliz. Hablé contigo el día antes de la tragedia, sin saber que sería la última vez. Me contaste tus planes futuros, tus deseos de verme, hablamos de tus hijos, de tu vida, sin saber que era nuestra despedida. Llegué a Cuba con la esperanza de verte y ya no estabas. Preferí quedarme con tu imagen sonriente y así recordarte”,