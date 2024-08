La frase de Homero Pettinato, hermano de Tamara, que se le volvió en contra por el escándalo con Alberto F.

Justo después de conocerse el desagradable video del expresidente Alberto Fernández junto a la periodista Tamara Pettinato en el despacho de Casa Rosada, una grosera frase que había dicho Homero Pettinato, el hermano de la señalada, se le volvió en contra en pocas horas.

Homero Pettinato es uno de los hijos de Roberto y hermano de Tamara y Felipe. Actualmente, es famoso por su aparición diaria como panelista en el programa de streaming “Sería increíble”, que sale por “Olga”, el canal de Migue Granados, además de su publicidad con la famosa hamburguesa de “Dibu” Martínez. Este viernes, el comediante se ausentó.

Semanas atrás, cuando los streamers hicieron la entrega de los premios Olga, Homero Pettinato largó un desubicado comentario en contra del presidente Javier Milei. Dijo: “Más de la mitad del país votó a alguien que se cog... a la hermana”.

Después de la filtración del video de su hermana con Alberto Fernández, los usuarios de la red social X recordaron esa declaración y no le perdonaron nada al streamer.

Además, hace apenas algunas horas, Homero Pettinato había lanzado un mensaje en X tras la repercusión que tuvo la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández y cuestionó a los militantes libertarios por la situación de los diputados oficialistas que visitaron a represores.

“Si votaste fanáticos de genocidas no te hagas el escandalizado por un golpeador, coherencia porfis”, escribió el hermano de Tamara.

Tuit de Homero Pettinato y burlas en las redes sociales (X)

Y en “LAM”, el programa de chimentos de Ángel de Brito, Homero Pettinato fue consultado por las críticas recibidas en las redes. El humorista consideró: “Si vos festejaste que cerraran el Ministerio de la Mujer, que cierren la línea 144 o que cierren la Comisaría de la Mujer, ahora no me vengas a decir que te dan asco los golpeadores. Realmente no querías hacer nada, no querías sostener políticas que fueran en contra de estos actos de violencia”.

“A vos no te molesta la corrupción, a vos te molesta la corrupción de ese grupo de políticos porque ya lo odiás, pero tu grupo de políticos puede ser corrupto tranquilamente y a vos no te molesta”, sumó.

“Tengamos coherencia. Si estás en contra de esto, estás en contra realmente, lo haga quién lo haga. Por eso quienes en algún momento simpatizamos por Alberto Fernández estamos doblemente heridos por esta realidad, y obviamente más calientes, más enojados y más indignados. Asqueados”, aseguró el joven.

“Yo siento un profundo asco y rechazo por cualquier persona que golpea a su mujer, que maltrata a su pareja... Es una de las cosas con las que no se puede transar en absoluto, con las que decís ‘bueno, hasta acá llegó mi paciencia o mi buena onda o mi silencio’. El caso nos une a todos en un solo lugar”, reflexionó el hermano de Tamara Pettinato.

