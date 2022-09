La fake de CNN con Longobardi sobre la venida de Sting a Mendoza

El conductor del programa de radio de la primera mañana de CNN radio, Marcelo Longobardi, dijo al aire el 18 de agosto que el cantante Sting vendría a tocar a una provincia de Argentina y que en los próximos días daría más información.

Los seguidores del músico inglés comenzaron a revisar por la web si algo de eso podía suceder así no tener que esperar las novedades que dijera Longobardi. No encontraban nada y no quedaba otra que aguardar la información del periodista porteño.

Marcelo Longobardi, periodista de CNN Radio.

Así fue como esta mañana, Longobardi dijo que Sting viene a nuestra provincia en octubre porque el saxofonista Branford Marsalis llega a tocar en el Mendoza Sax Fest y que aparecería el ex Police como invitado. ¡¡¡Chan!!!

Sting tocó en Mendoza hace 34 años junto a Bruce Springsteen, Peter Gabriel y Tracy Chapman en el marco de la gira mundial de Amnesty, Human Right Now.

Cuando tocaron en Mendoza los gigantes del rock

Pero, los que conocen la carrera de Sting saben que Marsalis hace años que no toca con el músico inglés, y algunos hasta arriesgan que la relación entre ellos no quedó demasiado bien.

Además, la página oficial de Sting indica los días y conciertos que tendrá el artista en octubre y todos son en Europa. ¿Vendría entonces Sting a Mendoza a tener una participación mínima con un músico con el que hace mucho con el que no intercambian acordes?

El saxofonista Branford Marsalis.

Desde la organización del Mendoza Sax Fest sólo se limitaron reírse un rato largo cuando fueron consultados por este tema. Tirón de orejas para Longobardi porque no chequeó la información.

Longobardi quizás se dejó llevar por su fanatismo por Sting, durante 21 años en su programa Cada Mañana el tema Shape of my heart del músico inglés, fue su cortina antes de su editorial. Siempre se resistió a cambiarlo a pesar de las sugerencias que le hacían sus compañeros de radio. En un vivo que hizo hablando sobre Sting por Instagram cuando había dejado Radio Mitre, dijo que si volvía a la radio le gustaría usar otro tema para el editorial y contó que le gusta uno que se llama For her love, que también es de Sting. Hasta se refirió concretamente a la versión que tocó en una iglesia de París con motivo del 50 aniversario de la radio pública francesa.