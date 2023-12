La emotiva reacción de la mamá de José María Muscari al enterarse que va a ser abuela de un adolescente

José María Muscari adoptó a adolescente de 15 años llamado Lucio y la noticia emocionó a todos en las redes, ya que era algo que el director teatral se guardó por un tiempo hasta poder contarlo. Así como el video del momento en el que le contó a su madre que iba a ser abuela y que horas atrás subió a su Instagram.

Feliz por haber hecha pública la noticia más feliz de su vida, el artista compartió con sus casi 500 mil seguidores la intimidad de cómo le contó a su mamá que adoptaría a un adolescente a quien debía ir a conocer a Corrientes y le dio algunos detalles de su hijo.

Cuky, que es conocida en las redes de su hijo como “Cuky influencer”, se mostró feliz de la decisión que tomó José María y lo contuvo en un momento tan particular para él. “Te felicito hijo! Van a ser muy compañeros”, se la escucha decirle mientras abraza al director que no contiene las lágrimas.

Rápidamente, se imaginó cómo hablará con otras personas de su nieto, a quien ya quiere sin conocerlo. Además, le manifestó a Muscari que estaba de acuerdo con que haya adoptado a un chico más grande y no a un niño o un bebé.

“Estoy muy emocionada hijo. Lo vas a ayudar, cosas del corazón. Te das cuenta?”, agregó Cuky hacia final del segundo video que Muscari subió a sus historias y él agregó: “Como vos hiciste conmigo”.

Así anunció José María Muscari que es papá de un adolescente

José María Muscari (47) realizó un emotivo posteo que subió a sus redes sociales en el que anunció que adoptó a un adolescente de 15 años, Lucio. “Paternidad. Siempre deseé ser padre y llegó el momento”, señaló el director teatral a sus seguidores y a los usuarios que replicaron la noticia por las redes.

“Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente”, continuó diciendo el reconocido actor en su cuenta de Instagram junto a una imagen con su hijo.

Muscari presentó a su hijo Lucio en las redes. Foto Captura: Instagram / @josemariamuscari

Y agregó: “Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón. Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro: quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos”.

“Hace unos meses yo estaba de viaje, de vacaciones en Europa y un video de Lucio en las redes sociales que se hizo viral contando su historia desde Corrientes, me atravesó como un rayo y sentí algo inexplicable, una certeza atravesó mi alma y mi razón y sentí una claridad apabullante: ‘es mi hijo’ y con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo”, recordó Muscari.

“A los 6 años entré al Hogar Tía Amanda, a los 7 y 8 al Domingo Savio, a los 10 volví al Domingo Savio y desde los 13 años que estoy acá, en el Hogar Miguel Magone, detalló Lucio sobre su paso por diferentes hogares. Foto: Gentileza / Radio Sudamericana

Y sumó: “Durante muchos años creí que sería padre de un bebé y hoy a mis 47 años amo que mi bebé ya tiene 15 años y aún nos quedan muchísimos años de padre e hijo juntos por recorrer. Quiero agradecer al universo que conspiró para esta unión para siempre”.

“Amo hacerle el desayuno con leche chocolatada. Amo escuchar sus pensamientos sobre el anime. Amo abrazarlo y que lloremos juntos si algo nos mueve emociones. Amo (ver) Netflix juntos, es el mejor plan”, expresó.

“Amo irme a dormir después de llevarle un vaso de agua a su habitación y ver si está todo bien y despertarme un rato antes que él a la mañana para ir a despertarlo con abrazos. Amo que me diga: ‘Pá, papá, viejo o viejito’. Amo a Lucio, mi hijo”, comentó emocionado.

Y finalizó: “P.D: por razones legales al estar atravesando un proceso de adopción y ser un menor, no puedo mostrar fotos ni publicaciones con su cara, sabrán entender. LUCIO ES AMOR. Escribo y no puedo parar de llorar, se me moja la pantalla y no es metáfora, no puedo contener el torrente de lágrimas del amor”.

José María Muscari adoptó a Lucio y sus seguidores celebraron la noticia. Foto Captura: Instagram / @josemariamuscari

