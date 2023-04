La emotiva despedida a Guillermo Calabrese en su programa tras su inesperada muerte

El fallecimiento repentino de Guillermo Calabrese en la madrugada del viernes generó una gran conmoción en el mundo de la gastronomía, los medios y el público en general.

El conocido conductor, que se desempeñaba como presentador del programa culinario Qué Mañana! en Canal Nueve, sufrió una descompensación cardíaca que terminó con su vida, a pesar de haber sido trasladado de manera inmediata al Hospital Fernández.

Antes de su lamentable partida, Calabrese tenía prevista una grabación del programa para ser emitido en la mañana del viernes, dado que tenía planeado un viaje familiar en el mes de mayo.

Sin embargo, tras su fallecimiento, el canal modificó su programación. El noticiero Telenueve decidió homenajear al conductor junto con otros integrantes de Qué Mañana!, y el programa no será emitido debido a la tristeza que ha generado su pérdida.

La emotiva despedida a Guillermo Calabrese

La emotiva despedida a Guillermo Calabrese

De este modo, en el horario en el que habitualmente se transmitía el programa, Telenueve presentó una imagen del estudio de Qué Mañana! en penumbras, con la cocina vacía y una pizarra que lleva la emotiva leyenda “Adiós Cala!”, como una forma de despedida y homenaje al mismo tiempo.

Guillermo Calabrese falleció a sus 61 años

Guillermo Calabrese, primer conductor de Cocineros Argentinos (TV Pública) y actual figura de la segunda mañana de El Nueve, falleció durante la madrugada de este viernes 21 de abril en el hospital Fernández tras un paro cardíaco.

El cocinero murió a los 61 años

El cocinero murió a los 61 años

El cocinero murió a los 61 años

En “Alguien tiene que Decirlo” el periodista Gabriel Iezzi explicó que la Justicia abrió una causa penal para investigar los motivos del deceso, calificado por el momento como “averiguación de causales de muerte”.

“La información que hay es que la hora de fallecimiento es a las 3:15 de la madrugada en el Hospital Fernández. Estaba en el domicilio de su hijo, en avenida Dorrego al 2000. Al notar que el padre no estaba bien llamó al SAME, llegó una ambulancia y pese a las maniobras que se hicieron no pudieron despertarlo. De todos modos se lo trasladó al hospital pero no hubo nada que hacer. Dieron intervención a la fiscal Laura Belloqui”, indicó.