La dura historia detrás de “Sola”, el tema de Tiago PZK que conmovió en La Voz Argentina

“Sola”, un tema del rapero Tiago PZK sobre la violencia de género que sufrió su madre, conmovió en “La Voz Argentina” (Telefe) luego de que un participante del equipo de Soledad Pastorutti la interpretara con respeto y emoción. En tanto, Lali Espósito hizo un fuerte reclamo a la Justicia para que se escuche a las víctimas.

¿Qué significa la canción “Sola” de Tiago PZK?

Tiago PZK lanzó en 2020 el tema “Sola”, que cuenta la violencia que sufrió su mamá por parte de su padre. Incluso, llegó a ser parte de una campaña de Naciones Unidas para visibilizar la violencia que padecen millones de mujeres en el mundo. Una parte de la letra dice:

Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca

Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser

Los moretones no los tapa el rímel

Grita llorando y se pregunta: “¿por qué?”

El joven cantante contó en una entrevista con Marcelo Longobardi para CNN que, pese a lo sucedido en su infancia, logró perdonar a su papá.

“Cuando era un niño, viví muchas situaciones de violencia de género, muchas situaciones tensas que te marcan casi rozando el trauma. De igual manera me enseñaron un montón de cosas positivas. Si tenés una de esas experiencias, tenés dos opciones: repetir la historia o lo agarrás y lo transformás en algo bueno. Entonces, eso a mí me enseñó cómo yo quería ser realmente y cómo no quería ser. Mi madre es una persona muy fuerte, pero nunca pudo hablar, nunca pudo sacarlo para afuera”, amplió el artista de 21 años.

Tiago PZK destacó que su mamá nunca había podido hablar de los hechos con su propia familia. “Cuando te pasa algo así, tenés miedo todo el tiempo, miedo de hablar y que te pase algo. Cuando dejé de tener ese miedo fue cuando escribí ese tema. Ella me dijo: ‘gracias por hacerlo por mí’”, recordó.

Tiago PZK dedicó "Sola" a su mamá, víctima de violencia de género

Respecto a la relación con su papá, Tiago precisó que la gente suele insultarlo en la calle al enterarse de que es él a quien se refiere en la letra de “Sola”.

“Él dice que no le importa eso mientras yo esté bien y me ayude a liberarme de todas las cosas malas que tenía en mi cabeza, él está contento”, rescató el joven.

El discurso de Lali Espósito contra la violencia de género en La Voz Argentina

Soledad Pastorutti hizo de mentora de Marco Díaz, quien interpretó “Sola” en su knockout de “La Voz Argentina” contra el rockero Martín “Chino” Ronconi.

Tras la conmovedora interpretación del participante, La Sole quiso subrayar el talento de las nuevas generaciones de artistas argentinos, muchas veces ninguneados por prejuicios.

“Tiago PZK es un gran compositor de estos tiempos. Cuando se habla de la música de hoy se dicen muchas cosas. Se discute mucho, pero está bueno resaltar. Che, esto está buenísimo y el pibe es un genio”, celebró la artista de Arequito.

En tanto, Lali Espósito se mostró afectada por la letra de la canción y realizó un reclamo a la Justicia para que se escuchen las denuncias de las víctimas de violencia de género y se proceda a actuar con celeridad.

“La ventana de este programa es reflejar la sociedad, lo que pasa en la calle y en el mundo. Ponerle música a las palabras duras de decir, pero que entren en más oídos que hablando. El problema es que quienes tienen que cambiar esto, no lo hacen”, explicó la cantante pop.

“La mujer que denuncia sigue teniendo todos los inconvenientes, ese es el problema. Nosotros desde el arte ya estamos sumando a la problemática, pero los que tienen que hacer lo que tienen, que lo hagan, la Justicia principalmente”, pidió la jurado, cuyas palabras se ganaron los aplausos al unísono.