La decisión familiar que tomó Jimena Barón tras haber anunciado su embarazo: “Me partiste el corazón”

Jimena Barón compartió con sus seguidores la noticia de su segundo embarazo, fruto de su relación con Matías Palleiro. Sin embargo, la modelo enfrenta un momento complicado al tomar la decisión de disponer de los restos de su padre, con quien mantuvo una relación difícil marcada por años de ausencia. “Más de 10 años me costó esto, porque la decisión de cremarte era un trámite pendiente que me inventé. Me hacía la que tenía una decisión que tomar que en realidad no existía porque ya no quedaba nada, y eso duele tanto. En realidad siempre me doliste vos, muchísimo. Tu abandono, tu incapacidad en el amor, tu amor, tan complejo e injusto. Tu vida fue demasiado tuya viejo, nos merecíamos mucho más”.

Sus palabras resonaron entre colegas y seguidores, lo que despertó muestras de apoyo de figuras como Carla Petterson y Julieta Nair Calvo. La artista continuó desahogándose: “Me partiste el corazón con esa imposibilidad, esa ausencia y ese ego. Me hiciste extrañarte horrores y no entender nada, pero aceptarlo, buscarte, quererte y perdonarte. Yo papá, me merecía mucho más que eso”. Barón reflexionó sobre los sueños infantiles no realizados, a la vez que lamentó que nunca tuvo la relación idealizada de “papá y princesa”: “Me tocó enderezar un árbol muy torcido. Elegí entenderte, perdonarte y amarte, pero qué difícil me la hiciste”.

El mensaje de Jimena Barón a su padre.

La actriz continuó: “Tal vez me sentí fuerte recién ahora, con esta panza grandota, con mi familia entera y derecha. Te amo papá, aunque hayas sido mi gran incapaz en el amor”. Tras la cremación, decidió que las cenizas se convertirán en parte de la naturaleza: “Te voy a hacer árbol porque yo salí soñadora y alegre. Me gustaría, cuando tenga casa, pasto y tus nietos anden por ahí, sentarme a tomar unos mates con vos y mostrarte que, a pesar de todo, estoy finalmente haciendo las cosas bien”.

Barón también mostró un dibujo hecho por su padre, quien había “predicho” su muerte ese mismo año.

El cierre de su relato incluyó un detalle simbólico: recordó cómo el día del fallecimiento de su padre, un pájaro se estrelló contra la ventana frente a ella, y al regresar con las cenizas, una pluma apareció a sus pies. Barón también mostró un dibujo hecho por su padre, quien había “predicho” su muerte ese mismo año. La obra representaba dos caballos diciendo: “¡Me ahogo!”, una coincidencia que sorprendió a todos sus seguidores.