La conmovedora historia de Chicho Bazzali: “Hace seis años manejaba una grúa y hoy tengo mi programa en Canal 9″

Este lunes a las 00.30 vuelve “Fútbol en el Bar”, el “único programa de fútbol polémico en la televisión mendocina”, según dice su creador, Chicho Bazzali. En su tercera temporada, el ciclo repite formación con: Chicho Bazzali, Humbertito Grondona, Victor Milanese Comisso, Fredy Funes, Daniel López, Gustavo “Rayo”Morales, Fernando Vega, Patricio Aguilera y Teko Letard en el humor, desde la pantalla de Canal 9 Televida.

El programa, que se emite todos los lunes a la medianoche, es, según explica Bazzali, la posibilidad, para quienes no tienen cable, de acceder a los debates más picantes y el análisis profundo del fin de semana post partidos. El panel, integrado por directores técnicos, preparadores físicos, relatores y periodistas, se mete en acaloradas discusiones sobre el presente de los equipos más importantes de Argentina y, particularmente, Mendoza.

Jorgelina Borgognoni, como productora ejecutiva, Juan Pablo Funes en la coordinación del programa completan el equipo de “Fútbol en el Bar”, coproducido, además, por La Payunia, dirigida por Bernardo Blanco.

UN SUEÑO QUE NACIÓ ENTRE GAMBETAS Y GRÚAS

La historia de Chicho con el fútbol empezó desde chicos, seguramente con gambetas y raspones en algún que otro descampado de Maipú. El tiempo, la tenacidad y los sueños lo llevaron a Godoy Cruz y a otros clubes más. Pero como los sueños a veces nos juegan una mala pasada, el de Chicho quedó trunco.

“El sueño de ser futbolista se frustró, aunque aprendí muchas cosas muy lindas y eso es lo más importante” asegura el conductor. La vida tenía otros planes para el Chicho, que se llama José Luis, pero tal vez nadie lo sepa porque Chicho es como ese amigo que nació con el apodo.

“Me tocó dejar el fútbol y dedicarme a trabajar. Pasé por dos o tres trabajos, uno en una empresa constructora y después entré al rubro de las grúas”, relata Chicho sobre su pasado.

“Paralelamente, iba cumpliendo mi sueño de trabajar en los medios, algo que quedó de cuando me entrevistaban a mí en mi época de futbolista. Fui a diferentes radios a hacer mis programas y así fue que pasé por Radio Fantasía, Fénix, La Red, hasta que llegué a la LvDiez”, evoca el conductor

El salto a la tele llegó en el 2014 en Cada Día. Allí Chicho era la voz autorizada para hablar sobre el Mundial de Brasil. No fue amor a primera vista. Pasaron algunos años hasta que en el 2017 llegó la gran oportunidad y Chicho llegó a la edición matutina de Canal 9 Televida.

Ahora sí. Desde sus inicios, su desparpajo y gracia...”caradurez”, para decirlo en criollo...hizo que la gente conectara con él de inmediato. Con su segmento de chistes en la mañana, hasta sus pasos de baile junto a Daniela Galván y Seba Goiburo, Chicho ha demostrado una pasión y amor por lo que hace, que muy pocos tienen.

Pero algo faltaba. Durante las jornada de trabajo sobre la grúa, Bazzali tejía un sueño. Él quería algo grande y propio. “En los últimos años que me tocó trabajar en las grúas, se me ocurrió esto de poder hacer “Fútbol en el bar”, de poder hacer lo que me gustaba en un programa de televisión, hablando de lo que yo entendía y había aprendido en el fútbol” rememora Chicho.

La posibilidad llegó y de la mano de Canal 9, nació “Fútbol en el Bar”, este espacio desde donde los que saben, gritan, se pelean y sacan afuera esa pasión que sólo el fútbol conoce. A fines de 2022, llegó otro sueño, viajar al Mundial de Qatar. Junto a Emanuel Vergara, el equipo de canal 9 tuvo la fortuna de ser testigo de un hecho histórico, la Argentina volvía a ser campeón después de 36 años.

Y así es como hoy, el Chicho puede hacer un balance promedio, muy positivo. “Estoy en el lugar más importante de mi vida. Estoy en el lugar que busqué y que me gusta. Yo estoy muy feliz”, concluye el conductor.

Amante y protector de su familia, todavía queda mucho camino para un soñador que no supo de obstáculos y hoy vive uno de los momentos más especiales de su carrera.