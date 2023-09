La batalla contra la inteligencia artificial: un actor denunció que le clonaron la voz para un documental y luego terminó en el hospital

En un momento en el que la inteligencia artificial (IA) se encuentra en el centro de una creciente lucha en la industria del entretenimiento, el renombrado actor británico Stephen Fry ha hecho una impactante revelación sobre el uso no autorizado de su voz en una serie. Estos acontecimientos tienen lugar en medio de una huelga del sindicato de actores SAG-AFTRA, del cual Fry es miembro, que protesta, entre otras cuestiones, contra la proliferación de la IA en la industria cinematográfica.

Durante el festival CogX, en Londres, Fry ha sido tajante al afirmar que su voz ha sido entrenada tras ser extraída de los audiolibros de Harry Potter, que él mismo realizó, lo que aportó mayor precisión a su timbre y entonación. “No he dicho ni una de esas palabras. Fue una máquina. Me impactó. Usaron mis lecturas de los siete volúmenes y, a partir de esa base, crearon una inteligencia artificial de mi voz que hizo esa nueva narración”, ha explicado.

“Lo que escucharon no fue el resultado de una mezcla, sino una voz artificial flexible, donde las palabras son moduladas para adaptarse al significado de cada frase”, añadió.

El actor mostró su preocupación por el uso que se pueda hacer de su voz, ampliamente conocida no solo en el cine, sino también en el ámbito de los audiolibros y documentales en el mundo angloparlante. “Podrían hacerme leer cualquier cosa, desde una llamada a asaltar el Parlamento hasta porno duro, todo ello sin mi conocimiento y sin mi permiso”, ha apuntado.

“Mis agentes se han puesto como locos: no tenían ni idea de que algo así fuera posible”, afirmó, para relatar la advertencia que él mismo les hizo: “No han visto nada aún. Es un audio. No se tardará mucho hasta que los videos falsos resulten igual de convincentes”.

Ya anteriormente la actriz Fran Drescher (La niñera), presidenta del sindicato, denunció ante los medios que la inteligencia artificial “supone una amenaza existencial” para las industrias creativas y ha reivindicado que los actores y actrices necesitan protección para que no se explote “su identidad y su talento sin consentimiento ni remuneración”.

Accidente posterior

Stephen Fry terminó en el hospital después de caerse del escenario en el O2, donde habló sobre IA. Según informes, mientras Fry salía del escenario, cayó desde una altura de dos metros al suelo, sufriendo lesiones en las costillas y las piernas antes de ser trasladado al hospital para recibir tratamiento. La fuente le dijo al Mail: “Parecía que estaba demasiado oscuro y no parecía haber una barandilla. Parecía haber resultado herido, ya que tuvo que irse en una silla de ruedas”. Los agentes de Fry no han realizado comentarios al respecto.