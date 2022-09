Kevin Johansen llega al Teatro Mendoza para presentar su disco “Tú ve”: fecha, hora y entradas

El regreso “pospandemia” de Kevin Johansen es significativo: no solo por la posibilidad de volver a la normalidad, sino porque lo hizo con un disco que tenía como un pendiente. Un trabajo que muestra también sus influencias.

“Tú ve” es el reciente álbum que lanzó en mayo pasado y que acompañó con un documental, “Nada es para siempre (Salvo este amor)”, disponible en Youtube y dirigido por su hija Wiranda Johansen y Bruno Adamovsky, en el que muestra la cocina del álbum y recorre un poco su historia.

Con estas nuevas versiones y en formato trío junto a Pablo Bonilla y Franco Leiva, Johansen llega el viernes 9 de septiembre al Teatro Mendoza, en el marco de una nueva gira con la que ya recorrió algunos escenarios locales y actuará próximamente en Perú, entre otros países de Latinoamérica.

“Lo tomo como un disco pospandémico de versiones. Cuando hacés un disco de versiones delegás el ego, voy conduciendo de otra manera, con la responsabilidad que conlleva cantar grandes canciones como de Lou Reed o Caetano Veloso. Pero con buena compañía como Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, David Byrne. Se hizo todo muy orgánico”, reflexiona sobre el álbum, que fue producido por el uruguayo Juan Campodónico.

En el disco aparecen nuevas interpretaciones de canciones clásicas de Kevin, como la que le da título a este álbum, “Tú ve” – de “Algo ritmos” (2019) – junto a la mexicana Natalia Lafourcade, una versión en inglés de “Anoche soñé contigo” – de “Logo” (2007) – a dúo con David Byrne, y “Desde que te perdí”, junto a la catalana Silvia Pérez Cruz.

Además, se anima a abordar canciones como “A Little Respect” de Erasure, “El Albertío” de Violeta Parra, “Suzanne” de Leonard Cohen, “El cielo ” de Talking Heads, “Oración al tiempo” de Caetano Veloso, “16 Tons” de Merle Travis, “El Tungue Lé” de Eduardo Mateo, y “Perfect Day” de Lou Reed.

-También versionás tus canciones, ¿cuál te gusta más, o te parece la más original o la más actual?

-Me gustan mucho más las actuales. La versión con Natalia me encanta. El hecho de tener una voz de mujer cantando lo mismo le da otra dinámica a la letra, le da otro significado, y está buenísimo. Le agradecí mucho a Natalia porque fue a ella que se le ocurrió. Y cantar con Wiranda “Oración al tiempo” de Caetano Veloso le dio otra connotación a la canción, porque cantar con mi hija esa especie de ruego, de plegaria, fue hermoso.

El músico se versiona a sí mismo en su ultimo disco "Tú Ve".

-El proceso de trabajar con Juan Campodónico, ¿fue un reto para ambos?

-Creo que fue para los dos y a su vez fue muy lindo conocernos. Y fue lindo conocer esa elegancia natural que tiene Campodónico y esa forma de manejar el sonido. Yo le decía en broma “camposónico”, porque él maneja un camposónico muy particular, donde maneja la tracción a sangre, la tecnología de un modo casi invisible, muy fino en la forma de producir. Nos llevamos muy bien y encontramos cosas muy lindas que van a quedar, que se van a escuchar por muchos años.

-Siempre estás en la búsqueda de lo distinto e ir más allá, ¿cómo te percibís como artista en esa constante búsqueda?

-Le doy mucha bolilla al aspecto presencial. En la pandemia me di cuenta que no somos esenciales, pero sí somos presenciales. Y cuando volvés a eso sentís que sucede algo con las canciones o con una canción en particular, te sumergís al proceso de grabar un disco, que es un desafío, porque estás con algo en tu cabeza, que a veces llegás a algo cercano o no. Pero todo ese aprendizaje desemboca en donde “se corta el bacalao”, que es en la presencialidad. Y eso me mantiene vivo y conectado. Y mi libertad artística es fundamental. La conexión es fundamental a través de lo que a vos te emociona. Creo mucho en eso, pero es un equilibrio delgado en saber que uno tiene un camino hecho y canciones que han tocado a la gente. Y después generar cosas que te sorprenden, para seguir sorprendiendo a los demás.

-En ese sentido, ¿has tenido alguna crisis creativa de pensar para dónde ir?

-Sí, seguro. Siempre me lo pregunto y planteo. Pero no con un acto o gesto desesperado, al contrario, siempre la búsqueda es conectar y encontrarle para despertar la curiosidad de la gente, o quizá de alguien que no te conoce. Yo siempre digo en broma que en lugar de mi nombre gringo haciendo música en Argentina me tendría que haber puesto un nombre más criollo. Ahí me falló el marketing. Pero me río de mí mismo, la gente me conoce, saben de qué va. Y hay mucho en esa conexión que tiene que ver con ser un buen anfitrión, saber encontrar las historias, saber hablar de uno y hay que ser fiel a uno mismo. Y a mí me gusta hablar y contar cómo surgió esa canción o algún comentario divertido o social. Me gusta conectar con la gente a través de pensamientos, no solo de la música.

-Tu hija también es música, ¿era una elección inevitable o presionaste para que fuera así?

-No, para nada. En el caso de Wiranda, siempre sintió mucha comodidad en el escenario. Una vez abrió el show de Jorge Drexler en el teatro Gran Rex. Y como padre estaba un poco preocupado, porque cuando toca de telonero la gente por lo general no presta mucha atención. Y luego le pregunté cómo se sintió en el escenario y me dijo: “Papá, yo quiero vivir ahí arriba”. Así que con esa seguridad me di cuenta que lo disfruta. Ya tiene dos discos bajo el brazo y hace veinte videoclip por semana, no para. Yo cero presión, al contrario. A mis otros hijos les gusta la música también, pero que después hagás un camino profesional, eso surge.

-Es parte de la libertad que también tuviste de elegir la música.

-Absolutamente. Y tuve la suerte de irme a Nueva York a una edad justa, en una ciudad donde nadie es demasiado importante. Y tiene que ver con eso, saber que querés ser músico, actor, pero sabiendo que tenés que foguear donde puedas. Esa fue una gran lección para mí, me ayudó mucho y que me escuchara tocar en el CBGB, en un lugar emblemático del punk rock, me parecía una película. Y cuando el dueño me ofreció su lugar para tocar, para grabar, ese fue el clic para mí, que me ayudó muchísimo.

La Ficha

Kevin Johansen

Tú Ve Tour

Día y hora: viernes 9 de septiembre, a las 21.30.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 2417, Ciudad).

Entradas: Tuentrada.com.