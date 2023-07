Julieta Poggio confirmó que dejó a su novio por el stream de Telefe y dio los motivos de su decisión

La separación de Julieta Poggio de su novio, Lucca Bardelli, fue tema en su momento cuando la joven contó a través de su programa de stream que ya no estaba en pareja. Sin embargo, volvió a tomar protagonismo en medio de los rumores de romance con Marcos Ginocchio y de que su ex reveló que se enteró por las redes que habían terminado.

La joven ingresó a Gran Hermano en pareja y durante sus días en la casa no dejó de hablar de Lucca. Incluso, el reencuentro con su pareja en al zoom de la casa más famosa del país fue de lo más comentado. En paralelo, el público afuera quería verla en pareja con quien fue el ganador del reality.

A poco menos de tres meses de su salida del juego, Julieta anunció en “Fuera de Joda”, programa que conduce con algunos de sus excompañeros de GH, que ya no estaba con Lucca. Frente a las cámaras del stream de Telefe, la joven se sinceró con el público.

Pero semanas después se supo que Lucca se enteró de la ruptura por las redes, ya que ellos estaban en “un tiempo”. Finalmente, Julieta Poggio confirmó que lo que contó su ex fue cierto y se sinceró frente a los periodistas que la esperaban en el ingreso a

“No hubo una infidelidad. Solo hubo una separación”, aclaró la artista quien pasó el fin de semana en Bariloche por trabajo y coincidió con Marcos en el sur argentino.

El saludo de San Valentín del novio de Julieta de "Gran hermano". (Instagram Lucca Bardelli)

Luego, le preguntaron si era cierto lo que había dicho Lucca y ella respondió: “Bueno, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces, cuando me hacían una nota y me decían ‘Juli, ¿seguís de novia?’. Yo no podía mentir. Se me nota en la cara”.

“Entonces lo tuve que decir ahí, en el streaming, para que ya sea público. Y decidí hacerlo ahí porque estaba con mis compañeros, que son de mi confianza y sabía que ellos no me iban a juzgar en nada”.

Julieta Poggio le cortó a Lucca Bardelli por stream

Julieta Poggio confirmó su separación en el canal de stream de Telefe, en el que ella y algunos de sus excompañeros son los conductores. Y en la última edición, en el que Vero Lozano fue como invitada, Poggio habló de su ruptura.

“Por el momento no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en vivo”, dijo visiblemente incómoda con tener que dar esta noticia tan personal en vivo.

“Está todo más que bien. Las cosas están súper bien, pero estamos en un momento muy difícil. Yo estoy como encontrándome a mi misma y me están pasando muchas cosas”, explicó Julieta sobre los motivos por los que decidió ponerle fin a su noviazgo.

“Él se merece lo mejor porque de verdad es una hermosa persona y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mí”, agregó y de esta manera dejó en claro que fue ella quien tomó la decisión terminar con la relación, en medio del éxito tras su paso por Gran Hermano.

“Siento que se merece lo mejor y que en este momento yo no se lo puedo dar”, se sinceró la joven acerca del crecimiento profesional, en el cual decidió enforcarse.

El saludo de San Valentín del novio de Julieta de "Gran hermano". (Instagram Lucca Bardelli)

