Julián Serrano hizo una curiosa publicación luego de la muerte de Liam Payne y le dijeron de todo es las redes

La respuesta de Julián Serrano, influencer argentino, fue uno de los mensajes más comentados en la red social X (antes conocida como Twitter) luego de la muerte de Liam Payne, ex miembro de One Direction. Tras conocer la noticia, Serrano publicó: “Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país y en el día de mi cumpleaños. Que en paz descanse”.

Este comentario, hecho el 16 de octubre, el mismo día que Serrano celebraba su cumpleaños, fue recibido de manera polarizada en las redes sociales. A pesar de recibir algunos mensajes de apoyo y condolencias, la mayoría de las respuestas estuvieron cargadas de críticas e ironías, con usuarios que lo acusaban de ser insensible al centrar la situación en sí mismo y no mostrar respeto hacia la familia y seguidores de Payne.

Liam Payne murió el miércoles 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires. El exmiembro de One Direction falleció cuando cayó desde un balcón, generando una fuerte conmoción a nivel global.

Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país.. y en el día de mi cumpleaños.. 💔

Qepd — Julián Serrano 🇦🇷 (@JulianSerrano01) October 16, 2024

Mientras la policía seguía los procedimientos habituales en este tipo de incidentes, la calle Costa Rica se convirtió en un santuario improvisado, donde jóvenes fanáticos se reúnen para despedir a su ídolo. La noticia ha sido especialmente difícil para sus seguidores, quienes sienten que con la partida de Payne también se va un fragmento de su adolescencia.

Durante su estancia en Argentina, Liam y su novia, Kate, aprovecharon para disfrutar de diversas actividades. A pesar de ello, Kate manifestó su deseo de regresar a Florida, dado que el viaje, originalmente planeado para cinco días, se extendió a dos semanas. “Necesito ir a casa”, confesó. Finalmente, Kate volvió a Estados Unidos, y solo dos días después de su partida, ocurrió la trágica muerte de Payne.

La pérdida de Liam Payne ha dejado un vacío entre sus seguidores, que aún intentan asimilar la partida de una figura tan querida. Las redes sociales, donde los fanáticos han compartido recuerdos y tributos, se han transformado en un espacio de duelo. Los últimos momentos de alegría que documentaron en la vida del artista se tornaron en un doloroso recordatorio de su repentina y trágica partida.