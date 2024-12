Juan Otero se convirtió en el primer finalista del Cantando 2024: ¿acomodo?

El Cantando 2024 (América) está cerca de tener un nuevo campeón y este jueves se vivió la primera semifinal del certamen en donde Lolo Poggio y Juan Otero, los dos participantes más jovenes del certamen, compitieron por un lugar para obtener el gran título oficial.

Para la primera instancia, la pareja del hijo de Flor Peña y Bianca Zoppini interpretaron Titanium de David Guetta con una versión en español, mientras que Lolo y Nicolás Repetto cantaron Semianare de Serú Girán.

Luego, las parejas realizaron los cambios correspondientes, y en la segunda ronda, el joven artistay su compañera eligieron Un día sin ti de Roxette. Por su parte, la hermana de Juli Poggio, realizó el tema La Bikina de Luis Miguel.

Avanzando en la gala, tras unos emotivos videos con los mejores momentos de los participantes, llegó el tiempo de la última canción donde Juan y Bianca cantaron All of Me de John Legend, y Lolo y Nicolás hicieron Tu recuerdo de Ricky Martín.

Finalmente, el jurado compuesto por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Aníbal Pachano, Milett Figueroa y Marcelo Polino tuvo que tomar una decisión y la pareja que pasó directo a la final fue la de Juan Otero - Bianca Zoppini.

Se definió el primer finalista del certamen.

Este viernes se conocerá la segunda pareja finalista

La segunda semifinal, que se desarrolla este viernes tiene como protagonistas a Pepe Ochoa con Sol Bardi y a Santiago “Tyago” Griffo,que canta junto a Giuliana Piccioni.

Del mismo modo que Lolo Poggio y Juan Otero, con sus respectivas parejas, cantarán tres canciones, de a una por vez y será el jurado quién tome la decisión de clasificar uno de los dúos a la final, que será este lunes 30 de diciembre.