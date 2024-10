Joaquín Sabina lanzó una nueva canción y dicen que podría ser la última: dónde se puede escuchar

El retiro de Joaquín Sabina ya está anunciado: será el próximo año, con una megagira internacional que tendrá a Buenos Aires entre sus ciudades. Por eso fue una grata sorpresa que este jueves 17 de octubre haya lanzado una nueva canción.

Se trata de “Un último vals”, y desde el mismo nombre anuncia la nostalgia que rodea el tema. “Cuando no salga mi jeta en los diarios/ni los novios bailen ya ‘Noches de Boda’/cuando sólo esté de moda si me caigo otra vez del escenario”, canta el español, con su característica voz raspada.

Y una genuina emoción es lo que causó en los millones de fans, acostumbrados ya a estas letras confesionales, aunque no a la idea de que ésta podría ser la última de ellas.

El videoclip se plantea como una reunión de amigos, como si estuvieran invitados para un brindis de despedida. Ellos son Joan Manuel Serrat, Ricardo Darín, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Leiva, Ariel Rot y el productor Afo Verde, entre otros. Todos ellos desfilan por el bar, el escenario del video.

Dirigido por Fernando León de Aranoa, el tema, definido por su discográfica como “un guiño canalla al mundo” por el momento que vive el artista tras el anuncio de su retiro, cuenta como coautores con Benjamín Prado y Leiva, que también figuran en los créditos como encargado de la producción, de los arreglos y de tocar algunos de los instrumentos junto a Carlos Raya (guitarras), César Pop (teclados) y José Bruno (batería).

“Cuando ciertas mañanitas no me pueda ni vestir/ deshojando margaritas que nunca dicen que sí/ cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores…/ No olvides guardar un último vals para mí”, reza la conmovedora canción.

“Si este va a ser, como él dice, el último videoclip de Joaquín Sabina, su último vals, no quedaba otra que salir a bailar con él”, dijo León de Aranoa, quien también dirigió en el documental sobre su vida, Sintiéndolo mucho (2022).

La gira de Sabina pasará por Argentina entre el 24 de marzo y el 18 de abril de 2025, cuando dé ocho conciertos en el estadio Movistar Arena.