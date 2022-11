Jennifer Lawrence vuelve al cine con una historia escrita por una argentina y producida por Scorsese

La noticia de que Ariana Harwicz -y su literatura repleta de experiencias sensoriales, ideas incómodas y aproximaciones íntimas hacia los personajes- estalló como una bomba impensada. Es que no se trata de la transposición en manos de algún realizador que explora en el lenguaje cinematográfico por fuera de lo masivo, sino que dos nombres que representan a lo más prestigioso de la industria hollywoodense se han encaramado sobre el proyecto: Martin Scorsese y Jennifer Lawrence.

Vamos a los datos. La productora de Scorsese adquirió los derechos de toda la denominada “Trilogía de la pasión” de Harwicz -sus primeras tres novelas- que incluyen a los títulos “Matate, amor”, “La débil mental” y “Precoz”.

La película que ya está en fase de producción y que comenzará con este monumental proyecto de llevar la obra de la escritora argentina a la pantalla masiva de Hollywood es la que conecta con la novela “Matate, amor”. Allí, Jennifer Lawrence será la protagonista.

No es extraño que sea esta actriz la que aceptó -y fue convocada por el director ítaloamericano- este papel. Pues “Matate, amor” pone el zoom en una mujer que navega en la locura luego de dar a luz y como efecto del posparto. Y hay que recordar que Jennifer Lawrence ya exploró estos límites entre maternidad y alienación en la estupenda película de Darren Aronovsky, “Mother” (disponible en Apple Tv). Así las cosas, la protagonista no podía ser la más apropiada.

"Se lee como Sylvia Plath. Y Martin Scorsese la produce.".

Pero hay más datos interesantísimos sobre esta primera transposición de la novela: estará producida por Scorsese y dirigida por la escosesa Lynne Ramsay; una de las directoras británicas contemporáneas más brillantes del cine independiente. Basta con mencionar a su film “Tenemos que hablar de Kevin”, protagonizado por Tilda Swinton, donde también se pone la lupa sobre la maternidad y el horror; o “You were never really here”. Máquinas arrolladoras de la narración cinematográfica (disponibles, ambas, en Amazon Prime).

“Matate, amor” llegará a los cines con el nombre en inglés “Die, my love”. Pero es apenas una de las tres películas que la productora de Scorsese tiene en carpeta como próximos proyectos. “La débil mental” (historia que narra con un pulso poético e intenso la tensión entre una madre y su hija, atravesada por la violencia y la locura) y “Precoz” (un lazo entre una madre y su hijo que estalla en un contexto de marginalidad y de desprecio de la sociedad en la que viven, que llegó al teatro porteño el año pasado con Julieta Díaz como protagonista) serán las siguientes películas sobre las que aún no se tienen datos porque se plantean a futuro. Lo que sí trascendió es que Harwicz, aunque no tiene incidencia en los guiones de estos films, sí tendrá acceso el proceso transpositivo.

“Se lee como Sylvia Plath”, confirmó Jennifer Lawrence al hablar sobre este nuevo proyecto que acaba de aceptar, durante una entrevista que concedió al New York Times.

“Para mí es un orgullo que Martin Scorsese produzca un filme con mi novela”, le dijo Ariana Harwicz al diario Perfil en una reciente entrevista. Y continuó: “soy una escritora argentina cuya novela publicó una editorial independiente, Charco Press. ¡Y que hayan puesto el foco en este libro que no es best seller y con esta actriz que es maravillosa! Yo me imaginaba que si la hacían, sería con actores menos conocidos, una película muy de corte independiente. Me sorprendió el contraste entre lo mainstream, lo masivo, lo popular y esta novela”. Efectivamente aquí reside la sorpresa. Pero que Lawrence, Ramsey y Scorsese estén involucrados en el proyecto promete maravillas.

Ariana Harwicz está radicada en Francia (Télam).

En 2021 la novela “Distancia de rescate” de Samantha Schweblin (una escritora que comparte corte generacional con Harwicz) fue transpuesta al cine por la prestigiosa directora peruana Claudia Llosa, con el protagónico de Dolores Fonsi. El film fue una producción de Netflix -de neto corte independiente aún cuando estuvo pensada para el estreno en la plataforma- que no tuvo suerte con el pasaje de literatura a cine. Veremos si este giro al mainstream, de otra novela que no tiene -como la de Schweblin- un conector directo con el lenguaje cinematográfico, logra cautivar a las audiencias.

Ariana Harwicz nació en Buenos Aires en el ‘77 pero vive en Francia desde 2007. Desde allí es que ha entregado toda su producción literaria y viene creciendo en sus propuestas narrativas, con éxito de crítica. Esta “Trilogía de la pasión” que incluye sus tres primeras novelas es una obra que produjo entre 2012 y 2015.

Luego le siguió “Degenerado” (editada en el país por Anagrama), un salvaje monólogo interior del personaje que es un pedófilo; lejos del tono entre lascivo y perverso de “Lolita” de Vladimir Nabokov y centrada en una crudeza y tensión que no afloja hasta el final.

Con “Degenerado” Harwicz estuvo nominada al Man Booker Prize International y con “Matate, amor” vivió una experiencia inaudita en las redes sociales. En 2021, Twitter bloqueó la cuenta de la escritora argentina alegando que promovía el suicidio, lo que la autora -quien suele pronunciarse en contra de los mecanismos simplificadores de la cancelación que hoy influyen en muchos ámbitos de la cultura- catalogó como “un mecanismo de coerción ideológica, con las pautas y coordenadas propias del liberalismo y del capitalismo”.