James Cameron habló sobre “Avatar” y expresó su deseo sobre el futuro de la saga

Llegó diciembre y con ello uno de los estrenos más esperados en el mundo cinematográfico. Avatar: el camino del agua es la segunda película de la exitosa saga conducida por James Cameron y el director habló al respecto.

James Cameron.

En 2022, James Cameron cumplió 68 años, y aunque está aún en plena forma ya va pensando en su jubilación. La experiencia que tiene en en dirección de cine es incomparable, por eso su palabra es tan importante.

Avatar 2: el sentido del agua

A pesar de esto, Cameron aseguró que debido a la fama alcanzada por Avatar, el se encuentra listo para trabajar en varias entregas más. “Ahora, con suerte, podemos contarlo todo porque cinco es mejor que cuatro, cuatro es mejor que tres y tres es mejor que dos”, sostuvo en una entrevista con The Hollywood Reporter.

El cineasta está más que convencido de que la continuación de la franquicia será un éxito, razón porque, de forma continua, grabó la tercera parte que debería llegar entre 2023 y 2024. Ahora el director asegura que está dispuesto a extenderla hasta por una sexta o séptima entrega.

Para ese momento en el que pudiese estrenarse una séptima cinta del universo de Pandora, el director tendría 89 años pero aún así asegura que estaría presente.

“Obviamente, no voy a poder hacer películas de Avatar indefinidamente, por la cantidad de energía requerida. Tendría que entrenar a alguien sobre cómo hacer esto porque, no me importa cuán inteligente seas como director, no sabes cómo hacer esto”, aseguró.

Neytiri y Jake Sully en Avatar: el camino del agua (20th Century Studios).

Avatar: el camino del agua

Ahora “Avatar” se nos presenta con todo el esplendor tecnológico que pueden aportar estos 12 años que han transcurridos desde su estreno: copia remasterizada en 4K, con las bondades todavía vigentes del 3D, una técnica en la que resultó ciertamente su máximo exponente e hizo historia (la película fue la primera en ganar el Oscar a Mejor Fotografía con una cámara digital 3D).

(L-R): Jake Sully and Neteyam in 20th Century Studios' AVATAR: THE WAY OF WATER. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

“A la mayoría de la gente le parece que el 3D se ha terminado. Pero realmente no ha terminado. Simplemente ha sido aceptado. Ahora es parte de tus elecciones cuando vas al cine a ver una película. Lo comparo con el color. Cuando aparecieron las películas en color por primera vez, era la gran cosa. La gente iba a ver películas porque estaban en color. Creo que en la época de ‘Avatar’, la gente solía ir a ver películas porque estaban en 3D. Tuvo un impacto”, dijo Cameron, quien con la secuela espera volver a marcar un hito con este formato.

De izquierda a derecha: Jake Sully, Ronal, y Tonowari (20th Century Studios)

En esta segunda y esperada entrega, Jake Sully y Ney’tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.