Ivana Icardi salió en defensa de la China Suárez: “Ya la conoceré si...”

En el contexto del escándalo mediático que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, Ivana Icardi sorprendió al salir en defensa de la actriz a través de sus redes sociales. La ex participante de Gran Hermano, quien mantiene una relación distante con su hermano desde hace años, utilizó la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para compartir su opinión sobre la actual pareja del futbolista.

Aunque Ivana no tiene vínculo cercano con Mauro, su defensa a la China Suárez no pasó desapercibida. Sus declaraciones llegan en un momento donde la actriz enfrenta múltiples críticas relacionadas con su vida personal y sentimental. Con este gesto, Ivana no solo mostró apoyo público hacia Eugenia, sino también su enemistad de años con Wanda Nara.

Cuando un seguidor le preguntó: “¿Qué pensás de la China?”, Ivana no dudó en expresar su admiración y apoyo hacia Eugenia Suárez, y destacó su fortaleza y su actitud frente a los constantes cuestionamientos. “Hermosa mujer, que tiene que aguantar un acoso constante inexplicable y que se la banca”, comenzó el texto que publicó en una de sus historias.

Ivana Icardi salió en defensa de la China Suárez. Captura de Instagram.

Ivana Icardi confesó que quiere conocer a la China Suárez

La hermana de Mauro no solo elogió la belleza de la actriz, sino también su desempeño como madre. “Siempre la veo dándole un amor increíble a su familia, sobre todo a sus niños… eso habla muy bien de ella y se nota que no lo hace para las redes”, señaló y resaltó que para ella, la China demuestra autenticidad en su vida personal y no busca aparentar, lo que podría ser un “palito” para Wanda.

Además, Ivana apuntó contra quienes critican a la China y aseguró que el ataque hacia la actriz responde a una visión machista de la sociedad. “Las mujeres machistas la detestan porque es libre y hace lo que quiere… en sus domesticadas mentes nunca lo van a entender y seguirán haciendo culpable siempre a la mujer”, disparó contundente.

Ivana Icardi tiene casi un millón de seguidores en Instagram.

En otro tramo de su respuesta, Ivana describió a la China como una persona “genuina, independiente, de buen corazón y sensible, pero con su carácter”. Estas cualidades, según la ex participante de GH, convierten a la actriz en una figura que se destaca, a pesar de las críticas que recibe de manera constante en redes sociales y medios de comunicación.

Finalmente, Ivana dejó entrever que tiene interés en conocer a la actriz en persona, pese a que ella está instalada en Madrid, sin intenciones de regresar a la Argentina. “Ya la conoceré si Dios quiere y les cuento”, cerró.