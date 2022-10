Iván Kasanzew: “Si a Maradona le hubieran puesto límites hoy estaría vivo”

La muerte de Diego Armando Maradona, pero sobre todo su vida, son para esta fecha en la que el ídolo cumplía años, un recordatorio de la enorme figura deportiva que fue y los claroscuros de su intimidad, minimizados por los fanáticos y repudiados por los detractores. Ivan Kasanzew, periodista argentino radicado en Estados Unidos donde desarrolló su profesión, realizó el documental “Maradona: La muerte de Dios”, que se estrenó hace dos días en VIX, una plataforma norteamericana de amplia llegada, en consonancia con la cercanía de la celebración por el nacimiento del ídolo.

El documental fue realizado en su mayor parte durante la vida de Maradona y recopila una enorme cantidad de archivos periodísticos tanto de los momentos más recordados como de aquellos que muestran sus momentos más oscuros y que Maradona intentó ocultar.

Ivan Kasanzew, hijo del periodista Nicolás Kasanzew, presenta un documental biográfico de diez episodios: “El ángel blanco”, “Dulce venganza”, “Barrio privado”, “Amor puro”, “El infiel”, “Love cocaine”, “Tratamiento comunista”, “Escándalo mundial”, “Shoot the kill” y “La pelota no se mancha”.

Esta realización requirió un enorme trabajo de investigación por parte de Kasanzew y su equipo, quienes apelaron a todas sus estrategias para obtener información que en muchos casos les era vedada y cuyo estreno en Argentina, en Amazon Prime Video, se produjo hace un año, cuando la plataforma estaba aún negociando el estreno de la serie protagonizada por Nazareno Casero. Esto explica el motivo por el que, tal vez, el trabajo de Kasanzew quedó relegado en difusión, ya que todas las luces apuntaban a la reciente pero aún no estrenada -hasta ese momento- serie de Amazon.

En entrevista con Los Andes, el periodista habla acerca de su motivación para realizar el documental, sus recuerdos de Maradona, su mirada crítica a la figura íntima del ídolo y el exhaustivo trabajo de recopilación.

-¿Hay público para un documental de Maradona en Estados Unidos?

-Definitivamente hay un gran público hispano aquí en los Estados Unidos. Maradona vivo o muerto genera sensaciones encontradas en todas partes del mundo. Estados Unidos no es la excepción, quizás los americanos no conozcan realmente la vida de Diego Armando Maradona aunque tuvieron una probadita por allá en 1994 con el escándalo y la expulsión de Diego de la Copa del Mundo.

-¿Por qué decidiste realizar este documental?

-Siempre quise contar la verdadera historia de Diego. Obviamente, lo admiré cuando era un adolescente, lo disfruté jugando al fútbol, celebré sus goles, la Copa del Mundo en México 86, pero a medida que pasaban los años también pasaban los años y me convertí en un comunicador empecé a ver que era una persona que hacía cosas que no debía , que ciertos sectores le perdonaban absolutamente todo y me pareció que había que contar esa historia, contar qué está bien y qué no. Por eso es que decidí producir este documental lo comencé en el 2018 y lo terminé meses después de que digo falleciera.

Un día como hoy nacía Maradona.

-Hay muchísimos documentos audiovisuales ¿Cómo fue la realización del proceso creativo y la recolección de información?

-El documental está producido, básicamente, por argentinos. Yo soy argentino y productores argentinos en Buenos Aires me ayudaron a recopilar todo. Hay videos en los que se ve a Maradona bien, en otros no muy bien, en otros mal y muy mal, en diferentes entrevistas a lo largo de su vida. Fue muy difícil porque cuando yo empiezo este proyecto Maradona estaba vivo, la mayor parte de los canales de televisión -yo te diría que el 80%- no me querían dar el material ni siquiera me contestaban los correos electrónicos, o sea una cosa de locos, cuando estábamos pidiendo material de noticias de archivo, nada extraordinario, pero si no tenían la aprobación de él no querían cedernos ningún tipo de material. Afortunadamente conseguimos aquellos que sí lo hicieron y por eso se pudo contar la historia como yo la quería contar. También tuvimos muchos problemas con los entrevistados, mucha gente tiene o tenía miedo a Diego Maradona, no querían hablar y decir lo que ellos realmente pensaban de él.

Pero bueno uno se la va rebuscando y armando ese rompecabezas, fue realmente muy desgastante emocionalmente porque el documental está enfocado en esos momentos decisivos, oscuros de la vida de Diego Maradona.

Yo comencé el documental siendo muy crítico de Maradona y terminé siendo menos crítico y teniéndole mucha más compasión y empatía a él y sobre todo a su familia que es la que más ha sufrido todas sus acciones.

-Esa conversión debe haber sido toda una movilización interior en función de lo que esa figura de Maradona te fue mostrando en estos archivos.

-Sí, quizás el hecho de vivir aquí en los Estados Unidos me dio más objetividad, salirme un poquito de la camiseta, no? Porque a Maradona evidentemente se le ha perdonado todo en su vida, me estoy refiriendo a los fanáticos argentinos y creo que también eso fue un error, creo que los argentinos fuimos cómplices de la caída de Maradona.

Yo he visto muchos documentales después de su fallecimiento y veo constantemente cómo la gente lo adula, lo llora, lo celebra y me pregunto ¿Realmente conocían a la persona? Y la respuesta es “no”, ellos celebran los goles, adulan sus jugadas, pero realmente a la persona solo la conocían sus amigos muy cercanos y su familia.

Me parece que los argentinos hemos sido muy egoístas, porque solo nos importó el Maradona goleador y campeón, y todo lo demás no nos importó, que al final fue lo que lo terminó matando. Por eso murió solo muy lejos de las personas que realmente lo amaban que eran sus dos hijas.

-¿No nos importó a los argentinos o él no dejaba que nadie se acercara?

-No sé, porque el fanático realmente no tiene ese acceso que tendría las demás personas, no, el fanático lo que veía era lo que él hacía en la cancha. Y por eso estaba tan feliz de tener al mejor futbolista del mundo. Pero cuando había un episodio -y está en el documental- de agresión a periodistas, no hay consecuencias para él. Maradona se creyó que era Dios pero también nosotros ayudamos a que se creyera eso y entonces hay un punto de no retorno. Creo que toda esa presión que recibió, que él cuando estaba en la cancha, la liberaba, lo terminó haciendo un adicto y creo que ese fue el tema por por el cual él continúa haciendo ciertas cosas que eran muy repudiables durante su vida.

-¿Cómo afectó la muerte de Maradona en la realización del documental?

-Pues yo estaba en un 70% del documental, cuando Maradona muere y los pocos pelos que tengo en mi cabeza se levantaron porque sabía que con Maradona vivo hubiese sido mucho más difícil la finalización del documental, sinceramente. Entonces aceleramos el proceso para contar la historia. Yo no sabía que iba a comprar los derechos Amazon Prime Video, y terminó saliendo allí por primera vez junto con Sky, en Italia, así que muy contento con eso. Obviamente cuando falleció Maradona tuve sensaciones encontradas, porque Maradona marcó mi infancia también, me hizo disfrutar mucho del fútbol, después me desilusionó con el pasar del tiempo, veía que nadie lo paraba, le ponía límites y creo que eso fue un grave error porque si Maradona hubiese terminado en la cárcel por las cosas que hacía, quizás hoy estaría vivo. También creo que se exalta mucho la figura de una persona muy especial en la vida de Maradona que es Claudia Villafañe . Creo que fue un amor puro el que tuvieron, ella trató de ayudarlo, trató de sacarlo de las drogas, pero a ella también lo superó el personaje Maradona.

-Decís que a Maradona no se lo podía contradecir ¿Porque era un ídolo o por miedo a las represalias por su mal carácter?

-Las personas con las que hicimos el trabajo de investigación, los que contactamos -y muchas de ellas tampoco están en el documental porque no querían exhibirse- me han confesado que era una persona muy difícil, que no se lo podía contradecir, que si lo hacía se enojaba, se ponía agresivo, insultaba. Era una persona que no aceptaba un consejo desde el corazón, entonces creo que también Diego en ese sentido fue su propio enemigo. El documental me parece que es un reflejo de cómo una combinación entre gloria deportiva, la arrogancia propia de los argentinos y el consumo de drogas lo convirtieron en un ser humano sumamente extremo. Posiblemente el deportista más extremo de la historia. Creo que eso refleja mucho el documental que es biográfico enfocado en esos aspectos oscuros de su vida. Yo quería demostrar de que Maradona no fue un ejemplo positivo y creo que hoy esté donde esté va a coincidir conmigo, entonces las nuevas generaciones tienen que entender eso, no se lo puede colocar a la misma altura de un prócer nacional, de los soldados que dieron su vida en la guerras de Malvinas, y veo que está arriba de todos. Además el documental es un mensaje en contra de las drogas, me encantaría que lo vieran en escuelas los niños. Hay que entender que cuando uno tiene un talento, y todos tenemos nuestro talento, hay que cuidar esos talentos y Maradona no cuidó el suyo. Si lo hubieses cuidado hubiese sido quizás tres veces campeón del mundo.

Una de las iniciativas para celebrarlo es este inmenso mural en CABA. Foto: Télam

-¿Hay alguna manera en que se pueda escindir al Diego ídolo, del personaje violento, adicto, anti ejemplo?

-Aquellos que pertenecen a la secta Maradona, ultra fanáticos es imposible convencerlos. No creo que lo puedan hacer nunca . Hay una cultura a Maradona y de ahí no se sale. Cuando nos ponemos en ese modo secta, no queremos escuchar nada negativo. Me parece que eso ha pasado con Maradona. Creo que el documental es bueno para reflexionar, qué fue lo que pasó en su vida. Yo descubrí que sufrió mucho en su vida y escondía todo ese sufrimiento en su forma de ser arrogante, y es muy triste que su vida haya terminado como terminó porque le dio muchas alegrías a los argentinos, eso no lo vamos a poder quitar nunca, no?

-¿Qué podría haber salvado al Diego persona del Maradona ídolo?

Yo creo que a Diego lo hubiesen salvado los límites, no tuvo límites y tomó el camino equivocado por creerse Dios y después no hubo retorno. Creo que los adictos sufren muchísimo y Diego nunca pudo abandonar las adicciones pero tampoco se lo puede criticar porque las adicciones son terribles.

Cada uno es dueño de su destino, capitán de su propio barco, toma su decisión y él tomó decisiones muy equivocadas.