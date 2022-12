Is that black enough for you??! en Netlix: un hermoso homenaje al cine que te recomendamos

Una de las hermosas películas documentales que ha estrenado Netflix, y que va camino a medirse en los Oscar 2023, es “Is that black enough for you??!”. Se trata de un repaso histórico sorprendente sobre el cine que los directores y artistas afroamericanos aportaron a la industria de Hollywood.

Is that black enough for you?, se puede ver por Netflix.

Es, sí, la historia de hombres y mujeres que desde los tiempos del cine mudo probaron fórmulas, géneros cinematográficos, actuaciones, miradas narrativas y que, a raíz de la segregación en Estados Unidos permanecieron ocultas, solo disponibles para distribuirse en los “cines para negros”. Pero hay más en este documento-ensayo del gran crítico de cine Elvis Mitchell. Es un recorrido del cine de género hasta el realismo social, desde una perspectiva nunca antes presentada.

Así como Netflix estrenó “El libro de las imágenes” donde el gran Jean-Luc Godard despliega su ensayo cinematográfico sobre el amor por el cine y la fotografía, en conjunción con la filosofía; así es como se puede entender esta película de Mitchell. Claro que no es un planteo experimental y filosófico el que propone, pero sí un ensayo cinematográfico en el que las imágenes corren a sus anchas; con su voz en off para acompañarlas.

En este hermosísimo montaje narrativo, que despliega sorprendentes datos, el cineasta se aferra a las texturas y los climas para no caer en el academicismo de la imagen. Pero, además, a un valioso y riguroso trabajo de investigación y rastreo de films.

Harry Belafonte es uno de los entrevistados en "Is that black enough for you?!?".

Mitchell se pone en el rol de guionista, además de voz en off y director, y construye hermosos textos que acompañan a la imagen para plantear la hipótesis de la película.

Natural, clásica y deliciosamente engarazadas en esta trama histórica que devela maravillas están las entrevistas a Margaret Avery, Harry Belafonte (uno de los más extraordinarios artistas de mediados del siglo XX), Charles Burnett, Suzanne De Passe, Laurence Fishburne, Whoopi Goldberg, Samuel L. Jackson, Glynn Turman, Billy Dee Williams y la encantadora Zendaya.

La producción de esta joyita es de -nada menos- que David Fincher, Steven Soderbergh, Angus Wall y Ciara Lacy.

“Is That Black Enough for You?!?” no es “Blaxploitation” (explotación de los negros en el cine), ni un documental sin más: es un hermoso y potente ensayo sobre el cine; ese que hicieron los afroamericanos en Estados Unidos. Quienes aman el cine seguramente van a disfrutar.

