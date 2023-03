Hugo Lescano: “No existen buenos mentirosos, sino malos observadores”

Si una persona googlea el nombre de Hugo Lescano, el buscador arroja el perfil junto a la leyenda “director de cine” y los títulos de dos películas que Lescano nunca realizó y que tal vez sean una mentira paradojal del algoritmo, que confunde con un homónimo a uno de los mejores profesionales en detección de mentiras mediante la gestualidad facial y corporal, que ha intervenido en resonantes casos de la Justicia, como el asesinato de María Marta García Belsunce, y otros tantos casos judiciales y de mediación a nivel internacional.

Al repasar rápidamente su trayectoria se destaca la consultoría externa para la OEA (Organización de Estados Americanos), donde recibió un premio como Consultor Político del Año en 2019 y luego, tres nominaciones más en diferentes categorías durante 2020. Fue negociador bajo toma de rehenes durante 12 años en las cárceles de Buenos Aires. Asesora a políticos y empresarios en Argentina, Bolivia, México, Colombia, España y el Caribe. Dirige el Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y el Centro Certificador de Coaching Dialéctico con sede en Buenos Aires.

En Mendoza fue Entrenador del Casino Cóndor en la detección de situaciones de fraude en la mesa de los grandes apostadores, en el Hotel Intercontinental, e intervino en el Caso Próvolo. En abril vuelve a la provincia para iniciar un curso abierto al público, en Comunicación no Verbal que tendrá una duración de cuatro meses.

Pero su figura, tan lejana al quehacer diario de los argentinos, logró proyección pública a partir de su participación en diferentes paneles televisivos en A24, Crónica, C5N, América TV y la Tv Pública convirtiéndolo casi en un “mediático”, aunque su formación profesional lo mantuvo durante años construyendo el expertise que sostiene su carrera en los oscuros pabellones de hospitales, psiquiátricos y cárceles.

Con una buena onda forjada a prueba de adversidades, se sometió gentilmente al escrutinio periodístico de Los Andes, habló de sus inicios, de su intervención en la defensa de Nicolás Pachelo en el caso María Marta, de la discapacidad que lo ayudó a cimentar aún más sus conocimientos y reveló algunos de los misterios gestuales que delatan una mentira.

En 2020 Hugo Lescano estuvo en el auditorio Adolfo Calle y habló de cómo detectar mentiras

¿Dónde te preparaste en esta habilidad para detectar el lenguaje gestual?

Quizás la parte que a la gente le importa no sea la más importante. Yo hice la Licenciatura en Educación no Verbal en la Universidad Nacional de Lanús. Esa carrera la cerró (Mauricio) Macri y la había abierto Cristina (Fernández de Kirchner) porque la idea era formar peritos que pudieran intervenir en causas dónde había testigos imputados con alguna discapacidad por la que no se pudieran expresar verbalmente y que se pudieran garantizar sus derechos. Justamente en el caso Próvolo, en Mendoza, estuvo parte de mi equipo trabajando. Esa es la carrera que más le importa a la gente, pero la verdad no fue la que más me aportó porque yo empecé mi formación en 1992 hasta 1997, en el Centro de Salud Mental, trabajando en la gestualidad de personas con cáncer a quienes tenías que informarles que tenían la enfermedad. Por la noche hacía guardias de Terapia Intensiva, anunciando las muertes a los familiares y acompañándolos en el dolor. También trabajaba en la coordinación de la actividad recreativa de los pacientes de salud mental. Todo eso fue clave en mi formación, a partir de ahí inicié todo un proceso de capacitación con Paul Ekman en quien se inspiró la serie de “Lie to me”.

Después hice la Licenciatura en Trabajo Social que me permitió mucho salirme del análisis gestual para empezar a entender los contextos, estuve 12 años como negociador en las cárceles de Buenos Aires y ahí hice un trabajo mucho más intenso para identificar las expresiones faciales en situaciones de encierro.

Comunicación no Verbal y gestualidad son dos ámbitos muy cercanos y a la vez muy amplios

Sí, de hecho en la universidad también aprendí lenguaje de señas que me sirvió para entender más la gestualidad de los que sí escuchamos. Y mira que paradoja: cuando estaba trabajando de negociador en las cárceles pierdo el oído derecho con una hipoacusia profunda. La verdad es que me ha ayudado mucho a mi profesión porque estoy perdiendo la audición cada vez más. Hace 6 meses que estoy usando audífono que es intracanal, que es un taponcito muy chiquito porque si me saco eso no escucho nada.

Me ha ayudado muchísimo para potenciar la observación y me pareció una gran oportunidad. Las discapacidades nos ponen en desventaja porque el contexto te percibe en desventaja, pero a la vez es un punto de apoyo para descubrir oportunidades, potenciarnos como personas, inclusive para entender a otros.

¿Cuáles son los rasgos característicos más sutiles cuando una persona está mintiendo o tergiversando la realidad?

Hay al menos 50 que yo te podría mencionar pero vamos con los Top Five. No hay un lenguaje universal de la mentira, sin embargo hay comportamientos que repetimos cuando mentimos de tal manera que cuando sacas estadísticas, de 100 personas que mienten hay un gesto que aparece siempre, otro aparece 9 de 10, otros 8 de cada 10, entonces tenés indicadores que son previsibles. Pero si vos te guías por eso poquitos, los de Top Five, te sirven bastante para orientarte una conversación.

-El tono de la voz: Lo llamamos “paralenguaje” porque cuando estamos mintiendo inevitablemente aflautamos la voz. Este fenómeno se llama “baby talk”, porque cuando hay un bebé uno le habla con la voz finita y hacemos eso porque los mamíferos conocemos la voz aguda como amigable. Si vos le decís a tu perro “Vení para acá” en tono grueso va a bajar la cabeza pero si se lo decís en tono agudo el perro viene moviendo la cola, sin importar el contenido de lo que le estás diciendo porque lo que impacta es el paralenguaje.

Nuestro cerebro intenta empatizar generar complicidad con la persona a la que le estás mintiendo por eso se pone la voz un poco más finita cuando estás mintiendo porque tu cerebro inconscientemente busca hacerse amigo de la persona a la que le estás mintiendo para que la persona empatice rápidamente con vos. Es un proceso inconsciente también lo hacemos sin necesidad de mentir cuando estamos enamorados porque te aproximas afectivamente.

Puede pasar que lo haga por otras razones pero cuando no focalizamos en si es o no una mentira es cuando te está contando una historia en la cual su reputación está en juego. Si no está en juego la reputación las señales referidas a la mentira hay que tomarlas con pinzas.

Una persona con sordera no puede identificar la de la voz, pero sí otro tipo de expresiones

Exacto, en eso entran las otras cuatro:

-Rascarse: Hay señales que se pueden universalizar, como rascarse la nariz, tocarse la oreja, o rascarse el cuero cabelludo. Está asociado a una picazón que suele sobrevenir de manera muy intensa e inesperada cuando estamos mintiendo porque por temor a que nos descubran se acelera el ritmo cardíaco, sube la presión sanguínea, hay un aumento de la temperatura corporal, y todo sucede en un segundo. Eso hace que las terminaciones nerviosas más sensibles como la nariz, las orejas o el cuero cabelludo te piquen sutilmente.

-Hombros: Yo siempre tomo como referencia cuando la persona te habla y levanta los dos hombros, inclusive puede poner las dos palmas hacia arriba y la persona dice que no le importa o que no sabía o que ella no fue. Ese gesto se llama “Emblema”, porque si yo no te digo nada y levanto los hombros o pongo las palmas hacia arriba, igual entendés lo que significa porque es un gesto que no necesita traducción, es cultural y todos estamos de acuerdo en qué significa. El problema está cuando ese gesto aparece parcialmente, es decir que en lugar de dos hombros levanto uno, acompañado de una afirmación. No hay ninguna razón para levantar un solo hombro que es parte de un emblema de negación para decir que sí.

¿Una persona que conozca estos detalles puede controlar lo que comunica gestualmente?

El manual BC-82 (Behavior Code 82, o Código de Comportamiento 82) se refiere a comportamientos estudiados por la ciencia y que no los podemos evitar aunque sepamos cómo funcionan. Nuestro cuerpo no sabe mentir porque el cerebro lo que hace con esos pequeños gestos es liberar la tensión que le produce el hecho de que lo puedan descubrir. Si ese estrés si no lo liberó con un gesto, se acumularía y cada 60 días tendría un ACV, por esa razón no existen los buenos mentirosos, lo que existen son malos observadores.

¿Qué otros gestos delatores existen?

-Movimientos involuntarios: Cuando voy a Mendoza, voy a algunos lugares a comer y me encanta ver como los cuerpos hablan. Es divertidísimo. Si una pareja está comiendo y él mueve la pierna insistentemente, es porque se quiere ir, pero ella no lo sabe porque no ve la pierna debajo de la mesa.

-Evasión visual: El quinto tip que denota mentira o al menos un ocultamiento es el de la evasión visual, porque cuando te gusta alguien de tu entorno y eso está mal (porque está en pareja o porque es un compañero de trabajo y la empresa prohibe vínculos entre compañeros) tratas de no mirar pero a la vez es imposible no mirar. Pero si estás en una relación oculta con esa persona y miras, se establece un código de coincidencia con la persona que está de trampa con vos y terminan mirándose al mismo tiempo, cada equis cantidad de segundos.

¿Esto puede fallar?

Podría ser que no estén de trampa, también aplica para otras situaciones, por ejemplo que esas dos personas estén preparando una fiesta sorpresa para otro y solo lo sepan ellos dos, pero siempre es una cuestión secreta entre ellos, porque la base es que ellos saben algo que los demás no saben.

¿Y el famoso “detector de mentiras” funciona?

Argentina no adhiere al detector de mentiras conocido como Polígrafo, al igual que otros países, porque se demostró que no era confiable. Cuando estás prestando declaración te ponen un par de electrodos y te empiezan a hacer preguntas cuya respuesta es verdad, por ejemplo “¿Tu nombre es tal?” la respuesta es “si”, “¿Vivis en tal lugar?”, la respuesta es “sí” y todas preguntas cuya respuesta es “Sí” para establecer un parámetro de verdad. A partir de ahí comienzan a hacer las preguntas clave de una investigación. Si vos sos inocente el polígrafo va a marcar que todo bien, pero si sentís atracción física o sexual por la persona que te está indagando el polígrafo va a empezar a marcar que todo lo que decís es mentira, porque los indicadores de la atracción sexual son los mismos que los de la mentira.

Hablemos del caso de María Marta García Belsunce y cómo supiste vos que había posibilidades de que Nicolás Pachelo fuera inocente

Me convoca la defensa de Pachelo porque él pide someterse a un interrogatorio conmigo porque creía que de esa forma iba a poder exponer que estaba siendo juzgado de manera injusta. Como esto podría haber sido mal utilizado yo le puse una condición a la defensa para tomar el caso: Primero era que la entrevista la tenía que hacer yo en persona con mi equipo de profesionales. Segundo, si yo descubría que había irregularidades o falta de congruencia y Pachelo denotaba culpabilidad iban a pagar los honorarios, pero si no encuentra culpabilidad y era coherente lo que él decía con sus expresiones faciales, corporales, etcétera no les iba a cobrar. Lo hice porque sabía que después se iba a malversar esto y si yo decía que era inocente, la fiscalía podía aducir que me pagaron.

La entrevista que yo le hice el de alto grado de congruencia, porque si él hubiera metido yo me hubiera dado cuenta. Era imposible que ante semejante riesgo de la cadena perpetua su cuerpo no haya expresado un mínimo indicio de culpabilidad en esa entrevista.

¿Una persona con alto grado de psicopatía puede ocultar estos signos en su cuerpo?

Se requiere de un diagnóstico bastante profundo porque no hay una precisión sobre ese trastorno mental. Más bien es una conducta. Sí podríamos marcarlo dentro de los trastornos de la personalidad. Tanto en la psicopatía, la sociopatía u otras patologías o trastornos de la personalidad existen muros de contención éticos y morales. Yo le tengo más temor a una esquizofrenia o a una psicosis que a un psicópata en una interrogatorio, porque los psicópatas, al ser narcisistas y al tener centrada su atención en su propia persona, tratan todo el tiempo de agradar. Es cierto que está lo de la manipulación, pero el fin último es caerle bien al otro. Un psicópata, por su extremo narcisismo no tolera que alguien no lo acepte, por eso son persuasivos, agradables. Así que yo diría que es más fácil identificar una mentira en un psicópata, porque la persona muestra mayor falta de congruencia entre las respuestas y las referencias físicas a lo que se supone que dice.