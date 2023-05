Hoy cumpliría 85 años el mendocino Leonardo Favio recordado por su gran aporte a la música y cine nacional

Hoy se cumpliría un nuevo aniversario del nacimiento del mendocino Leonardo Favio, un artista inolvidable que dejó una huella imborrable en el cine y la música argentina. Favio fue una figura única, reconocido por su coherencia, integridad y su talento tanto como cineasta como intérprete, aunque él mismo se sentía más incómodo actuando.

Leonardo Favio se convirtió en un ídolo y alcanzó la popularidad gracias a su música. En 1968, grabó el single “Fuiste mía un verano”, un éxito que trascendió las fronteras de Argentina y se convirtió en un hit en toda Latinoamérica. Sus letras, que hablaban de “vos” en lugar de “tú”, resonaron profundamente en el público.

Juan Jorge Jury Olivera​, más conocido por su nombre artístico Leonardo Favio, ​ fue un director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista, actor y militante político argentino.​

Aunque solo actuó en un par de películas musicales, fue “Simplemente una rosa”, estrenada en septiembre de 1971, la que lo llevó a una mayor popularidad. Favio encontró su pasión tanto en la música como en el cine y expresó: “Cuando canto no hago cine y cuando hago cine, no canto... Pero las dos cosas me apasionan, me gustan”.

Leonardo Favio.

Leonardo Favio fue parte de la generación del ‘60 y formó parte del movimiento del “Nuevo cine argentino”, que desafiaba el cine comercial establecido. Aunque no tuvo una formación académica en música o cine, su enfoque autodidacta lo llevó a romper barreras y dejar una marca única en la cinematografía nacional.

A pesar de su relevancia en la industria, a Favio no le interesaban los festivales internacionales de cine. Prefería mantenerse alejado de las marquesinas europeas y encontró en Leopoldo Torre Nilsson una figura paterna artística que lo guio en su carrera.

Leonardo Favio: máximo compositor visual y sonoro

Él era un hombre sencillo y poético en su forma de hablar. Siempre encontraba una manera poética de cerrar una frase y a veces mostraba picardía cuando jugaba con las palabras. Aunque sus películas más emblemáticas no recorrieron los festivales internacionales, recibió reconocimiento en Trieste, Cartagena y Mar del Plata.

Fuad Jorge Jury Olivera, más conocido como Leonardo Favio murió el 5 de noviembre de 2012 a los 74 años de edad. Entre sus obras más memorables se destacan: “Crónica de un niño solo”, “El romance del Aniceto y la Francisca”, “El dependiente” y “Juan Moreira”.

Seguí leyendo