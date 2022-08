Hace 60 años fallecía Marilyn Monroe y nacía el mayor misterio de Hollywood

En la noche del 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe no se fue a dormir desnuda, ni con las gotitas de Chanel N°5 que la gente creía que usaba al acostarse. Este mito, difundido por los millones de fanáticos y enamorados que se enloquecían por ella a lo ancho y largo del mundo, no podía ser más injusto con la realidad: esa noche, dicen las fuentes oficiales, se suicidó tomando barbitúricos. Lo comunicó su psiquiatra, Ralph Greenson, cuando la vio a eso de las 3.30 de la mañana, cuando comunicó a la policía de Los Ángeles que después de romper la ventana de la habitación la habían encontrado muerta. “Ella se suicidó”, aseguró el profesional. No lo dudó, y eso generaría después una larga historia de sospechas y conspiraciones.

Marilyn Monroe posa en una de sus fotografías icónicas, tomada de la película "La comezón del séptimo año". (AP)

A 60 años, los hechos que desencadenaron el fallecimiento de la estrella de Hollywood más famosa de su tiempo, y quizás de toda la historia, siguen siendo un completo misterio. “El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas”, documental dirigido por Emma Cooper y estrenado en Netflix en abril de este año, reavivaba las hipótesis del asesinato de cara a este aniversario. Anthony Summers, periodista y fanático, investigó durante décadas los testimonios de quienes estuvieron presentes esa noche, entrecruzando palabras, versiones y, finalmente, dando a entender el complejo escenario en el que Monroe pasó sus últimos días.

En mayo de ese año le había cantado el feliz cumpleaños al presidente John Fitzgerald Kennedy en el Madison Square Garden y eso da un indicio de por dónde iban sus intereses en esos días y en qué problemas políticos (incluso geopolíticos) se había metido. Invitamos al lector a ver el documental para saber todos los detalles.

Aquella “adorable criatura”, como la llamó Truman Capote en el que quizás sea el mejor perfil que pintó a esa cautivante y errática femme fatale, falleció en la depresión y en la absoluta soledad. Las fotos que llegaron hasta nosotros después de ese día dan cuenta del estado de una estrella apagada: una sábana revuelta, frascos de medicamentos vacíos, papeles tirados por el suelo, un teléfono que no llegó a usar...

Los Ángeles se viste de Marilyn

Si hay una ciudad que permanece atada a su nombre es esta, en la que nació el 1 de junio de 1926 bajo el nombre de Norma Jeane Mortenson. De niña soñaba con ser alguna de las actrices que veía en el cine. Una pantalla que, además, la salvaba del cotidiano devenir de una infancia que pasaba entre hogares temporales y orfanatos.

Su tumba, ubicada en el cementerio Westwood Village Memorial Park, se llena de peregrinos cada 4 y 5 de agosto. Ahí sus restos están muy cerca de otra leyenda trágica del cine: Natalie Wood, ahogada en extrañas circunstancias en 1981.

En la ciudad, el lugar de referencia para los fanáticos es su propia estrella de la fama en Hollywood Boulevard. En 1951, ya convertida en diva, dejó ahí manos y pies impresos, al lado de una colega con la que había compartido un protagónico inolvidable en “Gentlemen Prefer Blondes”: Jane Russell.

Marilyn en sus primeros años de diva.

El célebre Teatro Chino le dedicará este año una celebración que ningún fan se perderá. Entre el 6 y el 7 de agosto, exhibirá fotos ¡inéditas! y un museo con objetos que vienen de dos coleccionistas de su vida. Y además, el estreno mundial de “Dream Girl”, de Ian Ayres, un documental que promete ser revelador, aunque a estas alturas ya parezca todo dicho.

En las inmediaciones, remarcó la periodista Silvia Maestrutti para Clarín, habrá más actividades: el Museo de Cera de Madame Tusseau la inmortaliza en una pieza que ningún turista quiere desperdiciar sacarle foto, y en el museo de Ripley una selección de algunos de sus vestidos más famosos, como el mismo que vistió para felicitar a Kennedy, serán expuestos.

En otros lugares, como en Palm Springs, encontrarán una estatua de ocho metros de altura de la blonda más amada del cine. Recrea la famosa escena de “La comezón del séptimo año”, en la que una ráfaga del viento del metro le levanta el vaporoso vestido que llevaba. La compraron por nada menos que un millón de dólares algunos dueños de hoteles para atraer turistas y la instalaron a la entrada del museo local, contó Maestrutti.

Pero el broche de oro es la inauguración de un teatro que llevará su nombre. Digno homenaje para una actriz que llevó la cultura estadounidense al mundo.

El final y el principio

Su último trabajo oficial fue “Los inadaptados”, de su descubridor Huston, con Clark Gable y Montgomery Clift. A esa altura, Norma Jeane Mortenson había mostrado sus debilidades, se había peleado con medio mundo y al mismo tiempo tomó clases con Lee Strasberg y se convirtió al judaísmo para casarse con el dramaturgo Arthur Miller, uno de los intelectuales más prestigiosos del siglo XX, con quien estuvo en pareja cinco años hasta el divorcio en 1961.

Antes había atravesado otros dos matrimonios, con James Dougherty, entre los 16 y los 20 años y con el beisbolista Joe DiMaggio (1954-1955).

Icónico retrato de Marilyn Monroe del estadounidense Andy Warhol (AP)

Cuando fue hallada sin vida, comenzó para ella una segunda vida en la que se convirtió en la musa de artistas como Salvador Dalí o Andy Warhol, quien la reprodujo en una serie de 20 pinturas que después serían el ícono del pop art en remeras, afiches, tazas, etcétera. Nunca pudo conocerla en persona, pero le pareció que su rostro, sobre todo en el afiche del clásico “Niagara”, era un manifiesto de la belleza y de la cultura estadounidense. Después, la actriz resultó musa de historias literarias, películas, series y hasta una obra de teatro, “Después de la caída”, escrita por su ex Arthur Miller.

En la actualidad se encuentra en etapa de posproducción “Blonde”, un retrato a cargo del interesante realizador neozelandés Andrew Dominik, a partir de la novela homónima de Joyce Carol Oates que recorre su vida entre 1950 y 1962, y donde Ana de Armas (pueden verla en “El hombre gris”, en Netflix) personifica a la irresistible rubia. Muchos han destacado sus parecidos, un sex appeal similar, otros han cuestionado su acento (de Armas es de ascendencia cubana), pero todos están expectantes de la película, que estrenará el 23 de septiembre también en Netflix. Un poco tarde, es cierto.