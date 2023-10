Habló “El Pollo” Cerviño de la denuncia en su contra por el presunto abuso sexual de su hijo

Alejandro “Pollo” Cerviño habló por primera vez frente a cámara luego de que se supo que su exesposa lo denunció por el presunto abuso de su hijo, cuando el niño tenía ocho años. El locutor se refirió a la situación personal que atraviesa y se declaró “inocente”.

Cerviño fue denunciado por “abuso sexual infantil gravemente ultrajante agravado por el vínculo” del hijo que tienen en común con Cinthia García, su ex pareja. “De la causa no hablo, de mi hijo no hablo, respeto lo que acordamos en la justicia”, explicó cuando Matías Vázquez, periodista de A La Tarde (AméricaTV) le preguntó por el tema.

En la misma línea, se negó a responder acerca de cuánto tiempo lleva sin ver al niño y se limitó a decir “hace mucho” y tampoco quiso referirse a la madre del niño, quien fue quien lo llevó a la Justicia.

Luego, Vázquez le preguntó sobre cómo estaba su madre, la abuela del menor: “Como lo vive cualquier abuela que pierde a su nieto y su contacto. Alguien que ha dado la vida por su nieto. Y todos lo sabemos muy bien”.

El Pollo Cerviño se declaró “inocente” tras ser acusado de abusar de su hijo

En la nota, el panelista le preguntó si tenía algo que decir sobre las acusaciones en su contra y fue tajante: “A la gente no le tengo que decir nada. Y a mi hijo no le tengo que decir nada en una cámara. Se lo voy a decir personalmente cuando tenga la oportunidad. Yo te agradezco, entiendo la necesidad periodística pero entendé también el lugar que me toca”.

“No necesito un derecho a réplica en la tele. Mi vida está en la justicia, después tendré tiempo para la tele. Sé que construí la vida en la tele, pero mi prioridad es mi hijo y en segundo plano, mi vida. Y mi carrera tendrá que esperar, si es que hay carrera”, señaló el locutor.

Habló “El Pollo” Cerviño de la denuncia por el presunto abuso sexual de su hijo.

Sobre los rumores de su posible fuga por no entregar su pasaporte explicó: “Los abogados de parte piden lo que piden. No tengo observación sobre eso. En una situación judicial hay dos partes. Yo no estoy notificado. No necesito entregar mi pasaporte. Yo soy de acá, estoy acá y me voy a quedar acá. Y voy a responder donde haya que responder”.

Y, finalmente, respondió a la última pregunta sobre si estaba en paz: “Siempre estoy en paz. Porque sé bien lo que hice. Por supuesto soy inocente”.

El periodista Alejandro “Pollo” Cerviño fue acusado por su ex pareja Cinthia García. Gentileza: A24.

