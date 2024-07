Gustavo Cordera salió a respaldar a Javier Milei: “Detrás del dolor veo luz”

El cantante y ex miembro de la Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera manifestó su apoyo al presidente Javier Milei y recalcó que “detrás del dolor ve luz”.

Durante una entrevista con radio Mitre, el ex líder de Bersuit señaló desde su casa en Uruguay que “la Argentina está en un proceso ascendente y va a mejorar porque encontró su pozo”.

En este sentido, consideró: “Lo político puede ser una manifestación de lo que estoy diciendo, lo digo también a nivel cultural y a nivel humano”.

“Muchos argentinos somos capaces de dar vuelta cualquier partido. Muchos argentinos lo han hecho a lo largo de la historia, Maradona, Messi, Bonavena, San Martín. Siempre hay personalidades en Argentina muy influyentes y eso habla del temperamento y el espíritu, la pasión que tenemos y estamos viviendo una experiencia, y estamos aprendiendo y aprender duele y ahora creo que estamos decidiendo hacia donde ir y los cambios y las crisis generan dolor pero detrás de todo eso veo vida, veo luz y confío en mi país y en la gente”, agregó.

Además, reveló que no vota hace 40 años, al tiempo que dijo: “A mí me gusta integrar los mundos y ver qué ser humano hay detrás, los políticos encarnan personajes”.

El músico afirmó que “la libertad es fundamental para desarrollarse y no es algo lindo porque hay que lidiar con las imposibilidades de uno mismo”. Por su parte, sostuvo: “A los políticos siempre les digo lo mismo, no necesito que me den trabajo, necesito que no me lo quiten”.

El presidente Milei, posteriormente, compartió la entrevista que le realizaron a Cordera, con la leyenda: “Mal día para la progresía”.

SE VIENE EL ESTALLIDO

Mal día para la progresía que le gusta vivir y hacer caridad con lo ajeno...

VLLC !!! https://t.co/nxfhdWkT9k — Javier Milei (@JMilei) July 23, 2024

“Se viene el estallido. Mal día para la progresía que le gusta vivir y hacer caridad con lo ajeno... ¡¡¡VLLC [Viva la libertad, carajo]!!!”, escribió Milei en su cuenta de la aplicación X. Además, compartió un video del tema de La Bersuit que resonó fuerte durante la crisis del 2001.