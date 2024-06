Guillermo Andino, conducirá la gala del Martín Fierro Federal: “Hay muy buenas producciones en todo el país”

Con casi 40 años en los medios de comunicación, Guillermo Andino es uno de los conductores más reconocidos de la televisión nacional. Y como figura, esta vez será parte de la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro Federal.

Junto a Pamela David, el periodista y conductor tendrán la tarea de conducir la gala que se celebrará esta noche, a partir de las 20 horas, en el auditorio Ángel Bustelo de nuestra provincia.

La gala será transmitida en vivo a través de la pantalla de América TV para todo el país, Canal 7 Mendoza, y Canal 8 San Juan. En esta oportunidad, APTRA distinguirá casi 40 categorías de producciones de radio y televisión correspondiente a la programación 2023 y la labor de los trabajadores de prensa de las provincias argentinas.

“Aunque parezca una frase hecha los Martín Fierro son el premio más importante de la industria, porque te refrenda los niveles de audiencia que tiene cada transmisión, los comentarios de la alfombra roja, de la previa. Eso está bueno y lo que hay que destacar a lo largo de los últimos años, con la gestión de Luis Ventura se han sumado otros Martín Fierro como el de Cable, la radio, el Federal. Porque la tele y la radio no es solo lo que pasa en los canales de aire en Buenos Aires”, comenta Guillermo Andino a Los Andes antes de viajar a Mendoza a participar de la ceremonia, que tendrá a nuestra provincia como anfitriona.

Claro que para Andino no es un evento desconocido los Martín Fierro. Desde el año 1998 en varias oportunidades condujo los Premios Martín Fierro de la televisión y radio en Buenos Aires, con distintas figuras. Además de ganar algunas estatuillas por su labor periodística en Canal 13 y América Televisión. Actualmente conduce su propio programa Andino y las Noticias por A24.

“Yo empecé hace 37 años en Canal 13. Y en 1998 hice la primera conducción de los Martín Fierro solo en el aire, cuando nada más existían Los Martín Fierro para la televisión de aire, ni siquiera la radio. Y el Martín Fierro me dio satisfacciones para los dos lados, conducí solo, con Mirtha, con Tete, con Mariana Fabiani. He ganado muchos y he perdido más de los que gané, pero son fiestas que quedan grabadas y está bueno pertenecer a esta industria, y es una caricia. Creo que hay muy buenas producciones y conductores en todo el país”.

-Sobre todo en un momento de cambio para los medios tradicionales, con esta convivencia permanente con Internet y el streaming, ¿cómo vivís estos cambios?

-Sí soy consciente de eso, porque tengo una hija de 23 y otra de 17 años, que ven streaming. De hecho empecé con mi propio programa de streaming en Led FM, porque me di cuenta que además que es otro formato más relajado, es una síntesis de la radio y la tele. Me gusta porque cautivas a otro público que está más habituado a esa plataforma. De hecho quienes me convencieron de hacerlo son mis hijas mayores e hice el primer programa con Matías Alé, que está ternado en los Martín Fierro. Estoy empezando a recorrer un camino.

-Hay que combinar las plataformas, aunque la televisión tiene un alcance poderoso y más en las provincias.

-Sin duda. Yo no estoy de acuerdo con esos que vociferan que la televisión está en baja. Porque te das cuenta con cualquier comentario, publicidad o pnt que haces en vivo. Y que necesariamente pasa por la imagen y por la necesidad de querer ver lo que pasa. Porque hay un público que todavía sostiene que la tele es su manera de informarse. Incluso en la televisión y en la radio hay más análisis, quizá las otras plataformas son más vertiginosas, y lo que es trending topic queda ahí. Creo que la tele está viva, donde sí es más difícil tener una identidad frente a los grandes canales, pero hay más lugares de trabajo.

Hoy conduce su propio programa "Andino y las noticias" por A24.

-Y el valor de la noticia, que tanto la televisión como la radio estén en el lugar donde pasan las cosas.

-Yo hoy soy más productor que conductor, porque la producción es el sostén fundamental para llevar adelante cualquier programa. Después te podés equivocar, nosotros hacemos una reunión para hacer un balance de lo que salió bien y mal, te comparás, que se nos escapó y que primicia tenemos. Pero creo que la televisión está viva, porque si querés ver la noticia ahora, vas a la tele, los eventos deportivos también. Todavía está el vivo, que retroalimenta esa cadenas deportivas, de noticias, y la conexión directa con el público día a día.

-La noticia y el entretenimiento no dejan de ser fundamentales para la televisión, algo que no ocurrió con la ficción.

-Probablemente la ficción es el rubro que más está sufriendo el cambio, por los costos de producción y en cuanto a valores comparativos surgió la competencia de las plataformas, y la casi nula existencia de producciones nacionales en canales de aire.

-Ahora con tu programa de streaming ¿te das un gusto más personal tanto en la conducción como en las entrevistas?

-Explorar un poco más el lado B del invitado. Porque en la tele te ceñís del tema del día, con el político que viene a hablar de la ley base, el actor de sus proyectos. Me da la posibilidad de hablar de porque llegaron a donde están, y qué hacen cuando no están ocupados, de lo que la gente los conoce. Y nos pasa a todos, es el momento cuando uno llega a casa y vive su vida.