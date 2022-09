Goyo Degano, de Bandalos Chinos: “Estamos construyendo un camino más largo, pero firme”

“Hace meses que no paramos, pero estamos muy contentos y muy agradecidos por la gira increíble que estamos haciendo”, cuenta Goyo Degano, vocalista de Bandalos Chinos sobre la gira que comenzaron en junio por España, México, Colombia, Chile y que mañana pasa por Mendoza.

No es casualidad que después del lanzamiento de su tercer disco, “Big Blue”, se hayan abierto nuevas puertas para la banda. Sin dudas, es un material que marca una diferencia para el grupo y los posiciona muy bien dentro de todo lo que está sonando en el pop rock nacional.

Siempre desde la originalidad y una búsqueda colectiva, el grupo oriundo de Béccar (provincia de Buenos Aires) vive un agitado presente. Y lo reafirmarán mañana nuevamente en nuestra provincia, con un concierto “sold out” en el teatro Mendoza.

“No deja de sorprendernos que se agoten las entradas en Mendoza, o en Colombia. Hubo una pandemia en el medio, conciertos con aforos reducidos. Y de repente para nosotros es muy lindo poder volver a girar y que haya esta respuesta de la gente. Sabemos que es difícil y que, entre tantos conciertos, que nos elijan la verdad está buenísimo y lo vivimos con mucha gratitud”.

-¿Esta gira la tenían prevista antes de lanzar el disco?

-Más o menos. Es un resabio de una gira que estaba prevista para el 2020, justo antes de que explotara la pandemia. En el medio sacamos un disco y se terminó armando antes de que saliera “Big Blue”. Luego del lanzamiento la respuesta fue increíble y nos comenzaron a llamar. Se empezó a correr el famoso “boca en boca” que es la mejor publicidad de todas.

Entre la frescura y el sonido analógico

Canciones cortas y precisas, melodías amables y una búsqueda identitaria que no se negocia, entre lo que Bandalos quiere decir y lo que interpreta el público.

Ese juego que inició el ritual de la banda apareció nuevamente en su último álbum. Grabado enteramente en cinta y en vivo, como se hacía en las primeras épocas del pop, el grupo enfrentó la prueba compleja de grabar cada instrumento en simultáneo y en una sola toma, prácticamente sin “overdubs” (capas de sonido) ni edición. El resultado: un disco orgánico y auténtico, que suena como suena una banda cuando hace las cosas bien.

Goyo Degano, Iñaki Colombo, Chapi Colombo, Tomás Verduga, Matías Verduga y Nicolás Rodríguez del Pozo lanzaron en mayo pasado su último material, en la que incluyeron singles como “Mi fiesta”, “Una propuesta” y “La final”, y definieron un trabajo distinto al común denominador.

-Cuando terminaron el disco, ¿pensaron que iba a tener esta repercusión?

-La verdad que no y, como todo lo que hacemos nuevo, al comienzo te da miedo. Sobre todo porque hicimos este disco a la vieja usanza, nos pusimos unas limitaciones que vistas de afuera parecen sin ningún fin. Y el disco suena viejo, no está explotado de graves como la música moderna. Obvio que había incertidumbre y nos sorprendió mucho la respuesta de la gente. Y salimos a girar a menos de un mes de lanzarlo y la gente se sabía los temas. Entonces evidentemente lo escucharon y gustó.

-¿Qué sensación tuvieron cuando escucharon el resultado?

-Fue una sensación de mucho orgullo colectivo, porque más allá de lo que le puede pasar a la gente con las canciones, para nosotros fue un desafío grabar todos en simultáneo. Ese “síndrome de impostor” que aparece y no nos creíamos capaces de hacer algo así, porque los Stone grabaron así. Y esos pibes eran monstruos. Nos dio una sensación de realización colectiva y personal, en la cual nos demostramos a nosotros mismos que podíamos. Y eso fue un orgullo, sentir que los quince años que tocamos juntos no fueron en vano. Hay una fibra y conexión que es difícil de medir y ver, pero que está. Y fue lindo, porque Bandalos Chinos comienza siendo un juego, un acercamiento lúdico a la música y ninguno soñaba que íbamos a lograr tanto. Entonces por ahí te vas olvidando de ese juego. Pero este disco nos conectó con nuestra génesis, a los primeros ensayos en nuestra salita, y nos conectó con nuestra manera de abordar la música.

-No es sencillo sostenerse, y este presente también los marca como banda para plantarse en lo que buscan.

-Creo que somos conscientes de que elegimos el camino largo, de que buscamos ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Y no necesariamente hacer canciones para pegarla, sino hacer canciones que a nosotros nos representen, que salgamos a defenderla con nuestra emoción y, si a la gente les gusta, eso nos da más oportunidades. Leí por ahí que el camino del artista es un camino que encara a largo plazo, como agarrar una tierra y querer cultivarla, con todo el proceso y luego cosechar. Entonces ahí aceptamos que el camino es largo, que no es una carrera de velocidad o resistencia, y no nos desespera esto moderno de explotar en dos días, ser viral y te volviste conocido rápido. Nosotros estamos construyendo un camino más largo, pero creemos que es un camino firme.

-¿Qué los sorprendió de esta gira?

-Nunca nos dejan de sorprender los escenarios a los que llegamos. Por ejemplo, este año tocamos en el teatro Metropolitan de Ciudad de México, un teatro emblemático y nosotros fuimos en el 2018 y nos invitaron a ver un show de Paulo Londra. Me acuerdo que entramos y nos imaginamos tocar ahí. Y un par de años después estábamos armando la presentación del disco en ese lugar. Y lo mismo nos pasó en España, o al aterrizar en Caracas y que nos digan que hace diez años no iba una banda argentina a tocar. O cruzar la cordillera de Los Andes... Podría haber ido a Chile miles de veces, pero fui por nuestra música, que nos lleva a recorrer tantos lugares.

-¿Cuál es la esencia de Bandalos?

-Creo que hay algo bastante único de Bandalos, que es lo colectivo. Vivimos en una era individualista y nosotros seguimos apostando por el grupo, por hacer las cosas en conjunto. Creo que hoy en día es una diferencia. Nuestra fuerza está en lo colectivo, que es superador e irremplazable. Y es una diferencia que nos identifica.

La Ficha

BANDALOS CHINOS BIG BLUE TOUR

Día y hora: viernes 30 de septiembre, a las 21.30.

Lugar: Teatro Mendoza.

Localidades agotadas.